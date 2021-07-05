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земля (1822) опрос (2651) референдум (1432) КМИС (317) Киевский международный институт социологии (13)

Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли, – опрос

Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли, – опрос

74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом свидетельствуют опубликованные 5 июля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

71,7% опрошенных заявили, что поддерживают проведение референдума о запрете продажи земли. В то же время 21% респондентов выступают против такого референдума, еще 7,2% – не определились с ответом.

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Как отмечают социологи, в случае проведения референдума, на который будет вынесен вопрос "Поддерживаете ли вы запрет на продажу сельскохозяйственной земли?", 65,2% украинцев проголосовали бы "за". 21,8% опрошенных проголосовали бы "нет".

При этом еще 6,5% респондентов сказали, что не стали бы принимать участия в голосовании, а 6,4% – не определились с ответом.

Помимо этого, 84,1% украинцев не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам. Противоположного мнения придерживаются 12,1% опрошенных. 3,8% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 22 по 29 июня среди граждан старше 18 лет, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Всего опрошен 2031 респондент методом личного интервью с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%; 2,9% – для показателей близких к 25%; 2,2% – для показателей близких к 12%; 1,5% – для показателей близких к 5%.

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Топ комментарии
+20
А Зелёным тварям на это насрать. Рехферендумы же обещали, народвластие. и послали всех по известному сексуальному маршруту.
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05.07.2021 14:50
+16
Це якраз ті 75% котрі не мають власного паю.
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05.07.2021 14:50
+13
Відкриття продажу землі в ******** умовах - однозначно ЗЛОЧИН. Під яким крім ЗЕшелупоні підписались ******* і голоси.
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05.07.2021 15:00
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палестини не існувало/ Назовём землю, проданную арабами евреям, Страной дураков.Главное, чтобы Украина не стала Страной дураков 2. А взяла за пример Израиль. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля застройщиков.
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05.07.2021 16:33 Ответить
Через пол-года отменем закон и землю вернём народу.
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05.07.2021 15:32 Ответить
и шо ты НАРИД будешь с ней делать?)))
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05.07.2021 17:14 Ответить
я свій пай не планую продавати, а от від заставу для кредиту для бізнесу можна і віддати.
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05.07.2021 15:32 Ответить
84,1% украинцев не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцамИсточник: https://censor.net/ru/n3275161

Не бійтесь: декілька років в Україні і людина вже не іноземець.
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05.07.2021 15:46 Ответить
1 липня на передачі з Влащенко було телефонне опитування глядачів. 87% проголосували проти продажу землі взагалі, а не тільки іноземцям, тільки 13% за продаж.
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05.07.2021 17:44 Ответить
Це більш схоже на правду.
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05.07.2021 19:02 Ответить
Никакого референдума не будет, потому что земля уже продана.
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05.07.2021 16:22 Ответить
Правильно сказал т. маузер 2 ... кто не имеет ( землю )тот против продажи. "Проклятые" пиндосы и не менее проклятые "кацапы" продают.
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05.07.2021 16:32 Ответить
Ну и к чему этот низкокачественный стеб.? Люди понимаю что в мафиозной стране нельзя организовать прозрачный рынок землт. Тем более у нас нет 17 млн кв.км как у кацапов и нет нефти и газа. Планета на пороге годода чз 20 лет жта щемля золотая будет
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06.07.2021 10:33 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko
@BorisenkoBoris ЯК висловився про Землю один з індіанських вождів: "Вы должны учить своих детей,что земля у их ног -Прах наших предков Тогда они будут почитать землю,в которой\кроются жизни нашего рода Земля-наша Мать Что бы ни случилось с землей Это случается и с ее детьми
Майже 75% українців на референдумі підтримали б заборону на продаж землі, - опитування - Цензор.НЕТ 3512
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05.07.2021 16:33 Ответить
где же ты умник был лет 20 назад, когда вся земля поросла елками и бурьяном?))
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05.07.2021 17:13 Ответить
Іще один адепт сєкти свідєтєлєй "святої" джулі косатої...Ти хату свою чи квартиру(якщо вона в тебе є) або авто заборони собі продавати - бо та хата чи квартира теж стоять на українській землі, а авто по ній їздить, значить все це не можна продавати, бо й хата і квартира побудовані з того шо взяли з української землі, а на твоїй машині скільки пилу з тієї самої землі -точно ні-зззяяя продавати!! І розкажи про те своїм дітям чи онукам(якщо вони в тебе є), і не забудь додати -їм хрін шо дістанеться з твого спадку(все що з української землі повинно належати "народу"), а все що від тебе залишиться -подєрібанять такі "народні" жуки (чи жучки) як джюля чи їй подібні "вєщатєлі" на зомбошоу для довбанатів що крутять по тєліку!
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05.07.2021 20:06 Ответить
При чем тут Юля она просто умело использует реальные настроения людей. Она уже давно во второй лиге и не способна формировать повестку А вот бучу по указке Хремля может замутить и отмена моратория чудесный повод
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06.07.2021 10:36 Ответить
Я владелец 13 га .земли. И я не имею и малейшего желания на этом говне возиться . Ни малейшего!.Я продам свои гектары ради квартиры для моих детей. Продам любому чму ,если он предложит мне нормальную цену.
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05.07.2021 16:33 Ответить
тогда ради справедливости нужно запретить продажу всей земли а не только сельхоз
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05.07.2021 17:11 Ответить
Тут "соціологи" явно занизили показники противників продажу землі. Наприклад 1 липня на передачі з Влащенко було телефонне опитування глядачів. 87% проголосували проти продажу землі взагалі, і не тільки іноземцям, тільки 13% за продаж.
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05.07.2021 17:49 Ответить
Відомо, що "соціологи" завжди брешуть в угоду олігархам. Вони не могли написати, що противників продажу менше 50%. Бо це була б зовсім явна брехня. То брешуть хоч скільки можуть.
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05.07.2021 17:52 Ответить
Народ, если Вам подсунут референдум с подозрительной формулировкой и артистичеси скажут, что это против продажи земли не голосуйте за него. Должна быть четкая формулировка что я против продажи земли сельхозназначения. У юльки формулировка подозрительная «Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?». Здесь явная химия. Оборудка с референдумом. А кому держава в вигляді Зеленського скупленну в людей землю буде продавати? Своїм олігархам і своїм іноземцям. Нельзя допустить чтобі в рефередуме біла такая формулировка. Идет обман.
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05.07.2021 18:04 Ответить
Поэтому не надо нам никакого референдума. Это только затяжка времени и обман через формулировку. Надо чтобы вышли сотни тысяч людей и остановить всякую продажу земли и неотложные новые выборы президента и Раду.
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05.07.2021 18:10 Ответить
Що цікаво, адміни не пуьлікують інші дані опитування КМІСу, а саме:

