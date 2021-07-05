Международные учения "Три меча 2021" с участием Польши, Литвы и США пройдут в Украине в июле, - Генштаб ВСУ

17-30 июля 2021 г., в Международном центре миротворчества и безопасности Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Украина), состоятся многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады "Три Меча 2021".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Учения "Три Меча 2021" будут проведены в качестве командно-штабных учений и учений с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях.

Участие примут более 1200 военнослужащих, более 200 боевых машин из 4 стран-участниц: Литовской Республики, Республики Польша, Украины и США. От Украины - подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

Впервые эти учения будут проведены в Украине.

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Главной целью международных военных учений "Три Меча 2021" является оценка возможностей подразделений Литовско-польско-украинской бригады, в операциях под руководством командования бригады.