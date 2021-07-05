Международные учения "Три меча 2021" с участием Польши, Литвы и США пройдут в Украине в июле, - Генштаб ВСУ
17-30 июля 2021 г., в Международном центре миротворчества и безопасности Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Украина), состоятся многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады "Три Меча 2021".
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Учения "Три Меча 2021" будут проведены в качестве командно-штабных учений и учений с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях.
Участие примут более 1200 военнослужащих, более 200 боевых машин из 4 стран-участниц: Литовской Республики, Республики Польша, Украины и США. От Украины - подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.
Впервые эти учения будут проведены в Украине.
Главной целью международных военных учений "Три Меча 2021" является оценка возможностей подразделений Литовско-польско-украинской бригады, в операциях под руководством командования бригады.
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Ятаган в ж..у Х..лу был, нож в спину тоже был, "томагавки" в плешивый череп были, а теперь ещё три меча в его дряблую ср..ку запхают.
будуть у брехливій сраці
що в бункері московського біча ,
на геленджикській дачі
03.07.2021 в период c 01-00 по 01-23 по мск, после проведения испытательного пуска изделия "Аргон" из района с приблизительными координатами 59°30′ с. ш. 59°03′ в. д. (Свердловская обл.) произошло нештатное отключение узлов ретрансляции системы раннего противоракетного оповещения " Дуга " ("Периметр-РЦ") ВС РФ.
"изделие "Аргон" мы пока не знаем что это" Дуга " - модификация СРПРО "Периметр" с 12 спутниками. Група зовнішнього моніторингу tZE inform