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Новости Коронавирус и карантин
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Германия разрешила въезжать украинским туристам с сертификатами о полной вакцинации Pfizer или AstraZeneca

Германия разрешила въезжать украинским туристам с сертификатами о полной вакцинации Pfizer или AstraZeneca

В конце июня Германия открыла свои границы для туристов из третьих стран, в том числе и из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Однако перед тем, как отправиться в Германию в туристическую поездку или для посещения друзей, украинцам необходимо иметь не только биометрические паспорта, но и привиться от коронавирусной болезни. Человек считается полностью привитым через 14 дней после получения второй дозы вакцины. При прививке вакциной Johnson & Johnson достаточно одной дозы.

Важно помнить, что право въезда в Германию имеют те лица, которые получили прививки одной из вакцин, которые указаны в списке немецкого Института Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut). Сейчас это препараты от BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Есть в этом списке и вакцина Covishield, которая производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. А вот китайской вакцины CoronaVac, которая также используется в Украине, пока в списке Института Пауля Эрлиха нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия обязала граждан Украины перед въездом регистрироваться на сайте, - ГПСУ

Доказательством вакцинации при въезде в Германию служит цифровой COVID-сертификат, принятый в ЕС, или другой аналогичный цифровой или бумажный документ о вакцинации. Этот документ должен быть выписан на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках.

Для тех туристов из Украины, кто уже перенес коронавирусную болезнь, достаточно сделать перед въездом в ФРГ только одну прививку. Кроме того, они должны документально доказать, что действительно переболели ковидом. Для этого необходимо иметь положительный ПЦР-тест и справку о выздоровлении немецком, английском, французском, итальянском или испанском языке.

Автор: 

вакцина (3815) Германия (6973) карантин (16729) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
то есть вакцинированые Ковишитом и Короноваком идут лесом?
Красотень....
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05.07.2021 20:34
+6
з моїм короновак туди ніззя. тож найдорожчим людям країни(депутати,чиновники, суді. пощастило багатьом освітянам і науковцям) відкриті всі кордони!а бидло най в албанію їде
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05.07.2021 20:40
+5
кто то скажет где взять справку что переболел? да еще и на английском! Мой семейный чуть в обморок не упала после вопроса о справке
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05.07.2021 21:10
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то есть вакцинированые Ковишитом и Короноваком идут лесом?
Красотень....
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05.07.2021 20:34 Ответить
Ну так Ляшко и ломает голову, как в паспортах вакцинации указать нужную вакцину, а не вколотую бодягу. Ни и чтобы ему за это не только курточка была, а и штанишки.
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05.07.2021 20:43 Ответить
Не читателю
"Важливо пам'ятати, що право в'їзду до Німеччини мають ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, котрі вказані в списку німецького https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3 Інституту Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Institut) . Нині це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Є в цьому списку й вакцина Covishield, котра виробляється в Індії за ліцензією компанії AstraZeneca.Джерело: https://censor.net/ua/n3275250"
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05.07.2021 21:16 Ответить
в списке по ссылке ковишилда не нашел
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05.07.2021 21:34 Ответить
Ну это логично было бы редакторам Цензора писать, не находите?
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05.07.2021 22:41 Ответить
не має їх у тому списку, як власне майже нема в Україні й 2-чі вакцинованих ковішітом. Більшість вакцинована нороноваком. Ну і "слуги" вакциновані Пфайзером - їм можна не перейматися.
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05.07.2021 22:57 Ответить
з моїм короновак туди ніззя. тож найдорожчим людям країни(депутати,чиновники, суді. пощастило багатьом освітянам і науковцям) відкриті всі кордони!а бидло най в албанію їде
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05.07.2021 20:40 Ответить
Аналогічно.
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05.07.2021 20:51 Ответить
Австрія і Нідерланди пускають з короноваком. Однак де ти візьмеш довідку англійською про вакцинацію, яка підійде європейцям?!
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05.07.2021 20:55 Ответить
Не, боюсь в Албанию тоже не пустят. Кстати, очень красивая страна.
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05.07.2021 22:29 Ответить
Дивно:
Kanada - AstraZeneca COVID-19 Vaccine (AZD1222)
COVISHIELD Vaccine

Ukraine - Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria.

Для України Ковішилд не пройде...
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05.07.2021 20:45 Ответить
Тобто Стєпанова ввозив х. з. що. І це не було навіть індійським Ковішілдом.
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05.07.2021 22:54 Ответить
https://photos.app.goo.gl/vZj4S1ZrXtA6zEJb8
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05.07.2021 20:51 Ответить
это точно...!
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05.07.2021 21:14 Ответить
Весь зашквар для закатавших губу на безвиз с германией, заключается в том, что зебилы не получили одобрение германии по сертификатам вакцинации.т.е теоретически отпфазереных немцы должны впустить, но в реальности, вас даже не пустят на борт самолёта со справкой от семейного доктора или подобным фуфелом. Так что сушите весла губошлепы.
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05.07.2021 20:52 Ответить
Отримали,Файзер в Польші.І сертифікат теж.
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05.07.2021 21:18 Ответить
кто то скажет где взять справку что переболел? да еще и на английском! Мой семейный чуть в обморок не упала после вопроса о справке
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05.07.2021 21:10 Ответить
Світ 8.30 - 7.99 - 7.7[3]
2011 2017 2021
Это обобщённый коэфициент смертности по всему миру.
По странам конечно разнится но в пределах разумного.
Нигде, ни в одной стране мира нет даже намёка на " ужасную" смертность от короны.
Но разводняк не прекращается.)
( Годовой коэфмцент смертности , если шо, считается на середину года)
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05.07.2021 21:37 Ответить
ВЗАГАЛІ-ТО СМЕРНІСТЬ ПІДРАХОВУЄТЬСЯ ПО ЗАКІНЧЕННЮ ПАНДЕМІЇ..