-про рейтинг партій "якщо вибори ВР завтра". Там сказано: "Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці червня, до парламенту пройшли б 7 партій. Найбільшу підтримку отримала б партія «Слуга народу» (20,6% серед тих, хто визначився з вибором). Друге місце з приблизно однаковою підтримкою (в межах статистичної похибки) «ділять» «ОПЗЖ» (16,9%), «ЄС» (15%) і «Батьківщина» (14,7%). Також набирають понад 5% «Сила і честь» (7%), РПЛ (5,7%) і «Українська стратегія Гройсмана» (5,1%)";

-і про оцінку поточної ситуації в Україні: "64% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку (у правильному - 20%)".

По рейтингу партій слід зауважити, що рижа мразь розкошелиласяь КМІСу за проценти смешку/гондону і ляшку; явно вкрали в ЄС. Ну, а про те, скільки насправді довіряє ЗЕ - видно по тому, що аж 64% (а не 53%) українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку: і що 20% - у правильному (а не 34%), як то "оціюнюють" діяльність Зеклована у зфальсифікованих даних...
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05.07.2021 18:09 Ответить
КМІС працює не на якусь там "рижу мразь", а на оточення Зеленського-Коломойського. Кого кого, а хитро підтягують, то це Гройсмана. Потім будуть підтягувати Разумкова, Дубінського і т.п.. Скоро із перших шести людей не буде ні одного українця. Цим буде нав'язано виборцям "обирати" з партій таких людей. Технології.
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05.07.2021 18:24 Ответить
КМІС і т.п. працють не на тих хто більше заплатить. У них всих один конкретний хазяїн.
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05.07.2021 18:27 Ответить
а я про що? Видно же по самому опитуванню, що на цей раз заплатили рижа мразь і "оточення Зеленського-Коломойського"
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05.07.2021 19:11 Ответить
По моїм спостереженням за партію Смешко збираються голосувати процентів 15. Навпаки вони йому сильно занижають, а нізвідки підтягують Гройсмана. І Слуг Карбаса теж підтягують. У нас в центрі за нього збираються голосувати не більше 10%. У КМІСа один хазяїн і підтягують вони тільки отаких як Зеленський, Гройсман, Разумков, Дубінський і подібні кошерні. Іншим знижують.
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05.07.2021 19:25 Ответить
Заткни свої спостереження разом зі КМІСом і КГБеушним генералом в свій природний отвір на вибір!
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06.07.2021 12:30 Ответить
Не ври. Этот генерал никогда в кгб не был. Модератор, таких как этот Иванов, за их хамство, нужно банить.
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08.07.2021 03:05 Ответить
Опять эти 75 % ..
.
На выборах продали УКРАИНУ , а счасс не хотят РЫНКА ЗЕМЛИ , -


Который существует в 98 % стран..


Толлько Израиль ( оочень маленкая территория ) и комунно- ТОТАЛИТАРНЫЕ РЕЖЫМЫ..
.
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05.07.2021 22:39 Ответить
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