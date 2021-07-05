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Нацполиция (16199) Клименко Игорь (388) Евгений Брагар (45)

Лично встретился с Брагаром, выслушал его позицию. Назначено служебное расследование, - глава Нацполиции Клименко

Лично встретился с Брагаром, выслушал его позицию. Назначено служебное расследование, - глава Нацполиции Клименко

Глава Нацполиции Игорь Клименко назначил служебное расследование из-за инцидента с задержанием нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара.

Об этом Клименко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно инцидента с народным депутатом Украины Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, участвовавшие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей. Я лично встретился с Евгением Брагаром и выслушал его позицию", - говорися в сообщении.

По словам главы Нацполиции, сейчас Департамент внутренней безопасности собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего.

"Ведь бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. За несколько дней получим и результаты экспертизы.
Мы выступаем за законность и объективность. В случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности по закону", - добавил Клименко.

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проводится служебная проверка действий сотрудников при задержании "слуги народа" Брагара, - патрульная полиция

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Топ комментарии
+32
Анализы я так понял уже подменили...претензий к наркоше нет..
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05.07.2021 14:47
+17
Это что ж, теперь начальник полиции будет с каждым наркошей, остановленным на дороге, "лично встречаться"?
Или только с наркоманами из Рады?
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05.07.2021 14:54
+14
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ . !!! .

Лично встретился с Брагаром, выслушал его позицию. Назначено служебное расследование, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 928.
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05.07.2021 14:59
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Правила форума Совет форумчан
Анализы я так понял уже подменили...претензий к наркоше нет..
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05.07.2021 14:47 Ответить
таки да, интересно узнать результаты анализов на наркоту етого депутата Брагар
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05.07.2021 15:03 Ответить
Чисті, як у шестимісячного немовляти. Можете не сумніватися.
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05.07.2021 15:05 Ответить
Особливо радує формулювання щодо відсторонення керівників цих патрульних. Вони то яким боком до цього. Краще пісюаніста відсторонили, адже він також керівник цього збіговиська. А Брагар хай собаку продасть, ніж кляузи малювати.
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05.07.2021 15:10 Ответить
В случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности по закону", lex sed lex, ведь все равны перед законом?
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05.07.2021 15:14 Ответить
Их ещё в 19 году подменили))
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05.07.2021 16:04 Ответить
Пшик, пук, бульбашка и козявка......Заболтают новыми зашкварами как обычно.
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05.07.2021 14:47 Ответить
Его шобле Зе сдавать низззя как и того что 3 бутылки пива воровал....Сразу расскажут о зарплатах в конвертах, кто , когда и по сколько и кому.
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05.07.2021 14:48 Ответить
"неприкасаемые" - истинное значение только в Индии
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05.07.2021 14:50 Ответить
Это что ж, теперь начальник полиции будет с каждым наркошей, остановленным на дороге, "лично встречаться"?
Или только с наркоманами из Рады?
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05.07.2021 14:54 Ответить
Лично встретился с Брагаром

------------------------------------------------------------
А чего лично не встретился с полицейскими?
Не барское дело?

За несколько дней получим и результаты экспертизы.
-----------------------------------------------------------------------------------
Вот тогда, если полицейские были не правы, и назначай расследование.
Спешишь получить бублик от депутатов? Наверняка уже были ходоки...

В случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности по закону, - добавил Клименко
-----------------------------------------------------------------------------------------------
А почему нет ни слова о том, а что если было нарушение со стороны Брагара?
Такое впечатление, что Клименко уже это заранее отмел.
Вот только по каким причинам?
Источник: https://censor.net/ru/n3275159
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05.07.2021 14:54 Ответить
а если экспертиза чистая - что, нардеп имеет право хамить полицейским?
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05.07.2021 16:48 Ответить
А он с каждым наркоманом лично встречаеся?
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05.07.2021 14:54 Ответить
Свій до свого, по своє.
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05.07.2021 15:05 Ответить
А на фига ты с ним встречался,клименко? Перед Законом все равны,не так ли?
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05.07.2021 14:54 Ответить
ВОНИ НЕ РОЗУМІЮТЬ ДЕ США БАЧАТЬ КОРУПЦІЮ В ЇХ ДІЯХ.
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05.07.2021 16:12 Ответить
Все равны, но некоторые - равнее!
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05.07.2021 16:37 Ответить
Короче наверняка наркоман окажется невинен как младенец, а полицейские что не побоялись корочки депутата отгребут по полной.
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05.07.2021 14:56 Ответить
А я вот не верю что полицейские вдруг прицепились до абсолютно адекватного человека и просто так заподозрили наркотическое опьянение.
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05.07.2021 14:59 Ответить
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ . !!! .

