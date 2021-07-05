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СБУ (19472) реформы (3946) Безуглая (280)

"Слуга народа" Безуглая сообщила, что "коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ"

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявляет, что коллеги по комитету "заставили" ее перенести рассмотрение законопроекта о реформе СБУ на среду, 7 июля.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, меня сегодня коллеги попросили перенести рассмотрение реформы СБУ на среду. Борьба продолжается", - отметила Безуглая.

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В то же время, в комментариях под постом Безуглая отказалась назвать конкретные имена коллег, которые "заставили" ее перенести рассмотрение законопроекта о реформе СБУ. "Я пока не готова раскрывать имена, это все-таки родной комитет", - отметила депутат.

Слуга народа Безуглая сообщила, что коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ 01
Слуга народа Безуглая сообщила, что коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ 02

Народный депутат "Голоса", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова возмутилась данной ситуацией, отметив: "На прошлой неделе обещали график на эту. О графике уже даже переспрашивать не буду. Имеем банальную отмену уже во время заседания и перенос без деталей. Что делать тем, кто не сможет в среду присутствовать? А то я уже сегодня все встречи отменила, в прошлую среду сидели ждали до 19 под вашим комитетом, отменив все планы, но тоже рассмотрение отменили".

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Слуга народа Безуглая сообщила, что коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ 03
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Топ комментарии
+11
Безмозглая и рехформа СБУ. Фсё . пипец Службе.
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05.07.2021 14:53
+10
Безуглые и безмозглые, вы хоть туда не лезьте. Придут люди после вас и все проведут.
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05.07.2021 15:06
+9
"Слуги народа - Партия Аферистов, Мошенников и Наркоманов". И все, заметьте, с большой буквы
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05.07.2021 15:08
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Безмозглая и рехформа СБУ. Фсё . пипец Службе.
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05.07.2021 14:53 Ответить
При чем Цензор в фамилии Безмозглая допустил кучу ошибок.
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05.07.2021 15:38 Ответить
"Коллеги" это морские ракообразные из армейского борща?
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05.07.2021 14:53 Ответить
скорее членистоголовые из сортира.
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05.07.2021 14:56 Ответить
Скоріше - планктон з каналізації з під оп.
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05.07.2021 15:16 Ответить
СССССИкуха, як тебе заставили????????7 тИ в такому комітеті і ссссссиш!!!!!!! який сенс з вас??? як з козла молоко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.07.2021 14:55 Ответить
бо ЇМ так треба

Про те, як прокремлівський шоубіз, який нам обрали у владу шанувальники Голобородьків і сватів, готує нас до передачі Кремлю. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 15:02 Ответить
В понеділок і вівторок у "слуг" ще голов болить після вихідних)
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05.07.2021 14:57 Ответить
снасильничали шоле? ))))
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05.07.2021 14:58 Ответить
отже, пора нагадати

В Україні створили брошуру з практичними порадами, як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни - https://uacrisis.org/uk/broshura-ns-vijna/amp?__twitter_impression=true
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05.07.2021 14:58 Ответить
снасильничали Марусю... вот так, не водись с плохими пацанами
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05.07.2021 15:01 Ответить
Безуглые и безмозглые, вы хоть туда не лезьте. Придут люди после вас и все проведут.
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05.07.2021 15:06 Ответить
И за что конкретно, рыжая, твоя "борьба" продолжается?
И с кем, тоже не кошерно сказать?
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05.07.2021 15:06 Ответить
Она не рыжая. Она -ржавая!)
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05.07.2021 15:20 Ответить
"Слуги народа - Партия Аферистов, Мошенников и Наркоманов". И все, заметьте, с большой буквы
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05.07.2021 15:08 Ответить
"все-таки родной комитет"....жаль что страна падчерица !!!
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05.07.2021 15:19 Ответить
Поліція Авакова допомагає рейдерам косити зерно на чужому полі! Ось такі закони в Україні, а попереду нас чекає відкритий ринок землі і кривавий переділ під дахом МВС. Фермери змушені самостійно відбиватися від рейдерів, поки поліція їм допомагає.

https://twitter.com/highlander_free/status/1411380916451221506
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05.07.2021 15:23 Ответить
Марьянка, сходи в салон до тьолки коли-котлеты. Ну ещё попробуй книжку почитать. Ну хоть какую-нибудь. А Буба и без тебя опозорится. Ну просто остогыдло твой ржавое тупое мурло. Пшланах!
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05.07.2021 15:27 Ответить
Пытали как Зою Космедемьянскую
или дали денег что не смогла отказать??
У филиала ФСБ денег хватит купить всех депутатов
да еще и начальничок-друг поцЗедента
Бери деньги и молчи
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05.07.2021 15:37 Ответить
"Слуга народу" Безугла повідомила, що "колеги змусили перенести розгляд реформи СБУ" - Цензор.НЕТ 6250
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05.07.2021 16:28 Ответить
Наша бєзопасность в надьожних руках ...
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05.07.2021 16:55 Ответить
....спЭц по Электрици
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05.07.2021 17:23 Ответить
Узеленские всего за полтора года такую хорошую охранку себе создали.
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05.07.2021 17:34 Ответить
 
 