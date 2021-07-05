Наместник Киево-Печерской Лавры Павел просит у Кабмина денег на ремонт лабиринтов ближних пещер

Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) написал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ в лабиринтов Ближних пещер.

Об этом говорится в сообщении центра информации УПЦ (МП) в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к человеческим жертвам, отмечается в письме.

Наместник лавры просит помочь сохранить памятник архитектуры национального значения – "Лабиринты Ближних пещер" (корпус № 90), который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

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"В последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам", - говорится в сообщении.

В письме настоятеля лавры сообщается, что вследствие природных и техногенных факторов гидрологические условия аварийных участков в лабиринте пещер остаются сложными. Это очень скоро может привести к дальнейшему развитию опасных и негативных гидрологических процессов.

"Многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился. По результатам неоднократно созвананных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер, ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба", - сообщил митрополит Павел.

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Он напомнил, что указанные участки задействованы в паломническом маршруте. А это значит, что "в случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам".

В связи со сложившейся ситуацией митрополит Павел попросит Дениса Шмыгаля рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации национального масштаба, а также выдать соответствующие поручения Минэкономики и Минфину.

Ближние или Антониевы пещеры - комплекс подземных пещер в Киево-Печерской Лавре. Ширина пещер - 1,5 метра, высота - 2,5 метра. Общая длина подземных коридоров Ближних пещер составляет 383 метра.

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Пещеры состоят из трех улиц, связанных между собой переходами. Главная улица - Пещерная, к которой примыкает древнейшая в Ближних пещерах церковь Введения Богородицы во Храм. Еще одно из древнейших ответвлений в Ближних пещерах ведет к так называемой "общей трапезной" печерских отцов, где при преподобном Антонии братия собиралась на совместную трапезу. В пещерах сохранилось большое количество жилых келий. Захоронение преподобного Антония расположено в закрытом завалом ответвлении пещер напротив церкви в его честь, построенной в конце XVI - начале XVII века.