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Новости Агрессия России против Украины
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Прощание с погибшим на Донбассе военным медиком Юрием Письменным пройдет 7 июля в Днепре

Прощание с погибшим на Донбассе военным медиком Юрием Письменным пройдет 7 июля в Днепре

Прощание с Юрием Письменным (позывные Феофан, Отец) пройдет 7 июля в Спасо-Преображенском соборе города Днепр (площадь Соборная, 1).

Как сообщает Цензор.НЕТ, начнется церемония в 11:00.

Похоронят Героя в селе Старые Кодаки (район аэропорта).

Юрий Васильевич Письменный (позывные Феофан, Отец) родился 4 марта 1962 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, трое получили ранения в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС

В 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт. С молодых лет мечтать быть военным медиком. Занимался мелким бизнесом. После начала боевых действий в Украине отправился добровольцем на фронт, проходил службу в 1-м добровольческом мобильном госпитале имени Пирогова. В конце 2018 года подписал с ВСУ контракт.

Был капитаном медицинской службы, начальником медицинского пункта 93-й отдельной механизированной бригады. Погиб 4 июля около 14:00 в зоне проведения ООС в Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

У него остались жена, дочь и сын.

Автор: 

Днепр (4422) похороны (1534) Донбасс (26956) потери (4388) Ян Осока (1501)


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Царствие Небесное герою....
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05.07.2021 20:56 Ответить
Прощание с погибшим на Донбассе военным медиком Юрием Письменным пройдет 7 июля в Днепре - Цензор.НЕТ 6276
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05.07.2021 21:07 Ответить
Воевал и погиб как козак. И упокоится в Старых Кодаках, на месте Кодакской крепости- предшественника г. Днепра.
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05.07.2021 22:03 Ответить
Такі козаки гинуть, нажаль. Нехай душа спочиває на небі.
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05.07.2021 22:23 Ответить
Герої не вмирають
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05.07.2021 22:35 Ответить
Прощання із загиблим на Донбасі військовим медиком Юрієм Письменним відбудеться 7 липня в Дніпрі - Цензор.НЕТ 5267
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06.07.2021 00:06 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Прощання із загиблим на Донбасі військовим медиком Юрієм Письменним відбудеться 7 липня в Дніпрі - Цензор.НЕТ 4823
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06.07.2021 09:55 Ответить
 
 