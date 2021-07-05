СБУ настаивает на необходимости начать рассматривать правки к законопроекту о реформе Службы
Позиция депутатов, которые уже в третий раз переносят заседание комитета ВР по вопросам нацбезопасности, является неконструктивной.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве напомнили, что заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по рассмотрению законопроекта о реформе СБУ (3196-д) переносится уже в третий раз без каких-либо объяснений. Вместо заседаний проходят закрытые совещания, после которых отдельные депутаты заявляют о "необходимости переноса данного вопроса".
"Служба безопасности Украины считает такую позицию неконструктивной и настаивает на необходимости начать наконец рассмотрение поправок к законопроекту 3196-д, который был принят парламентом за основу в первом чтении", - сказано в сообщении.
В спецслужбе напомнили, что этот законопроект очень важен для государства.
"Мы с февраля ждем, когда начнется обсуждение этого важного для государства проекта, и по-прежнему выступаем за проведение профессиональной реформы СБУ", - добавили в пресс-службе.
Ранее депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что коллеги по Верховной Раде "заставии" ее перенести на среду заседание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором должны были рассматривать реформу СБУ.
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Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, Гулаг, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
"... какой же быдлячий контингент на этой ветке."- самокритично.