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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Возле Авдеевки оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески противник обстрелял позиции украинских воинов из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 36 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: 

обстрел (27259) Донбасс (26956) наемники рф (2084) операция Объединенных сил (6766)


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Який режим кацапи три рази порушили?
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05.07.2021 17:40 Ответить
Вопреки прогнозу погоды рашисты трижды шаманскими заклятиями вызывали гром среди ясного неба. Наверное так это докладывают зеледенту. Или он так воспринимает донесения с передка. Не разобрать. У него все так непросто в кокаиновых джунглях ОПы.
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05.07.2021 18:18 Ответить
Кац предлагает сдатся!
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05.07.2021 17:52 Ответить
потерь нет, - штаб ООС

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А где потери врага, открывавшего огонь?
200-х столько-то
300-х столько-то
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05.07.2021 17:54 Ответить
 
 