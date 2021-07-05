Мы будем поддерживать Украину в ее вступлении в ЕС и НАТО, - глава МИД Греции Дендиас

Греция заинтересована в развитии отношений с Украиной и будет поддерживать европейскую и евроатлантическую интеграцию нашей страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время совместной пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем поддерживать Украину в ее вступлении в ЕС, в НАТО. Мы можем стать идеальным союзником Украины в ЕС. Мы заинтересованы в развитии отношений, поскольку, с одной стороны, Украина - это часть Европы, но это и наша соседняя страна", - сказал Дендиас.

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Он отметил, что Украине стоит больше использовать положения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Мы поддерживаем выбор Украины в ее вступлении в НАТО, соблюдение требований НАТО. И мы работаем над четким соблюдением мер безопасности, что касается Украины, в частности нашего военного флота на Черном море", - указал Дендиас.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал, что поблагодарил главу МИД Греции за упрощение условий поездок граждан Украины в Грецию, а также за непоколебимую поддержку Грецией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Я рассказал ему (главе МИД Греции - ред.) о текущем состоянии дел на Донбассе, в оккупированном Крыму, вдоль украинской границы. К сожалению, ситуация неутешительная. Напряжение сохраняется", - отметил глава МИД Украины.

Кулеба также поблагодарил Дендиаса за его слова о том, что Греция заинтересована в расширении ЕС и поддерживает европейские стремления Украины.