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Шесть нардепов не были ни на одном заседании Рады в июне, двое - появились лишь на одно, - КИУ

Шесть нардепов не были ни на одном заседании Рады в июне, двое - появились лишь на одно, - КИУ

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады в июне текущего года.

В результате выяснилось, что 6 народных избранников не посетили ни одного заседания парламента в течение месяца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение КИУ в социальной сети "Фейсбук".

Всего в июне состоялось одиннадцать пленарных заседаний. Все из них посетил лишь 291 народный депутат или 68% от состава Верховной Рады.

Шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании. Это Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа За жизнь"), Тарас Козак ("Оппозиционная платформа За жизнь"), Олесь Довгий (внефракционный), Степан Ивахив ("За будущее"), Леся Василенко ("Голос"), Вадим Столар ("Оппозиционная платформа За жизнь").

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За Майбутнє" и ОПЗЖ - главные прогульщики во время 4-й сессии ВР, - КИУ

Официальные причины отсутствия народных депутатов не сообщаются, однако, вероятно, что отсутствие Тараса Козака может быть связано с его нахождением в Беларуси, а народного депутата Леси Василенко - с рождением ребенка, о чем было сообщено публично. Что касается Виктора Медведчука, то в последний раз он был официально зарегистрирован в Верховной Раде 28 апреля.

Двое народных депутатов были зарегистрированы только на одном пленарном заседании Иван Калаур ("Слуга народа") и Александр Герега ("За будущее").

Жан Беленюк ("Слуга народа"), Максим Ефимов ("Доверие"), Юрий Солод ("Оппозиционная платформа За жизнь"), Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа За жизнь") были зарегистрированы только на двух заседаниях, Виталий Борт ("Оппозиционная платформа За жизнь") и Вадим Рабинович ("Оппозиционная платформа За жизнь") - на трех заседаниях из одиннадцати.

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По сравнению с предыдущим месяцем показатели посещения пленарных заседаний почти не изменились, отмечают в КИУ В мае все заседания Верховной Рады посетили 286 народных депутатов, в июне - 291 нардеп.

Что касается участия в голосованиях Верховной Рады, то активно голосовали (нажимали "за", "против", "воздержался") депутаты от "Слуги Народа" и "Европейской солидарности". В среднем депутаты "Слуги Народа" приняли участие в 83% голосований, депутаты ЕС - 77%. Народные депутаты фракции "Голос" присоединились к 69% голосований, группа "Доверие" - 67%, ВО "Батькивщина" - 64%, группа "За будущее" - 54%. Самые низкие показатели голосований у депутатов "Оппозиционной платформы За жизнь". В среднем они голосовали лишь в 40% случаев.
Данные согласно сводной электронной регистрации народных депутатов.

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ВР (29248) депутат (3317) КИУ (383) прогулы (132)


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Топ комментарии
+5
ну так лишить мандата депутатского. Нужно сделать, как в Англии, что люди отзывают депутатов, если те не выполняют обещаний предвыборных или по другим отклонениям. Ждать каждый раз перевыборов - это гниль системы! Ее нужно исправлять!
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05.07.2021 16:33
+4
Если работник не ходит на работу, то что с ним делают? Тоже самое надо и в данном случае. И зарплату вычесть за период нехождения
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05.07.2021 16:25
+4
Для того чтобы депутаты были качественными избиратели должны быть вменяемыми.
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05.07.2021 16:49
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Правила форума Совет форумчан
не для этого они платили за депутатство
чтобы по заседаниям шарится
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05.07.2021 16:24 Ответить
Если работник не ходит на работу, то что с ним делают? Тоже самое надо и в данном случае. И зарплату вычесть за период нехождения
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05.07.2021 16:25 Ответить
Уволить, и заставить выплатить штрафные санкции.
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05.07.2021 17:02 Ответить
(c)
У Верховнiй РадI товклися депутаты,
Ну надо ж їм хоть якось зарплату відробляти,
А те, кто не прийшов, те також мали рацiю,
Бо то е не робота, а тiльки імітація
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05.07.2021 16:28 Ответить
Зелене ДНОШесть нардепов не были ни на одном заседании Рады в июне, двое - появились лишь на одно, - КИУ - Цензор.НЕТ 2163 Канал «ДОМ» Який фінансуємо ми зі своїх податків Який створений ЗЕ Показав Крим частиною держави-агресора Це відбулось у прогр\«Русскій днєвнік» Це «український канал»? Націоналістів назвали «радікаламі» Що далі? Будете путіна транслювати

Шесть нардепов не были ни на одном заседании Рады в июне, двое - появились лишь на одно, - КИУ - Цензор.НЕТ 2722
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05.07.2021 16:30 Ответить
ну так лишить мандата депутатского. Нужно сделать, как в Англии, что люди отзывают депутатов, если те не выполняют обещаний предвыборных или по другим отклонениям. Ждать каждый раз перевыборов - это гниль системы! Ее нужно исправлять!
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05.07.2021 16:33 Ответить
Для того чтобы депутаты были качественными избиратели должны быть вменяемыми.
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05.07.2021 16:49 Ответить
Нужен закон о посещаемости меньше 30 процентов, перевибори без права балотируваться и сокращать их в Два а лучше в Три раза
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05.07.2021 16:43 Ответить
Леся Василенко має об'єктивну причину не відвідувати засідання.
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05.07.2021 17:07 Ответить
Так, вона вагітна, але чомусь це не заважає їй відвідувати різноманітні зустрічі і конференції, світлини з яких вона регулярно постить у себе на ФБ
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05.07.2021 19:22 Ответить
Жан Беленюк також має поважну причину-все ходить винюхує перехворівших на ковід.
Воно хоч грамотне,оце дитя олімпіади? В школу мабуть ходив як зараз на роботу.
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05.07.2021 17:22 Ответить
им нужна неприкосновенность и корочка для кабинетов. ваши заседания им нах...й не нужны. тем более что в ВР все уже решено и куплено. большинство депутатов жмут на педаль по команде даже не понимая за что голосуют. ОП у нас все и закон и дышло.
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05.07.2021 18:32 Ответить
Не був присутній на засіданнях, тобто на роботі! Цікаво в який спосіб понесе покарання за прогули хоч один з депутатів? Не уявляю ситуацію, коли б робітник не прийшов на роботу протягом одної зміни, і йому те зійшло з рук.
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05.07.2021 21:10 Ответить
Два прогули без поважних причин, і нах на біржу! Тільки так.
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05.07.2021 22:21 Ответить
а простой смертный который раз не пришел на работу, сразу на увольнение..
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06.07.2021 09:01 Ответить
 
 