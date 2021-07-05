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Новости Агрессия России против Украины
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В учениях Sea Breeze начинается активная фаза: корабли выходят в море

В учениях Sea Breeze начинается активная фаза: корабли выходят в море

С завтрашнего дня корабли стран-участниц Sea Breeze-2021 будут тренироваться в международных водах Черного моря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Так, сегодня в Одессе военные продемонстрировали работу противодиверсионного подразделения ВМС ВСУ на борту судна "Балта", а также совместную борьбу за живучесть корабля экипажей румынского и болгарского судов.

Также журналистам продемонстрировали снаряжение и вооружение британского патрульного корабля HMS Trent и американского ракетного эсминца USS Ross.

Смотрите: Зеленский посетил в Черном море эсминец "Росс" ВМС США. ФОТО

"Сегодня мы увидели окончательные приготовления морского компонента к проведению активной фазы учений. Сейчас идет так называемая предпоходовая подготовка кораблей и последние приготовления к выполнению поставленных задач", - заявил Алексей Доскато, руководитель учений Sea Breeze-2021 с украинской стороны.

Ход тренировок прокомментировал также представитель Шестого флота США Крис Ровли.

"Сценарий, который мы отрабатываем, является очень распространенным во время тренировок в военно-морских силах разных стран. Обучение носит оборонительный характер, у нас есть соединение кораблей и мы отрабатываем элементы противовоздушной обороны, противолодочной обороны, операции по осмотру судов-нарушителей", - сказал Ровли.

Читайте: Россия усилила группировку кораблей в Черном море на фоне учений Sea Breeze

Автор: 

Си-Бриз (145) военные учения (3458)


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Топ комментарии
+7
матрос кузя с бедоносца "Потешный" -
мечтает разжиться унитазом ,

но...очинь баицца палучить па зубам
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05.07.2021 21:15
+6
Наконец то.
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05.07.2021 21:08
+6
Це не навчання, а брутальна деморалізація "нєпабєдімой, тріжди ржавой мокшанской флотілії"
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05.07.2021 22:07
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Наконец то.
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05.07.2021 21:08 Ответить
как близко от вышек укнафтогаза пройдут, остановятся ли у них?
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05.07.2021 21:38 Ответить
А як тм потєшний роССійський флот? На чеку?
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05.07.2021 21:10 Ответить
матрос кузя с бедоносца "Потешный" -
мечтает разжиться унитазом ,

но...очинь баицца палучить па зубам
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05.07.2021 21:15 Ответить
может и на чеку, но лучше бы на бутылку
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05.07.2021 21:40 Ответить
Трюмы к беспощадным залпам подготовлены, идет судорожный поиск посудин, которые будут играть роль искусственного заграждения на дне Черного моря, сеть радиолокационных станций (включая кипятильники в кунгах) подготовлены к включению и отпаду энергохвоста Крыма, бомбы намертво приварены к балочным держателям бомберов. И, да, бункер проветрен.
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05.07.2021 21:41 Ответить
Издалека грозит. Потому что если близко подойдет, то будет играть роль условного противника. Что там: досмотр корабля?
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05.07.2021 22:39 Ответить
Кораблі виходять в море, а у кацапсин взриваються пердаки
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05.07.2021 21:33 Ответить
запасаемся попкорном
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05.07.2021 21:41 Ответить
Бажано активну фазу навчань проводити у безпосередній близькості до півострова,заглянути у Севастополь з метою відшукання унітазів,що сп**ла срана вата із українських буксирчиків,героїчно захоплених рашенкозлами у 2018 році і заглянути у місцеве СІЗО,нари у яких так турботливо приготували для "відпочинку америкосів" скабеєво-поповичесько-соловйовські козлопіндоси і полюбуватись обісраними від переляку підштанниками повтікалих москалів.
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06.07.2021 07:53 Ответить
русская шавка готовится бежать за автобусом НАТО, делая вид, шо вот прям сейчас укусит его за колесо.
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05.07.2021 21:55 Ответить
Це не навчання, а брутальна деморалізація "нєпабєдімой, тріжди ржавой мокшанской флотілії"
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05.07.2021 22:07 Ответить
рашинские корыта приготовили памперсы ?
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05.07.2021 22:08 Ответить
Все корабли должны пройти кильватерным строем по знаменитому международному пути, в крымских терводах Украины.
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06.07.2021 01:15 Ответить
 
 