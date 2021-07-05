Российского комментатора Губерниева внесли в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц. Он считает, что "украинский народ" поможет отменить это решение

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с 1 июня внесен в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МКИП.

Радио Свобода отмечает, что 22 июня Губерниев был ведущим концерта, который прошел в оккупированном Россией Севастополе. В соответствии с украинским законодательством, въезд на полуостров без прохождения украинского пограничного контроля является нарушением.

Губерниев с иронией отреагировал на внесение его в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Он опубликовал видео, в котором заявил, что его внесли в список за то, что последние десятилетия он поддерживал и поддерживает украинский спорт. "Может быть это за то, что я обращал внимание на то, что Андрей Шевченко и футболисты сборной Украины говорят по-русски. И именно русский язык объединял команду, которая очень неплохо выступила на чемпионате Европы?", - сказал Губерниев. Российский спортивный комментатор считает, что "украинский народ" сделает все, чтобы отменить это решение.

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Всего в списке находятся уже 204 человека.