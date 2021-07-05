Экс-глава РГА на Хмельнитчине осужден на 9 лет за вымогательство $17,2 тыс. взятки, - Офис Генпрокурора

Экс-глава одной из райгосадминистраций Хмельницкой области осужден на 9 лет за вымогательство и получение $17,2 тыс. взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В суде доказано, что бывший глава одной из райгосадминистрации Хмельницкой области с марта по август 2018 требовал и получил от представителя предприятия 17 200 долл США неправомерной выгоды за вынесение распоряжения об изготовлении и утверждении технической документации по землеустройству, а также заключение договоров аренды земельных участков для ведения сельского хозяйства сроком на 10 лет.

Приговором Изяславского районного суда Хмельницкой области ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года и конфискацией имущества.

Отмечается, что приговор суда не вступил в силу.

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