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Современную спортивную зону построят на месте школьного пустыря в Днепре, - Голик

Школьный стадион в УВК №122 в Днепре планируется превратить в современную спортивную зону, где заниматься спортом смогут не только ученики, но и жители района.

Фото и планы проекта, который будет реализован в рамках "Большой стройки", опубликовал в Facebook Юрий Голик, информирует Цензор.НЕТ.

Современную спортивную зону построят на месте школьного пустыря в Днепре, - Голик 01

"На фото - пример нестандартной планировки школьного стадиона в ходе его будущей реконструкции (если объективно, то реконструировать особо нечего, есть просто территория, именуемая в документах стадионом, но таковым от этого по сути не являющаяся)", - написал Голик.

Обновленное спортивноепространство будет включать в себя игровые зоны, зоны для силовых упражнений и воркаута, гимнастические зоны, а также зоны для игр детей младшего возраста.

Современную спортивную зону построят на месте школьного пустыря в Днепре, - Голик 02

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На месте теперешнего пустыря будет сделано мультифункциональное поле для игры в мини-футбол или баскетбол. Покрытие этого и других спортивных подзон будет сделано из цветного акрилового резинового покрытия. Через всю территорию устроят беговую дорожку.

Современную спортивную зону построят на месте школьного пустыря в Днепре, - Голик 03

Напомним, что ко Дню Независимости на киевском ВДНХ откроется уникальный урбан-парк для занятий спортом.

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Автор: 

Днепр (4422) Голик Юрий (126) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+3
оманливе відчуття відсутності війни може дуже погано закінчитись.
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05.07.2021 19:52
+2
"Велике крадівництво" триває !!!Яка різниця ,як бабло пиляти-закатувати в асфальт ,чи заривати в землю !!!)))
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05.07.2021 19:52
+2
А завтра каждой женщине по мужику выдадут, каждой семье по квартире, блаблаблабла...Обещанияяяяяя!
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05.07.2021 19:56
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"Велике крадівництво" триває !!!Яка різниця ,як бабло пиляти-закатувати в асфальт ,чи заривати в землю !!!)))
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05.07.2021 19:52 Ответить
"Спортивная зона" - это прекрасно! будет выпускать "спортивных зэков"
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05.07.2021 20:20 Ответить
оманливе відчуття відсутності війни може дуже погано закінчитись.
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05.07.2021 19:52 Ответить
так, гра влади в те що немає війни дуже небезпечна.
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05.07.2021 20:18 Ответить
Игрень (если кому-то это что-то скажет)))
жаль что мало крытых теплых спортивных зон, с секциями и возможно бассейном...ибо лето у нас короткое ))) а в этом году ваще капризное ...
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05.07.2021 19:55 Ответить
А завтра каждой женщине по мужику выдадут, каждой семье по квартире, блаблаблабла...Обещанияяяяяя!
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05.07.2021 19:56 Ответить
"Завтра будет лучше чем вчера!" ))))
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05.07.2021 19:58 Ответить
І податки підняти з 5 до 20%.
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05.07.2021 20:08 Ответить
може я щось не побачив - але де тренажер для гри на роялі? зе боїться конкуренції?
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05.07.2021 20:16 Ответить
а какой то жилой комплекс там за компанию не построят?
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05.07.2021 20:24 Ответить
Комбинация Зеленский+пустырь+Большая стройка, до боли напоминает
Современную спортивную зону построят на месте школьного пустыря в Днепре, - Голик - Цензор.НЕТ 745
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05.07.2021 20:30 Ответить
Кличко такого б не допустил... Этот в любой дырке хмарочес возведет без паркингов, школ и тем более стадионов...
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05.07.2021 21:08 Ответить
Напоминает журнал Юный техник, давно это было, но запомнилось, на Марсе будут яблони цвести.
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05.07.2021 21:14 Ответить
 
 