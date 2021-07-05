Один украинский воин погиб, трое получили ранения в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС

5 июля в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня, 05 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения. Украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

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О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.