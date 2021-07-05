Лукашенко сейчас не стреляет себе в ногу и не использует топливный рычаг в отношении Украины, - Кулеба

Украина прорабатывает вопрос диверсификации поставок горючего и удобрений, чтобы избавиться от рычага воздействия со стороны Беларуси, которая по некоторым позициям имеет почти монопольное положение на украинском рынке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас, к сожалению, так сложилось исторически, что мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям почти монопольное положение. Я считаю, что эту ситуацию надо исправлять. Мы не можем рассчитывать на Беларусь под руководством Александра Лукашенко. Мы не можем позволить себе иметь любой рычаг влияния на Украину, поэтому нам нужно диверсифицировать эти поставки", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинская сторона на государственном уровне думает, чем заменить белорусские горючее и удобрения. В то же время глава МИД отметил, что продажа горючего Украины является важной составляющей экономики Беларуси.

"Поэтому Александр Лукашенко сейчас и не стреляет себе в ногу, пытаясь как-то использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать. Я за то, чтобы у нас была диверсифицированная поставка, чтобы мы не зависели от Беларуси или любой другой страны", - подытожил Кулеба.

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