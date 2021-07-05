В Кабмине отчитались о результатах рейдов Налоговой и Гоструда: за два дня обнаружили 240 неформальных работников

С 1 июля в Украине началась инспекционная кампания по выявлению неформальных трудовых отношений: за два дня проведено 152 проверки и выявлено 240 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщаетcя на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

"С июля начались проверки. Инспекции пройдут только в компаниях, которые имеют признаки наибольших рисков использования незадекларированного труда. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152 начатых инспекций", – отметила замминистра экономики Светлана Глущенко.

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По ее словам, для определения работодателей, которые имеют наибольший риск использования незадекларированной труда, Государственная налоговая служба и Государственная служба труда используют ряд критериев, в частности:

- несоответствие количества сотрудников объему производства (оказанных услуг, выполненных работ);

– наличие фактов нарушений порядка оформления трудовых отношений, выявленных во время проверок ГНС;

– несоответствие количества объектов налогообложения количеству наемных работников;

– несоответствие количества одновременно работающих РРО количества сотрудников.

Согласно ст. 265 Кодекса законов о труде Украины, размер штрафа за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат (60 000 грн). Повторное нарушение в течение двух лет обойдется работодателю в 30 минимальных зарплат за каждого работника (180 000 грн).

Напомним, с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Гоструда для выявления работодателей, использующих незадекларированный труд.