Лично встретился с Брагаром, выслушал его позицию. Назначено служебное расследование, - глава Нацполиции Клименко
Глава Нацполиции Игорь Клименко назначил служебное расследование из-за инцидента с задержанием нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара.
Об этом Клименко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно инцидента с народным депутатом Украины Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, участвовавшие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей. Я лично встретился с Евгением Брагаром и выслушал его позицию", - говорися в сообщении.
По словам главы Нацполиции, сейчас Департамент внутренней безопасности собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего.
"Ведь бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. За несколько дней получим и результаты экспертизы.
Мы выступаем за законность и объективность. В случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности по закону", - добавил Клименко.
Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.
Пожалуйста, подождите...
Или только с наркоманами из Рады?
------------------------------------------------------------
А чего лично не встретился с полицейскими?
Не барское дело?
За несколько дней получим и результаты экспертизы.
-----------------------------------------------------------------------------------
Вот тогда, если полицейские были не правы, и назначай расследование.
Спешишь получить бублик от депутатов? Наверняка уже были ходоки...
В случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности по закону, - добавил Клименко
-----------------------------------------------------------------------------------------------
А почему нет ни слова о том, а что если было нарушение со стороны Брагара?
Такое впечатление, что Клименко уже это заранее отмел.
Вот только по каким причинам?
Источник: https://censor.net/ru/n3275159
.
ДБЛ (с)
73, як вам така тупорила, обдовбана иліта з "наріду"?
Беня з аваковим зробили ВАЗелнського презЕдентом, що їм наріка упоротого відмазати? Вбиівай, дави - можна.
Тут умывальников Начальник и мочалок Командир как ногами застучит,а потом как зарычит
Всё кругом. Завертелось, Закружилось И помчалось ... Всё вертится, И кружится, И несётся кувырком. ...