Німеччина дозволила в'їжджати українським туристам з сертифікатами про повну вакцинацію Pfizer або AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3047
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05.07.2021 23:39 Ответить
ДУРАНТИНОФІЛАМ.
З початку року у світі через коронавірус померло більше людей, ніж від малярії, грипу, алкоголізму і наркотиків. https://censor.net/ua/photo_news/3201015/z_pochatku_roku_u_sviti_cherez_koronavirus_pomerlo_bilshe_lyudeyi_nij_vid_malyariyi_grypu_alkogolizmu
Для порівняння смертності були взяті грип (influenza), вбивства (homicide), утоплення (drowning), алкоголізм, тероризм, наркотики та інші причини смертей.Німеччина дозволила в'їжджати українським туристам з сертифікатами про повну вакцинацію Pfizer або AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1183
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05.07.2021 23:50 Ответить
Это скрытая отмена безвиза! Где я возьму сертификат на английском в нашей глуши? В Киеве и то проблема!
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05.07.2021 21:42 Ответить
а со спутником можно въезжать?...ну в смысле с другом
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05.07.2021 21:46 Ответить
Похеру,что там Германия Меркель разркшила..Германия ОТВЕТИТ за всчё что сделкалалв в 14 году!!!
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05.07.2021 21:47 Ответить
«Дельта»-вариант коронавируса имеет симптомы, отличающиеся от других вариантов SARS-CoV-2.

Если раньше характерными признаками заболевания были кашель, лихорадка, одышка и потеря запаха или вкуса, то теперь более распространенными стали насморк, першение в горле и головная боль. Об этом https://lenta.ru/news/2021/07/05/symptom/ пишет The Telegraph.
Наиболее типичным симптомом COVID-19 в Британии, где «дельта»-вариант вытеснил все другие варианты коронавируса, стала головная боль, которая наблюдается у двух третей людей моложе 40 лет (а также более половины старше 40 лет), зараженных SARS-CoV-2. Следующими по распространенности идут классические простудные симптомы: насморк и боль в горле. Половина из тех, кто моложе 40 лет, и треть людей старшего возраста сообщали об обоих признаках заболевания.
По словам врачей, головная боль при COVID-19 имеет характерные особенности, по которым инфекцию можно отличить от обычной простуды. Боли бывают умеренными или сильными, длятся 3-5 дней в среднем, а обезболивающие не улучшают самочувствие. Пациенты описывают, что боль охватывает обе стороны головы и ощущается как давящая, пульсирующая или острая. При этом симптом может проявляться раньше всего и длиться продолжительное время у людей с долгим течением COVID-19. Примерно 15 процентов заболевших не имеют других симптомов.
Что касается насморка, то, когда уровень распространения коронавируса среди населения был низок, он считался необычным симптомом и с большей вероятностью мог быть вызван простудой или аллергией. Сейчас насморк из-за COVID-19 более вероятен, чем по другим причинам. Поэтому при любых признаках ОРВИ специалисты советуют остаться дома и при возможности сделать тест на коронавирус.
Индийский штамм SARS-CoV-2, по-видимому, в основном поражает молодых людей, которые еще не прошли полную вакцинацию. Они имеют более легкие симптомы, из-за чего становится трудно отличить простуду и COVID-19.
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05.07.2021 22:33 Ответить
Порошенко добыл Украине европейский безвиз. Зеленский продал украинский безвиз за откаты с китайской вакцины.
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05.07.2021 22:49 Ответить
ЕС отказался от взаимного признания "ковидных сертификатов" с Украиной. Страны члены ЕС могут заключать отдельные соглашения взаимного признания, если это не противоречит правилам и нормам ЕС. Разрешение на въезд в отдельную страну не распространяется на остальные страны ЕС.
Собственно никаких переговоров и не было. ЕС потребовало данные о реестре вакцинированных, Кабмин промолчал.
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05.07.2021 22:50 Ответить
Звиняйте , нінада . Краще 2-3 роки повідпочиваю в Карпатах , перечекаю завершення дурдому . Воно і волокити менше і по грошах дешевше і для здоров'я корисніше.
Ага . Вже біжу собирати справки і проходити тести , щоб мати право німчурі гроші привезти . Я можу і 5 років почекати і 10 . Мені не горить .
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05.07.2021 23:31 Ответить
Як ЗАВЖДИ,КОСЯПЕН ВВАЖАЮТЬ ВИННИМИ ІНШИХ..

Неприятный инцидент произошел с группой туристов из РФ на Кубе. Кубинские власти срочно отправили на изоляцию 150 россиян из-за https://sprotyv.info/news/situaciya-kriticheskaya-v-rf-za-sutki-vyyavleno-bolee-25-tysyach-novyh-sluchaev-covid-19 положительных ПЦР-тестов . Речь идёт о путешественниках, которые прибыли на Кубу рейсами с 30 по 2 июля.

До вылета туристы сдавали анализы на COVID-19 и они были отрицательными, но в аэропорту на Кубе повторные тесты дали положительный результат.

Через соцсети путешественники заявили, что произошла ошибка. «В России мы все прошли тесты, они были отрицательными, половина людей здесь с прививками», - рассказали россияне. По их словам, результаты новых тестов, проведенных на Кубе, им не показали, а туроператор избегает контактов.
Ситуацию прокомментировала генконсул РФ Нана Мгеладзе: «Можете себе представить степень возмущения наших туристов. Что-то не в порядке в лабораториях Кубы».
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05.07.2021 23:33 Ответить
 
 