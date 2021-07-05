Офис генпрокурора блокирует привлечение к ответственности оккупантов из тюрьмы "Изоляция", - Асеев
МВД установило личные данные почти всей администрации тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке. Но о подозрениях им не сообщают: работа заблокирована прокуратурой.
Об этом сообщил в Фейсбуке бывший пленник терроиристов, эксперт по вопросам оккупированной части Донбасса UIF Станислав Асеев, информирует Цензор.НЕТ.
"Установлены фото и личные данные почти всей администрации "Изоляция", что является личной заслугой нашего МВД - ребята за год сделали то, чего никто не делал все 7 лет. С этой информацией недавно мы должны были выйти на общенациональный брифинг вместе с МВД и Генпрокуратурой - показать этих преступников всему миру, включая их российское гражданство. Но за два дня до брифинге он был отменен в генпрокуратуре", - написал Асеев.
Он добавил, что через несколько дней после этого от должности отстранили Гюндуза Мамедова, который вел дело "Изоляции" и десятки подобных дел.
"Только что мне позвонили и сообщили, что прокуроров, которые годами собирали доказательства военных преступлений РФ, вообще могут вывести за штат. Полностью заблокирована и работа МВД по направлению "Изоляция": без прокуратуры невозможны подозрения", - написал он.
Асеев просит президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию: вернуть Мамедова на должность и разблокировать работу "департамента войны" Офиса генпрокурора.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила руководителя "департамента войны". Вместо Мамедова департаментом теперь руководит Якубовский, Мамедова лишили доступа к государственной тайне.
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Да и чему удивляться - "та сторона" для зеленского "молодцы и свои парни"
Нє, ну, Станіслав в той час сам сидів в "Ізоляції", ні за кого не голосував, і не галасував... Але не варто йому було після звільнення розсипатися компліментарностями Зекловану... Ну, шо було, то було. То загуло, замнемо для ясності.
Ще під час невдалого минулорічного повстання білоруський режим не просто дозволяв опонентам виїзд, а навіть силоміць депортував лідерів опозиції до Литви, Польщі та України. Але наразі "Батька" повертається до призабутої радянської моделі, коли еміграція була рідкісним привілеєм, який режим дарував лише тим, кому вважав за потрібне. Відтепер Лукашенко сам визначатиме, кому можна відсиджуватись у Вільнюсі або Києві, а хто має сидіти у катівнях білоруського КГБ. Щоденно десятки, якщо не сотні білорусів перетинають український кордон у пошуках притулку, і "Батька" дав команду перекрити цю останню "дорогу життя", як раніше вже перекрив литовський та польський кордони.
Ну а на додаток до цієї страшної новини білоруси фактично отримали звістку про те, які саме покази з них вибиватимуть під тортурами, і в чому саме їм доведеться публічно каятись на судилищах в стилі 1937-го. Звісно ж, не йтиметься про участь у мирних протестах - опозиціонери виявляться "українськими шпигунами", "терористами, навченими у бандерівських таборах" та "диверсантами СБУ та ГУР", які готували криваву бійню за допомогою контрабандної української зброї. За потреби "слідчі" із ЛДНР допоможуть білоруським гебешникам правильно сформулювати звинувачення… - https://gazeta.ua/blog/55342/lukashenko-perekriv-bilorusam-ostannyu-dorogu-zhittya
https://gazeta.ua/blog/55342/lukashenko-perekriv-bilorusam-ostannyu-dorogu-zhittya
Вкурив, чи ні?
За два дні до брифінгу він був скасований у Генпрокуратурі, а потім від справ відсторонили слідчого Мамедова, який вів цю і десятки інших справ по катуванням, вбивствам та іншим тяжким злочинам, які скоїли росіяни на Донбасі проти мирних жителів.
За інформацією Асеєва, прокурорів, які роками збирали докази воєнних злочинів РФ, взагалі можуть вивести поза штат Генпрокуратури. Також повністю заблокована робота МВС по напрямку «Ізоляції», бо без участі прокуратури неможливо висунути підозри.
Вам не здається, що це уже схема? Що ми вже бачили щось таке, коли важлива антиросійська спецоперація гальмується у примусовому порядку за пару днів до втілення на пряму вимогу згори?
Державна зрада, про яку ми всі з вами говоримо теоретично, набуває цілком видимих практичних форм.»
= https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/961926667976175 Тамара Горіха Зерня =
ЗЕ - гоизменник и предатель Украины.