Суд остановил действие предписания НАПК об увольнении Витренко с должности главы "Нафтогаза"
Окружной административный суд Киева (ОАСК) остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 1 июля в адрес наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с председателем правления компании Юрием Витренко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.
Такое решение суд принял 5 июля в порядке обеспечения иска Юрия Витренко об отмене предписания НАПК.
Решение ОАСК логично согласуется с выводами международной юридической компании, которые имеются в распоряжени "Нафтогаза" и свидетельствуют, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона. В случае обнаружения нарушений, на которые ссылается Нацагентство, и для прекращения трудового договора с председателем правления компании, оно должно обратиться в суд, а не направлять предписание наблюдательного совета "Нафтогаза", или к любому другому адресату", - сказано в сообщении.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
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Це не просто суд. Це портновське кодло, яке виконує всі забаганки зЕ-бені, які співпадають з інтересами фуйла, та нищить надію на цивілізоване майбутнє України.
Зебил, ну как там у тебя адженда не воняет?
Спрашивал у Вайдену почему мы не в НАТО, - вот именно поэтому, из-за сраного ОАСК!
Делать что-то будешь, чучело пустоголовое?!
Сначала ЗЕвласть нарушает закон и назначает Витренко.
Потом ЗЕвласть нарушает закон и не дает его уволить.