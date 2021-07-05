"Слуга народа" Безуглая сообщила, что "коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ"
Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявляет, что коллеги по комитету "заставили" ее перенести рассмотрение законопроекта о реформе СБУ на среду, 7 июля.
Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, меня сегодня коллеги попросили перенести рассмотрение реформы СБУ на среду. Борьба продолжается", - отметила Безуглая.
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В то же время, в комментариях под постом Безуглая отказалась назвать конкретные имена коллег, которые "заставили" ее перенести рассмотрение законопроекта о реформе СБУ. "Я пока не готова раскрывать имена, это все-таки родной комитет", - отметила депутат.
Народный депутат "Голоса", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова возмутилась данной ситуацией, отметив: "На прошлой неделе обещали график на эту. О графике уже даже переспрашивать не буду. Имеем банальную отмену уже во время заседания и перенос без деталей. Что делать тем, кто не сможет в среду присутствовать? А то я уже сегодня все встречи отменила, в прошлую среду сидели ждали до 19 под вашим комитетом, отменив все планы, но тоже рассмотрение отменили".
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И с кем, тоже не кошерно сказать?
https://twitter.com/highlander_free/status/1411380916451221506
или дали денег что не смогла отказать??
У филиала ФСБ денег хватит купить всех депутатов
да еще и начальничок-друг поцЗедента
Бери деньги и молчи