Суд остановил действие предписания НАПК об увольнении Витренко с должности главы "Нафтогаза"

Окружной административный суд Киева (ОАСК) остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 1 июля в адрес наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с председателем правления компании Юрием Витренко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.

Такое решение суд принял 5 июля в порядке обеспечения иска Юрия Витренко об отмене предписания НАПК.

Решение ОАСК логично согласуется с выводами международной юридической компании, которые имеются в распоряжени "Нафтогаза" и свидетельствуют, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона. В случае обнаружения нарушений, на которые ссылается Нацагентство, и для прекращения трудового договора с председателем правления компании, оно должно обратиться в суд, а не направлять предписание наблюдательного совета "Нафтогаза", или к любому другому адресату", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко просит суд отменить предписание НАПК о его увольнении

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".