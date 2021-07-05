Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли, – опрос
74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Об этом свидетельствуют опубликованные 5 июля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
71,7% опрошенных заявили, что поддерживают проведение референдума о запрете продажи земли. В то же время 21% респондентов выступают против такого референдума, еще 7,2% – не определились с ответом.
Как отмечают социологи, в случае проведения референдума, на который будет вынесен вопрос "Поддерживаете ли вы запрет на продажу сельскохозяйственной земли?", 65,2% украинцев проголосовали бы "за". 21,8% опрошенных проголосовали бы "нет".
При этом еще 6,5% респондентов сказали, что не стали бы принимать участия в голосовании, а 6,4% – не определились с ответом.
Помимо этого, 84,1% украинцев не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам. Противоположного мнения придерживаются 12,1% опрошенных. 3,8% респондентов затруднились с ответом.
Опрос проводился с 22 по 29 июня среди граждан старше 18 лет, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Всего опрошен 2031 респондент методом личного интервью с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%; 2,9% – для показателей близких к 25%; 2,2% – для показателей близких к 12%; 1,5% – для показателей близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
Не бійтесь: декілька років в Україні і людина вже не іноземець.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris ЯК висловився про Землю один з індіанських вождів: "Вы должны учить своих детей,что земля у их ног -Прах наших предков Тогда они будут почитать землю,в которой\кроются жизни нашего рода Земля-наша Мать Что бы ни случилось с землей Это случается и с ее детьми
-про рейтинг партій "якщо вибори ВР завтра". Там сказано: "Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці червня, до парламенту пройшли б 7 партій. Найбільшу підтримку отримала б партія «Слуга народу» (20,6% серед тих, хто визначився з вибором). Друге місце з приблизно однаковою підтримкою (в межах статистичної похибки) «ділять» «ОПЗЖ» (16,9%), «ЄС» (15%) і «Батьківщина» (14,7%). Також набирають понад 5% «Сила і честь» (7%), РПЛ (5,7%) і «Українська стратегія Гройсмана» (5,1%)";
-і про оцінку поточної ситуації в Україні: "64% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку (у правильному - 20%)".
По рейтингу партій слід зауважити, що рижа мразь розкошелиласяь КМІСу за проценти смешку/гондону і ляшку; явно вкрали в ЄС. Ну, а про те, скільки насправді довіряє ЗЕ - видно по тому, що аж 64% (а не 53%) українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку: і що 20% - у правильному (а не 34%), як то "оціюнюють" діяльність Зеклована у зфальсифікованих даних...
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На выборах продали УКРАИНУ , а счасс не хотят РЫНКА ЗЕМЛИ , -
Который существует в 98 % стран..
Толлько Израиль ( оочень маленкая территория ) и комунно- ТОТАЛИТАРНЫЕ РЕЖЫМЫ..
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