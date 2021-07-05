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Российского комментатора Губерниева внесли в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц. Он считает, что "украинский народ" поможет отменить это решение

Российского комментатора Губерниева внесли в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц. Он считает, что

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с 1 июня внесен в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МКИП.

Радио Свобода отмечает, что 22 июня Губерниев был ведущим концерта, который прошел в оккупированном Россией Севастополе. В соответствии с украинским законодательством, въезд на полуостров без прохождения украинского пограничного контроля является нарушением.

Губерниев с иронией отреагировал на внесение его в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Он опубликовал видео, в котором заявил, что его внесли в список за то, что последние десятилетия он поддерживал и поддерживает украинский спорт. "Может быть это за то, что я обращал внимание на то, что Андрей Шевченко и футболисты сборной Украины говорят по-русски. И именно русский язык объединял команду, которая очень неплохо выступила на чемпионате Европы?", - сказал Губерниев. Российский спортивный комментатор считает, что "украинский народ" сделает все, чтобы отменить это решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские актеры Копылов, Петренко и Миронова внесены в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц, - МКИП

Всего в списке находятся уже 204 человека.

Автор: 

Крым (26404) Министерство культуры и информационной политики (774) россия (95615) черный список (107)


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Топ комментарии
+37
и ответил украинский народ :

губерниеву - по губам да в рот...
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05.07.2021 19:04
+30
С какого путина этот имперский дегенерат решил что украинскому народу на него не пох... не всё равно?
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05.07.2021 19:05
+24
Вот так вот получается, оказывается русский язык объединил нашу сборную и она продвинулась дальше расисян... Почему-же тот же русский язык не помог собственно сборной Раисы выиграть ЧЕ, остаётся загадкой... Кароче одним пропагандоном меньше
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05.07.2021 19:06
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ну ок...дилдуху тебе на воротник
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05.07.2021 19:02 Ответить
и ответил украинский народ :

губерниеву - по губам да в рот...
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05.07.2021 19:04 Ответить
с зебуинов станется....
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05.07.2021 19:04 Ответить
Ну, по чесноку, с ослом оманским он, как Филипп Киркоров, вместе в кино для дебилов не снимался. Так что маловероятно.
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05.07.2021 19:08 Ответить
Та Ваши слова , тай до Бога
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05.07.2021 22:03 Ответить
Прізвище яке зкріпне! Губєрнієв, мля... 📎📎📎
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05.07.2021 19:04 Ответить
С какого путина этот имперский дегенерат решил что украинскому народу на него не пох... не всё равно?
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05.07.2021 19:05 Ответить
Вот так вот получается, оказывается русский язык объединил нашу сборную и она продвинулась дальше расисян... Почему-же тот же русский язык не помог собственно сборной Раисы выиграть ЧЕ, остаётся загадкой... Кароче одним пропагандоном меньше
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05.07.2021 19:06 Ответить
Пшол на бутылку с Шампани...
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05.07.2021 19:06 Ответить
і підоросовичу "украинский народ помог отменить такое решение"...; хоча, не стільки весь народ, як 73/43%зебілів... які навіть не каються... А шо їм? - "акакаяразница"...
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05.07.2021 19:07 Ответить
ничего себе зе дал понять, что можно отменить, притом "украинский народ".
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05.07.2021 19:08 Ответить
Український нород скаже тобі
-"пішов ти )(уйлу у дупу"
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05.07.2021 19:23 Ответить
какая отвратительная рожа...
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05.07.2021 19:25 Ответить
мерзенна пика
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05.07.2021 19:36 Ответить
Я да же и не собираюсь...да же палец об палец!
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05.07.2021 19:28 Ответить
сидів би собі за порЄбріком,
алеж ні!! лізе воно тай лізе..паскуда
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05.07.2021 19:36 Ответить
кацапсины-наглая iстота: их в двери-а они в окно лезут!
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05.07.2021 20:45 Ответить
Когда у россиян будет свой россияшкинский или российский или московитский язык тогда и поговорим,русский это не ваше,вы сами говорите на чужом языке.
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05.07.2021 19:39 Ответить
таки да: http://argumentua.com/stati/pochemu-nerusskii-russkii-yazyk «русский» язык-ето тюркско-болгарский | АРГУМЕНТ
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05.07.2021 20:53 Ответить
Ше гірше - "кацапи" коли я їм це доводжу - "кирпичами срут"! "Русский язык" - це "українсько-угрофінсько-тюркський суржик", створений на основі спрощеного подніпровського діалекту української мови з наповненням його угрофінськими та тюркськими поняттями! Цей діалект туди принесли в 16-18 століттях випускники Києво-Могилянської академії та семінарій Подніпров"я, яких запрошували в Московію з-за "грамотності" Тобто "русский" - це своєрідний "слов"янський піджін-інгліш" для дикунів угро-фінського та тюркського походження! Зверни увагу на подібність закінчень в дієсловах подніпровського діалекту і "русскава нарєчія"! І там і там вони закінчуються на "Ь" - "бить" "курить" "копать! На це увагу кацапів і Володимир Даль звертав коли на питання "Где можно услышать самый чистый русский язык?" выдповыдав - "Поезжайте в Киевскую губернию!"
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05.07.2021 22:16 Ответить
ну слуги народа поможет, они в этом не начинающие и имеет опыт.
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05.07.2021 19:39 Ответить
куй тобi собачий, а не вiдмiну цього рiшення украiнським народом
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05.07.2021 19:41 Ответить
Ну от нафіга ті списки? Закрити кордон геть для усіх цапів!
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05.07.2021 19:41 Ответить
Российского комментатора Губерниева внесли в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц. Он считает, что "украинский народ" поможет отменить это решение - Цензор.НЕТ 6521
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05.07.2021 19:41 Ответить
Российского комментатора Губерниева внесли в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц. Он считает, что "украинский народ" поможет отменить это решение - Цензор.НЕТ 5675
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05.07.2021 19:43 Ответить
***** дав команду своїм дєбілам налагоджувати, трансформувати "дружбу народів" в "адін нарот"
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05.07.2021 19:46 Ответить
ага. агитиравать за дружбу нескаких народав, но в адном, ****, бальшом гулаге
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05.07.2021 19:48 Ответить
странно шо руский язык не обьединил сборную расеюшки которую драли все кому ни лень)
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05.07.2021 20:04 Ответить
Губернієва не можна чіпати, більшої відрази від російського спорту після його коментарів, ніхто не здатен досягти.
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05.07.2021 20:10 Ответить
Так а чем он хуже Киркорова😁😁😁😁😁?
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05.07.2021 20:21 Ответить
Он, как Филька, Зеленскому "дупло" не развальцовывал!!! Не было между ними "дрючбы"!
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05.07.2021 22:18 Ответить
А "Кіркорову" слабо
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05.07.2021 21:03 Ответить
Когда эти узкие парашники поймут, что нет никакого российского языка?
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05.07.2021 21:30 Ответить
Та ні... "народ" не відмінить... а ось "нарід" може...
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05.07.2021 22:28 Ответить
Украинский народ хочет дать пендель под зад, а также просто мечатет/жаждет, когда же уже свинособаки забудут сюда дорогу!!!!
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05.07.2021 23:00 Ответить
Распиарили здесь какую-то обезьяну. Я не хочу знать ни кто это такой, ни кто прочие 203, а списки тех, кто незаконно пересекает нашу границу, пускай составляют, кому это следует делать по должности.
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06.07.2021 05:42 Ответить
 
 