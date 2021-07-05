Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Возле Авдеевки оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески противник обстрелял позиции украинских воинов из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 36 единиц взрывоопасных предметов.

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