Лично встретился с Брагаром, выслушал его позицию. Назначено служебное расследование, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 928.
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05.07.2021 14:59 Ответить
А Были ли выключены камеры, или кто-то после инциндента сделал им "формат ц:"? Доверия к "слугам народа" меньше чем к полиции.
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05.07.2021 14:59 Ответить
когда это у вас доверие к полиции появилось? может после убийства Кирилла Тлявова? или может после того как мусора износилования свидетельницу?
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05.07.2021 15:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/467159.в отличие от твоей любимой ********, преступления полиции в Украине получили огласку и были приняты меры!
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05.07.2021 15:06 Ответить
Я же написал, что доверия к полиции больше, чем к отбросам из слуг народа.
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05.07.2021 15:08 Ответить
полицейские,которые не побоялись корочки депутата-не мусора!
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05.07.2021 15:07 Ответить
Я и не про них, а про ссыкуна Геращенко, и похоже, ссыкуна Клименко!
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05.07.2021 16:38 Ответить
Кашлянув ?
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05.07.2021 15:08 Ответить
от бачите, які реформи відбуваються: сам очильник нацполіції країни знаходить час а можливість зустрітися з будь-яким простим зепутаном та вирішувати його питання!
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05.07.2021 15:15 Ответить
Лично встретился с Брагаром, выслушал его позицию. Назначено служебное расследование, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 5720

Лично встретился с Брагаром, выслушал его позицию. Назначено служебное расследование, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8302
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05.07.2021 15:15 Ответить
польку-бабочку станцуй ему!)
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05.07.2021 15:20 Ответить
А він до кожного порушника особисто приходить вислухати його позицію? Чи тут розрахунок на частку з конвертів найчесніших "новьіх ліц"?
ДБЛ (с)
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05.07.2021 15:22 Ответить
что значит-" Я лично встретился.." распорядился..." отстранены от выполнения рбязанностей пока идёт следствие.." ???? опять давление временного чиновника-начальника.поскольку на эту должность приходят все временно? Что значит-"отстранены2 ?-на каком основании?? уже что.есть подтверждение неправоты полиценйских или всё же играет значение.что задержанный и направленный на обследование есть депутатом президентской гильдии?? ещё нет результатов.а он (начальник ) уже " РЕШИЛ"...Не много ли он берёт на себя???!!!
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05.07.2021 15:25 Ответить
Особисто зустрівся з недолугим хробаком, пообіцяв "парешать" . Ау, поліція ви там зовсім з глузду скотилися???? Нараркоман же за кермом!!!
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05.07.2021 15:27 Ответить
Це не риги, це ще огидніше.
73, як вам така тупорила, обдовбана иліта з "наріду"?
Беня з аваковим зробили ВАЗелнського презЕдентом, що їм наріка упоротого відмазати? Вбиівай, дави - можна.
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05.07.2021 15:31 Ответить
он- я, народный депутат ВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! они-а,нам хоть Зе, деньги давай , не жмись.... потс. журналист-так и сказали ? Он- да-да ,еще сказали яйца оторвут,если что
Тут умывальников Начальник и мочалок Командир как ногами застучит,а потом как зарычит
Всё кругом. Завертелось, Закружилось И помчалось ... Всё вертится, И кружится, И несётся кувырком. ...
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05.07.2021 15:37 Ответить
Патрульные пытались развести депутата на деньги?
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05.07.2021 16:19 Ответить
дают понять простым ментам что на власть нечего гавкать))))
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05.07.2021 17:24 Ответить
В сети на Ютубе есть видео с этим инцидентом,посмотрев можно сделать вывод
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05.07.2021 20:44 Ответить
 
 