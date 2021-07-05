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СБУ настаивает на необходимости начать рассматривать правки к законопроекту о реформе Службы

СБУ настаивает на необходимости начать рассматривать правки к законопроекту о реформе Службы

Позиция депутатов, которые уже в третий раз переносят заседание комитета ВР по вопросам нацбезопасности, является неконструктивной.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве напомнили, что заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по рассмотрению законопроекта о реформе СБУ (3196-д) переносится уже в третий раз без каких-либо объяснений. Вместо заседаний проходят закрытые совещания, после которых отдельные депутаты заявляют о "необходимости переноса данного вопроса".

"Служба безопасности Украины считает такую ​​позицию неконструктивной и настаивает на необходимости начать наконец рассмотрение поправок к законопроекту 3196-д, который был принят парламентом за основу в первом чтении", - сказано в сообщении.

Читайте: "Слуга народа" Безуглая сообщила, что "коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ"

В спецслужбе напомнили, что этот законопроект очень важен для государства.

"Мы с февраля ждем, когда начнется обсуждение этого важного для государства проекта, и по-прежнему выступаем за проведение профессиональной реформы СБУ", - добавили в пресс-службе.

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Ранее депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что коллеги по Верховной Раде "заставии" ее перенести на среду заседание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором должны были рассматривать реформу СБУ. 

Автор: 

ВР (29248) законопроект (3221) СБУ (19914) реформы (3951)


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...Не забуваймо, що народне господарство РФ гостро потребує дармової робочої сили, "трудові табори" для в'язнів там уже будуються, в червні БАМ прийняв першу партію зе-ка, і начальник російської пенітенціарної служби поскаржився, що народу сидить усе-таки малувато, щоб покрити потреби в робочій силі, треба б іще близько мільйона душ (sic!)…
Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, Гулаг, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 18:07 Ответить
Кажется очень важный вопрос, но за два часа всего один лайк, какой же быдлячий контингент на этой ветке.
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05.07.2021 20:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/88208

"... какой же быдлячий контингент на этой ветке."- самокритично.
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06.07.2021 10:57 Ответить
 
 