Прощание с погибшим на Донбассе военным медиком Юрием Письменным пройдет 7 июля в Днепре
Прощание с Юрием Письменным (позывные Феофан, Отец) пройдет 7 июля в Спасо-Преображенском соборе города Днепр (площадь Соборная, 1).
Как сообщает Цензор.НЕТ, начнется церемония в 11:00.
Похоронят Героя в селе Старые Кодаки (район аэропорта).
Юрий Васильевич Письменный (позывные Феофан, Отец) родился 4 марта 1962 года.
В 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт. С молодых лет мечтать быть военным медиком. Занимался мелким бизнесом. После начала боевых действий в Украине отправился добровольцем на фронт, проходил службу в 1-м добровольческом мобильном госпитале имени Пирогова. В конце 2018 года подписал с ВСУ контракт.
Был капитаном медицинской службы, начальником медицинского пункта 93-й отдельной механизированной бригады. Погиб 4 июля около 14:00 в зоне проведения ООС в Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ российскими войсками.
У него остались жена, дочь и сын.
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