Офис генпрокурора блокирует привлечение к ответственности оккупантов из тюрьмы "Изоляция", - Асеев

МВД установило личные данные почти всей администрации тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке. Но о подозрениях им не сообщают: работа заблокирована прокуратурой.

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший пленник терроиристов, эксперт по вопросам оккупированной части Донбасса UIF Станислав Асеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлены фото и личные данные почти всей администрации "Изоляция", что является личной заслугой нашего МВД - ребята за год сделали то, чего никто не делал все 7 лет. С этой информацией недавно мы должны были выйти на общенациональный брифинг вместе с МВД и Генпрокуратурой - показать этих преступников всему миру, включая их российское гражданство. Но за два дня до брифинге он был отменен в генпрокуратуре", - написал Асеев.

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Он добавил, что через несколько дней после этого от должности отстранили Гюндуза Мамедова, который вел дело "Изоляции" и десятки подобных дел.

"Только что мне позвонили и сообщили, что прокуроров, которые годами собирали доказательства военных преступлений РФ, вообще могут вывести за штат. Полностью заблокирована и работа МВД по направлению "Изоляция": без прокуратуры невозможны подозрения", - написал он.

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Асеев просит президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию: вернуть Мамедова на должность и разблокировать работу "департамента войны" Офиса генпрокурора.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила руководителя "департамента войны". Вместо Мамедова департаментом теперь руководит Якубовский, Мамедова лишили доступа к государственной тайне.

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