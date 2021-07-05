Современную спортивную зону построят на месте школьного пустыря в Днепре, - Голик
Школьный стадион в УВК №122 в Днепре планируется превратить в современную спортивную зону, где заниматься спортом смогут не только ученики, но и жители района.
Фото и планы проекта, который будет реализован в рамках "Большой стройки", опубликовал в Facebook Юрий Голик, информирует Цензор.НЕТ.
"На фото - пример нестандартной планировки школьного стадиона в ходе его будущей реконструкции (если объективно, то реконструировать особо нечего, есть просто территория, именуемая в документах стадионом, но таковым от этого по сути не являющаяся)", - написал Голик.
Обновленное спортивноепространство будет включать в себя игровые зоны, зоны для силовых упражнений и воркаута, гимнастические зоны, а также зоны для игр детей младшего возраста.
На месте теперешнего пустыря будет сделано мультифункциональное поле для игры в мини-футбол или баскетбол. Покрытие этого и других спортивных подзон будет сделано из цветного акрилового резинового покрытия. Через всю территорию устроят беговую дорожку.
Напомним, что ко Дню Независимости на киевском ВДНХ откроется уникальный урбан-парк для занятий спортом.
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жаль что мало крытых теплых спортивных зон, с секциями и возможно бассейном...ибо лето у нас короткое ))) а в этом году ваще капризное ...