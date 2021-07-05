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Новости Коронавирус и карантин
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Украина ведет переговоры о производстве COVID-вакцин: есть несколько договоренностей, - главный санврач Кузин

Украина ведет переговоры о производстве COVID-вакцин: есть несколько договоренностей, - главный санврач Кузин

Украина может наладить выпуск вакцин от COVID, и уже есть некоторые договоренности. Но вопрос производства может занять около года.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина 

"Есть несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть заинтересованность со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации", - отметил он.

По его словам, самым быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины поскольку тут технологический цикл является относительно простым.

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"До конца этого года мы уже будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий", - отметил Кузин.

Единственной проблемой является требование о преквалификации ВОЗ, которая относится не только к самой вакцине, но и к площадке, где она должна производиться. На сегодня украинские компании, которые никогда не работали на экспорт, не имеют такой преквалификации.

"Это вопрос до одного года. Однако сейчас те компании, которые размышляют или уже перешли к обсуждению или запуску процесса локализации, работают вместе с ВОЗ, консультируются, чтобы эта площадка была максимально быстро преквалифицирована", - добавил главный санврач.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) производство (467) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) фармацевтика (35)


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Топ комментарии
+3
Богатырёву пригласите. Она знает как ослиную мочу разливать по ампулам и впаривать в Минздрав под видом прививок.
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05.07.2021 15:55
+2
А потянете производство вертолётов Белл в Одессе и производство вакцины? Насколько я помню тут ещё и к проведению Олимпиады в Украине нужно готовиться!
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05.07.2021 15:43
+2
Чехия прекращает разработку своей вакцины от коронавируса. У них всё время получается пиво.
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05.07.2021 16:06
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Дядя Моня з Малой Арнаутской лицензию, слышал, готов продать недорого...
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05.07.2021 15:43 Ответить
І це пишуть ті зєсранци, які в минулому році ОБІЦЯЛИ ЗА РІК наладити випуск власної вакцини.
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05.07.2021 15:49 Ответить
Турция с 1.07 вообще сняла всякие карантинные ограничения, в том числе и для приезжих , в штатах ассоции ученых начинают открытую войну против всяких ковишилдовцев, то же самое во многих европейских странах...
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05.07.2021 16:50 Ответить
А потянете производство вертолётов Белл в Одессе и производство вакцины? Насколько я помню тут ещё и к проведению Олимпиады в Украине нужно готовиться!
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05.07.2021 15:43 Ответить
К земле готовиться нужно, а не....
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05.07.2021 15:59 Ответить
Та не кажіть, ми такі заклопотані, такі заклопотані ! 😂
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05.07.2021 16:51 Ответить
зачем так спешить ? надо подождать еще лет пять
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05.07.2021 15:44 Ответить
Богатырёву пригласите. Она знает как ослиную мочу разливать по ампулам и впаривать в Минздрав под видом прививок.
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05.07.2021 15:55 Ответить
зеленая власть - это самое противная и подлая власть, за всю историю, новой Украины
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05.07.2021 16:00 Ответить
А шо вы ожидали от дешевой шпаны из квартальной подворотни. Ведь не секрет, должно было быть 73% перед выборами, шо пиковое достижение квартальников, на тот момент - это сплагиаченая тема иммитации пенисом игры на фано... Кто бы сыграл им , мол, до, ре, ми, до, ре-е, до-о?
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06.07.2021 02:16 Ответить
Не минуло й двох років...
А казали ж, що наші найвітчизняніші санепідеміки якусь свою небачену вакцину розробляють.
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05.07.2021 16:05 Ответить
Чехия прекращает разработку своей вакцины от коронавируса. У них всё время получается пиво.
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05.07.2021 16:06 Ответить
Самый быстрый вариант - колоть всем желающим воду из крана.
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05.07.2021 16:08 Ответить
Це мабуть Спутнікк випускать будуть, Ковид шилд, чи Сіновак, ну шоб українців нікуди не пускали
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05.07.2021 16:48 Ответить
1.5 года и зебуины наконец-то вдуплили, шо нужно самим производить вакцину. Интересно, когда вдуплят, шо свою производить лучше? Вангую: не успеют вдуплить, сами понимаете почему.
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06.07.2021 02:09 Ответить
 
 