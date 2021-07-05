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В регионах Украины необходимо продолжать наращивать темпы вакцинации от COVID-19, - совещание у Зеленского

В регионах Украины необходимо продолжать наращивать темпы вакцинации от COVID-19, - совещание у Зеленского

Количество активных больных COVID-19 в Украине уменьшается, однако система здравоохранения должна быть готова к противодействию штамму "Дельта".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространения коронавируса.

"Вместе с тем необходимо и дальше увеличивать количество центров вакцинации и продолжать наращивать ее темпы. В связи с этим Министерству здравоохранения и Министерству развития громад и территорий Украины поручено скоординировать работу с местными властями и предоставить предложения, как организовать более активную вакцинацию граждан", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в связи с проведением чемпионата Европы по футболу в европейских странах зафиксирован рост заболеваемости почти на 10%. Поэтому нужно увеличить количество тестирований на COVID-19, а профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений, в том числе детских учреждений здравоохранения, к борьбе с коронавирусом.

"Масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция в дальнейшем будут оставаться обязательными, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости", - подчеркнул глава правительства.

Во время совещания также была отмечена важность активизации работы по внедрению электронных больничных в учреждениях здравоохранения.

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А почему на фермах надои больше удоев на этом судьбоносном для страны совещании не обсудили?
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05.07.2021 14:58 Ответить
ЗЕ проводит это совещание.
В регионах Украины необходимо продолжать наращивать темпы вакцинации от COVID-19, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 3256
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05.07.2021 15:14 Ответить
Охватить, расширить, обеспечить, увеличить, ускорить, нарастить!
Людей можно вывести из Совка. Совок из многих люде вывести не возможно.
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05.07.2021 15:12 Ответить
Запускайте лотерею для ширнутих.
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05.07.2021 15:42 Ответить
 
 