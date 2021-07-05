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В Кабмине отчитались о результатах рейдов Налоговой и Гоструда: за два дня обнаружили 240 неформальных работников

В Кабмине отчитались о результатах рейдов Налоговой и Гоструда: за два дня обнаружили 240 неформальных работников

С 1 июля в Украине началась инспекционная кампания по выявлению неформальных трудовых отношений: за два дня проведено 152 проверки и выявлено 240 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщаетcя на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

"С июля начались проверки. Инспекции пройдут только в компаниях, которые имеют признаки наибольших рисков использования незадекларированного труда. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152 начатых инспекций", – отметила замминистра экономики Светлана Глущенко.

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По ее словам, для определения работодателей, которые имеют наибольший риск использования незадекларированной труда, Государственная налоговая служба и Государственная служба труда используют ряд критериев, в частности:

- несоответствие количества сотрудников объему производства (оказанных услуг, выполненных работ);
– наличие фактов нарушений порядка оформления трудовых отношений, выявленных во время проверок ГНС;
– несоответствие количества объектов налогообложения количеству наемных работников;
– несоответствие количества одновременно работающих РРО количества сотрудников.

Согласно ст. 265 Кодекса законов о труде Украины, размер штрафа за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат (60 000 грн). Повторное нарушение в течение двух лет обойдется работодателю в 30 минимальных зарплат за каждого работника (180 000 грн).

Напомним, с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Гоструда для выявления работодателей, использующих незадекларированный труд.

Автор: 

Трудовой кодекс (148) трудовая книжка (18) Госслужба труда (37)


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Топ комментарии
+6
В результате рейда безработица в Украине увеличилась на 240 человек.
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05.07.2021 16:39
+5
Замість ліберізації податкового законодавства перевірки у кращих традиціях часів андропова.🥴
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05.07.2021 16:47
+3
А что делать если ситуация обратная? Ну т.е. когда человек официально трудоустроен, но никуя не работает. 422 таких знаю. Тут недалеко. На Грушевского ...
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05.07.2021 17:07
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В результате рейда безработица в Украине увеличилась на 240 человек.
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05.07.2021 16:39 Ответить
В Кабмине отчитались о результатах рейдов Налоговой и Гоструда: за два дня обнаружили 240 неформальных работников - Цензор.НЕТ 2216
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05.07.2021 16:49 Ответить
В Кабмине отчитались о результатах рейдов Налоговой и Гоструда: за два дня обнаружили 240 неформальных работников - Цензор.НЕТ 7148
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05.07.2021 16:52 Ответить
За два дні податкова перевірила двадцять організацій і обнаружила в них 240 неформальних і десять формальних чєловєк...От би ще їй кабмін перевірити,скільки там формально-неформальних...а заодно і ненормальних...
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05.07.2021 16:43 Ответить
В Кабмине отчитались о результатах рейдов Налоговой и Гоструда: за два дня обнаружили 240 неформальных работников - Цензор.НЕТ 2711В Кабмине отчитались о результатах рейдов Налоговой и Гоструда: за два дня обнаружили 240 неформальных работников - Цензор.НЕТ 6533
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05.07.2021 16:46 Ответить
В Кабмине отчитались о результатах рейдов Налоговой и Гоструда: за два дня обнаружили 240 неформальных работников - Цензор.НЕТ 1792
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05.07.2021 16:50 Ответить
нет зэбил -это он способствует олигархам в их обогащении
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05.07.2021 17:03 Ответить
В Кабмине отчитались о результатах рейдов Налоговой и Гоструда: за два дня обнаружили 240 неформальных работников - Цензор.НЕТ 1750
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05.07.2021 16:47 Ответить
Замість ліберізації податкового законодавства перевірки у кращих традиціях часів андропова.🥴
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05.07.2021 16:47 Ответить
Дави их, зеля!
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05.07.2021 16:48 Ответить
В Кабмине отчитались о результатах рейдов Налоговой и Гоструда: за два дня обнаружили 240 неформальных работников - Цензор.НЕТ 6016
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05.07.2021 16:52 Ответить
В Кабмине отчитались о результатах рейдов Налоговой и Гоструда: за два дня обнаружили 240 неформальных работников - Цензор.НЕТ 291
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05.07.2021 16:56 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8f.html НАБУ завело дело на Шмыгаля 5 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8f.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8f.html В Кабмине отчитались о результатах рейдов Налоговой и Гоструда: за два дня обнаружили 240 неформальных работников - Цензор.НЕТ 706 НАБУ открыло уголовное производство по факту возможной халатности премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов Кабинета Министров при выделении средств из фонда борьбы с COVID-19 на другие сферы государственного управления, вопреки требованиям закона.https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8f.html#more-136625 Читать далее
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05.07.2021 17:05 Ответить
А что делать если ситуация обратная? Ну т.е. когда человек официально трудоустроен, но никуя не работает. 422 таких знаю. Тут недалеко. На Грушевского ...
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05.07.2021 17:07 Ответить
Лучше бы разогнали всех этих проверяльщиков жирно живущих за счет налогоплательщиков работа которых заключается с сборе взяток и давлениии на бизнес.
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05.07.2021 18:41 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXx8n9O2olJitu8Mr7xo9NnKeHSTaBp-YIR6xnUKw_-X0PnrZEv3MWKGJNmMyKDiZSOCp4A97cVPC7g0M1tJVoiCCRZxZRI3LOz0wDnKK3n37F40bpgyxu-gaY6lqsqfo4&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXx8n9O2olJitu8Mr7xo9NnKeHSTaBp-YIR6xnUKw_-X0PnrZEv3MWKGJNmMyKDiZSOCp4A97cVPC7g0M1tJVoiCCRZxZRI3LOz0wDnKK3n37F40bpgyxu-gaY6lqsqfo4&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Зеленскому на заметку

В Кабмине отчитались о результатах рейдов Налоговой и Гоструда: за два дня обнаружили 240 неформальных работников - Цензор.НЕТ 2771
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05.07.2021 19:03 Ответить
г. Глухов Сумская область. родственник депутата Деркача владеет лесопилкой на территории бывшего завода СВТ, так там все рабочие работают не официально...
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06.07.2021 08:59 Ответить
 
 