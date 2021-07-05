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Лукашенко сейчас не стреляет себе в ногу и не использует топливный рычаг в отношении Украины, - Кулеба

Лукашенко сейчас не стреляет себе в ногу и не использует топливный рычаг в отношении Украины, - Кулеба

Украина прорабатывает вопрос диверсификации поставок горючего и удобрений, чтобы избавиться от рычага воздействия со стороны Беларуси, которая по некоторым позициям имеет почти монопольное положение на украинском рынке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас, к сожалению, так сложилось исторически, что мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям почти монопольное положение. Я считаю, что эту ситуацию надо исправлять. Мы не можем рассчитывать на Беларусь под руководством Александра Лукашенко. Мы не можем позволить себе иметь любой рычаг влияния на Украину, поэтому нам нужно диверсифицировать эти поставки", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинская сторона на государственном уровне думает, чем заменить белорусские горючее и удобрения. В то же время глава МИД отметил, что продажа горючего Украины является важной составляющей экономики Беларуси.

"Поэтому Александр Лукашенко сейчас и не стреляет себе в ногу, пытаясь как-то использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать. Я за то, чтобы у нас была диверсифицированная поставка, чтобы мы не зависели от Беларуси или любой другой страны", - подытожил Кулеба.

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Автор: 

Беларусь (7896) Лукашенко Александр (3613) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
ЗЕлёные преЗЕрвативы! У вас был почти год, когда можно было провести работы по замене поставщика топлива.
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05.07.2021 17:31
+3
А почему мы торгуем с Бероруссией ? Назло ЕС и НАТО ?
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05.07.2021 17:29
+3
По ногам он уже отстрелялся. Осталась голова, но это неприятно.
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05.07.2021 17:30
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А ведь можно в рамках санкций отрубить эту ногу и повесить гирей кацапам на шею.
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05.07.2021 17:28 Ответить
так отруби
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05.07.2021 18:05 Ответить
Не переживай.
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05.07.2021 18:14 Ответить
А почему мы торгуем с Бероруссией ? Назло ЕС и НАТО ?
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05.07.2021 17:29 Ответить
Мы торгуем ради денег, разве ты не знаешь, почему торгуют?
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06.07.2021 06:22 Ответить
По ногам он уже отстрелялся. Осталась голова, но это неприятно.
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05.07.2021 17:30 Ответить
ЗЕлёные преЗЕрвативы! У вас был почти год, когда можно было провести работы по замене поставщика топлива.
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05.07.2021 17:31 Ответить
не истери так, иди на выборы побеждай и меня ситуацию
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05.07.2021 17:57 Ответить
В України було 30 років, щоб бути повністю незалежною від поставок паливно-мастильних матеріалів і який результат? Хотіли якнайдешевше? Їжте тепер, не обляпайтесь.
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05.07.2021 20:03 Ответить
От як на мене,то мені абсолютно пох,куди там стріляє цей кацапський прихвостень лука ... А от народ білоруський мене дуже розчарував. Ну шо можна сказати- лохи,пля... Та і чорт з вами..
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05.07.2021 17:33 Ответить
Глупости. Украинский народ в аналогичной ситуации (десятилетия жесткой диктатуры, отсутствие системной оппозиции в парламенте, повязанные кровью и стопроцентно лояльные силовики) вряд ли справился бы лучше.
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05.07.2021 17:52 Ответить
Ну от якщо абсолютно чесно,то мені на те,що ви там написали,абсолютно наплювать. А за український народ не вам щось там вякать... Бо,до речі,я і є український народ. Майдан,фронт,і всі дєла, як у вас там кажуть. Так що піші і дальше...
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05.07.2021 17:59 Ответить
Да нужно нати альтернативных поставщиков и закрыть нахрен весь этот импорт. Все равно пришлось бы, потому что скоро вместо Беларуси появится БССР.
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05.07.2021 17:52 Ответить
Сначала с парашей создали себе проблему, теперь с Беларусью. Это ж какими надо было быть идиотами, чтобы дать подсадить себя на нефтегазовую иглу???
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05.07.2021 18:15 Ответить
чому не впливає ? бо Ігор Іванович Сечин таки забрав впливалку. А Кулеба почав загортатися в тогу римського сенатора, особливо після того як Єрмака Нуланд "послала", який самодовольний погляд. Дивись і остерігайся в клоповнику можуть підстригти .... голову.
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05.07.2021 20:39 Ответить
 
 