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Экс-глава РГА на Хмельнитчине осужден на 9 лет за вымогательство $17,2 тыс. взятки, - Офис Генпрокурора

Экс-глава РГА на Хмельнитчине осужден на 9 лет за вымогательство $17,2 тыс. взятки, - Офис Генпрокурора

Экс-глава одной из райгосадминистраций Хмельницкой области осужден на 9 лет за вымогательство и получение $17,2 тыс. взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В суде доказано, что бывший глава одной из райгосадминистрации Хмельницкой области с марта по август 2018 требовал и получил от представителя предприятия 17 200 долл США неправомерной выгоды за вынесение распоряжения об изготовлении и утверждении технической документации по землеустройству, а также заключение договоров аренды земельных участков для ведения сельского хозяйства сроком на 10 лет.

Приговором Изяславского районного суда Хмельницкой области ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года и конфискацией имущества.

Отмечается, что приговор суда не вступил в силу.

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взятка (6163) Хмельнитчина (896) Офис Генпрокурора (2471)


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Следаки, якими керував ще Луценко (кажуть, що генпрокурор без освіти...), довели справу до суду і отримали його рішення. Яке рішення - то вже окрема справа. Бо ще буде апеляція...
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05.07.2021 17:31 Ответить
А вот если б требовал 17,2млн. долларов - гулял бы себе спокойно.
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05.07.2021 20:46 Ответить
 
 