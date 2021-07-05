Шесть нардепов не были ни на одном заседании Рады в июне, двое - появились лишь на одно, - КИУ

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады в июне текущего года.

В результате выяснилось, что 6 народных избранников не посетили ни одного заседания парламента в течение месяца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение КИУ в социальной сети "Фейсбук".

Всего в июне состоялось одиннадцать пленарных заседаний. Все из них посетил лишь 291 народный депутат или 68% от состава Верховной Рады.

Шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании. Это Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа За жизнь"), Тарас Козак ("Оппозиционная платформа За жизнь"), Олесь Довгий (внефракционный), Степан Ивахив ("За будущее"), Леся Василенко ("Голос"), Вадим Столар ("Оппозиционная платформа За жизнь").

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Официальные причины отсутствия народных депутатов не сообщаются, однако, вероятно, что отсутствие Тараса Козака может быть связано с его нахождением в Беларуси, а народного депутата Леси Василенко - с рождением ребенка, о чем было сообщено публично. Что касается Виктора Медведчука, то в последний раз он был официально зарегистрирован в Верховной Раде 28 апреля.

Двое народных депутатов были зарегистрированы только на одном пленарном заседании Иван Калаур ("Слуга народа") и Александр Герега ("За будущее").

Жан Беленюк ("Слуга народа"), Максим Ефимов ("Доверие"), Юрий Солод ("Оппозиционная платформа За жизнь"), Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа За жизнь") были зарегистрированы только на двух заседаниях, Виталий Борт ("Оппозиционная платформа За жизнь") и Вадим Рабинович ("Оппозиционная платформа За жизнь") - на трех заседаниях из одиннадцати.

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По сравнению с предыдущим месяцем показатели посещения пленарных заседаний почти не изменились, отмечают в КИУ В мае все заседания Верховной Рады посетили 286 народных депутатов, в июне - 291 нардеп.

Что касается участия в голосованиях Верховной Рады, то активно голосовали (нажимали "за", "против", "воздержался") депутаты от "Слуги Народа" и "Европейской солидарности". В среднем депутаты "Слуги Народа" приняли участие в 83% голосований, депутаты ЕС - 77%. Народные депутаты фракции "Голос" присоединились к 69% голосований, группа "Доверие" - 67%, ВО "Батькивщина" - 64%, группа "За будущее" - 54%. Самые низкие показатели голосований у депутатов "Оппозиционной платформы За жизнь". В среднем они голосовали лишь в 40% случаев.

Данные согласно сводной электронной регистрации народных депутатов.

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