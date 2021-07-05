СБУ настаивает на необходимости начать рассматривать правки к законопроекту о реформе Службы

Позиция депутатов, которые уже в третий раз переносят заседание комитета ВР по вопросам нацбезопасности, является неконструктивной.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве напомнили, что заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по рассмотрению законопроекта о реформе СБУ (3196-д) переносится уже в третий раз без каких-либо объяснений. Вместо заседаний проходят закрытые совещания, после которых отдельные депутаты заявляют о "необходимости переноса данного вопроса".

"Служба безопасности Украины считает такую ​​позицию неконструктивной и настаивает на необходимости начать наконец рассмотрение поправок к законопроекту 3196-д, который был принят парламентом за основу в первом чтении", - сказано в сообщении.

Читайте: "Слуга народа" Безуглая сообщила, что "коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ"

В спецслужбе напомнили, что этот законопроект очень важен для государства.

"Мы с февраля ждем, когда начнется обсуждение этого важного для государства проекта, и по-прежнему выступаем за проведение профессиональной реформы СБУ", - добавили в пресс-службе.

Также читайте: "Олигархи - это прошлое", - Зеленский поблагодарил депутатов за голосование в первом чтении законопроекта о деолигархизации

Ранее депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что коллеги по Верховной Раде "заставии" ее перенести на среду заседание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором должны были рассматривать реформу СБУ.