В учениях Sea Breeze начинается активная фаза: корабли выходят в море

С завтрашнего дня корабли стран-участниц Sea Breeze-2021 будут тренироваться в международных водах Черного моря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Так, сегодня в Одессе военные продемонстрировали работу противодиверсионного подразделения ВМС ВСУ на борту судна "Балта", а также совместную борьбу за живучесть корабля экипажей румынского и болгарского судов.

Также журналистам продемонстрировали снаряжение и вооружение британского патрульного корабля HMS Trent и американского ракетного эсминца USS Ross.

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"Сегодня мы увидели окончательные приготовления морского компонента к проведению активной фазы учений. Сейчас идет так называемая предпоходовая подготовка кораблей и последние приготовления к выполнению поставленных задач", - заявил Алексей Доскато, руководитель учений Sea Breeze-2021 с украинской стороны.

Ход тренировок прокомментировал также представитель Шестого флота США Крис Ровли.

"Сценарий, который мы отрабатываем, является очень распространенным во время тренировок в военно-морских силах разных стран. Обучение носит оборонительный характер, у нас есть соединение кораблей и мы отрабатываем элементы противовоздушной обороны, противолодочной обороны, операции по осмотру судов-нарушителей", - сказал Ровли.

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