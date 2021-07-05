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Мы будем поддерживать Украину в ее вступлении в ЕС и НАТО, - глава МИД Греции Дендиас

Мы будем поддерживать Украину в ее вступлении в ЕС и НАТО, - глава МИД Греции Дендиас

Греция заинтересована в развитии отношений с Украиной и будет поддерживать европейскую и евроатлантическую интеграцию нашей страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время совместной пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем поддерживать Украину в ее вступлении в ЕС, в НАТО. Мы можем стать идеальным союзником Украины в ЕС. Мы заинтересованы в развитии отношений, поскольку, с одной стороны, Украина - это часть Европы, но это и наша соседняя страна", - сказал Дендиас.

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Он отметил, что Украине стоит больше использовать положения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Мы поддерживаем выбор Украины в ее вступлении в НАТО, соблюдение требований НАТО. И мы работаем над четким соблюдением мер безопасности, что касается Украины, в частности нашего военного флота на Черном море", - указал Дендиас.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал, что поблагодарил главу МИД Греции за упрощение условий поездок граждан Украины в Грецию, а также за непоколебимую поддержку Грецией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Я рассказал ему (главе МИД Греции - ред.) о текущем состоянии дел на Донбассе, в оккупированном Крыму, вдоль украинской границы. К сожалению, ситуация неутешительная. Напряжение сохраняется", - отметил глава МИД Украины.

Кулеба также поблагодарил Дендиаса за его слова о том, что Греция заинтересована в расширении ЕС и поддерживает европейские стремления Украины.

Греция (723) НАТО (9994) Украина (44961) Евросоюз (17135) Дендиас Никос (5)


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Топ комментарии
+6
Так нам ще треба Зеленського позбутись... а тоді вже думати про ЄС та НАТО.
Але боюсь, в казні лишиться велика діра.
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05.07.2021 15:27
+3
Греки за,естонці за. Одна херня, фріци й жабоїди проти.
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05.07.2021 15:30
+2
Жабоїди і німці присіли на газпромівське бабло , адже воно не пахне 😀
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05.07.2021 15:36
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Так нам ще треба Зеленського позбутись... а тоді вже думати про ЄС та НАТО.
Але боюсь, в казні лишиться велика діра.
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05.07.2021 15:27 Ответить
Греки за,естонці за. Одна херня, фріци й жабоїди проти.
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05.07.2021 15:30 Ответить
Греки в Евросоюзе сами на искусственном дыхании и ещё берутся Украину туда затащить.
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05.07.2021 15:28 Ответить
Жабоїди і німці присіли на газпромівське бабло , адже воно не пахне 😀
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05.07.2021 15:36 Ответить
Ну и правильно. Бубу с его ворами квартальными вот-вот снесут. А греки кагбэ предвидели...Оджеж конюнктурщики!)
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05.07.2021 15:40 Ответить
Худшей поддежки, чем Греция, которая "в долг" и в ЕС и в НАТО, представить невозможно.

Хотя нет... ЗЕ ж поддержал украинскую сборную.
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05.07.2021 15:48 Ответить
Слава Богу, хоть Кулеба, кажется, не нюхает. А то греки- греками, а у Бубы Кумар по расписанию!)
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05.07.2021 15:59 Ответить
Украинским властям - нужно составить документ по вступлению в ЕС и в НАТО и нужно по всем странам ЕС и НАТО ездить дипломатам лучшим и собирать подпись одна за одной! И будут подписи легкие, а будут сложные, но дипломаты должны всеми способами добыть все подписи!
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05.07.2021 16:39 Ответить
НАТО требует реформ, про ЕС вообще помолчим, не чокаясь. А НАТО может быть, если только картонные реформы, заменить во всех потемкинских деревнях и городах Украины... и за брехню сажать в тюрьмы, крапка!
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05.07.2021 17:19 Ответить
Что-то меняется в Европе постепенно, греки традиционно всегда поддерживали Россию, но после того как путинский медведь нагло влез во внутригреческие дела они переосмысливают свою политику.
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06.07.2021 05:57 Ответить
 
 