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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб, трое получили ранения в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС

Один украинский воин погиб, трое получили ранения в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС

5 июля в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня, 05 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения. Украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный медик Юрий Письменный погиб 4 июня в зоне ООС (обновлено)

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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обстрел (27259) ранение (3386) Донбасс (26956) потери (4388) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+30
Вчора, сьогодні ....
Наших захисників меншає щодня, а нікого особливо це не бентежить. Живуть собі за рахунок чиїхось життів, крові , поту, сльозам..
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05.07.2021 20:05
+23
А квартальный наркоман собрался с ****** встречаться и вопросы задавать!
Падаль...
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05.07.2021 20:13
+18
Один украинский воин погиб, трое получили ранения в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1832

...
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05.07.2021 20:02
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Один украинский воин погиб, трое получили ранения в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1832

...
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05.07.2021 20:02 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення нашим захисникам...
.......................................
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05.07.2021 20:05 Ответить
Вчора, сьогодні ....
Наших захисників меншає щодня, а нікого особливо це не бентежить. Живуть собі за рахунок чиїхось життів, крові , поту, сльозам..
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05.07.2021 20:05 Ответить
Гинуть без права на самозахист...
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05.07.2021 20:20 Ответить
Один украинский воин погиб, трое получили ранения в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9778
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05.07.2021 20:12 Ответить
А квартальный наркоман собрался с ****** встречаться и вопросы задавать!
Падаль...
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05.07.2021 20:13 Ответить
ну шо вовик, есть еще желание с куйлом встретится? если бы мы на кажды чих впопучленцев отвечали артой танками и градами подействовало бы лучше всяких встреч и безполезных переговоров! или давай план "Б" - полная заморозка отношений, стена и ров с крокодилами!
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05.07.2021 20:18 Ответить
ЗЕленый калоед приказал не отвечать в ответ
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05.07.2021 20:21 Ответить
Хай Бог милує.
Знову загиблий і поранені.
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05.07.2021 20:27 Ответить
це початок.. а віслюк гнусавий про мир та очі...
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05.07.2021 20:32 Ответить
це початок чергової екскалації
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05.07.2021 21:18 Ответить
Далі буде гірше . ***** буде давить на віслюка......
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05.07.2021 21:07 Ответить
Один український воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7320
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05.07.2021 21:07 Ответить
Просто на каждое такое действие должен быть действительно адекватный ответ! Прилетела мина - в ответ три залпа дивизиона 152-мм! И сразу кому-то перехочется кидать те мины…
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05.07.2021 21:24 Ответить
Як би таку відповідь давали постійно з 2016 року (в 2014-2015 роках ще давали), то бажаючі постріляти "по украм" вже би закінчились. Але ж мінській пакт на користь пуйла зробив з українських бійців мішені в тирі.
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05.07.2021 23:06 Ответить
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой.....

Один український воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9581
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06.07.2021 09:51 Ответить
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Один український воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 584
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06.07.2021 09:53 Ответить
 
 