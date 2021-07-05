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Суд остановил действие предписания НАПК об увольнении Витренко с должности главы "Нафтогаза"

Суд остановил действие предписания НАПК об увольнении Витренко с должности главы

Окружной административный суд Киева (ОАСК) остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 1 июля в адрес наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с председателем правления компании Юрием Витренко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.

Такое решение суд принял 5 июля в порядке обеспечения иска Юрия Витренко об отмене предписания НАПК.

Решение ОАСК логично согласуется с выводами международной юридической компании, которые имеются в распоряжени "Нафтогаза" и свидетельствуют, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона. В случае обнаружения нарушений, на которые ссылается Нацагентство, и для прекращения трудового договора с председателем правления компании, оно должно обратиться в суд, а не направлять предписание наблюдательного совета "Нафтогаза", или к любому другому адресату", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко просит суд отменить предписание НАПК о его увольнении

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Нафтогаз (3114) суд (25104) увольнение (2679) НАПК (1221) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+11
А ви розігнать, розігнать.
Це не просто суд. Це портновське кодло, яке виконує всі забаганки зЕ-бені, які співпадають з інтересами фуйла, та нищить надію на цивілізоване майбутнє України.
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05.07.2021 17:55
+10
"А на нєт,*****,і суда нєт." Підпис- ОАСК. Тху,пля...
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05.07.2021 17:48
+8
Суд зупинив дію припису НАЗК про звільнення Вітренка з посади голови "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 5905
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05.07.2021 19:11
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Правила форума Совет форумчан
"А на нєт,*****,і суда нєт." Підпис- ОАСК. Тху,пля...
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05.07.2021 17:48 Ответить
да здгаствуєт наш самий чєсний і справєдлівий оаск!!!
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05.07.2021 17:51 Ответить
А ви розігнать, розігнать.
Це не просто суд. Це портновське кодло, яке виконує всі забаганки зЕ-бені, які співпадають з інтересами фуйла, та нищить надію на цивілізоване майбутнє України.
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05.07.2021 17:55 Ответить
об увольнении Витренко / Да кто же Витренко уволит. Если за ним "Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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05.07.2021 18:11 Ответить
Суд зупинив дію припису НАЗК про звільнення Вітренка з посади голови "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 5905
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05.07.2021 19:11 Ответить
входит и выходит )))
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05.07.2021 19:31 Ответить
ОАСК жидко дристанул в очередной раз...
Зебил, ну как там у тебя адженда не воняет?
Спрашивал у Вайдену почему мы не в НАТО, - вот именно поэтому, из-за сраного ОАСК!
Делать что-то будешь, чучело пустоголовое?!
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05.07.2021 19:45 Ответить
Окружной суд работае на банду.
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05.07.2021 20:16 Ответить
Слово "витренко" у меня ассоциирует только с лозунгом его мамки - "НАТО - НЕТ" .......
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05.07.2021 20:28 Ответить
Пора тім паразітим зробити щось корисне! Нехай заборонять ЗИМУ! Останнфй час тах нехочу! А вони похоже можуть все!
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05.07.2021 20:40 Ответить
Вот так вот просто.

Сначала ЗЕвласть нарушает закон и назначает Витренко.
Потом ЗЕвласть нарушает закон и не дает его уволить.
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06.07.2021 01:20 Ответить
Когда уже этих ****** из ОАСК вешать будут?
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06.07.2021 02:31 Ответить
Ну не знаю насчет вешать, но можно начать с материального, жечь их халупы, машины...
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06.07.2021 06:53 Ответить
Якщо "виводи мєждународной юрідіческой компанії" є такими авторитетними, то навіщо суди взагалі? Ліквідувати всякі суди і мірятися "виводамі"!
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06.07.2021 09:29 Ответить
Непонятно. что происходит: некоторые платежки за газ идут без показания расхода потребления газа. хотя суммы для оплаты выставлены и как правило раза в 3 завышены. Такое впечатление, что долги компаний спрятали в платежках ! То же происходит и с платежками на воду в Запорожской обл. г.Вольнянск : показания счетчика не учитывают и начисления за потребления идут баснословные, причем опят же не у всех - выборочно- у кого добавляют по 200 грн , а кому по 2 000!! Водоканал объясняет это тем, что перерасход воды разбрасывают на всех жителей ??!! На разбирательство в судах "простому смертному" денег нет .Просто какая-то анархия.в стране!
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06.07.2021 09:31 Ответить
Не анархія, а ДИКТАТУРА ЛІБЕРАЛ-ПЛУТОКРАТІЇ!
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06.07.2021 10:08 Ответить
 
 