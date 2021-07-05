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Новости Агрессия России против Украины
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Международные учения "Три меча 2021" с участием Польши, Литвы и США пройдут в Украине в июле, - Генштаб ВСУ

Международные учения

17-30 июля 2021 г., в Международном центре миротворчества и безопасности Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Украина), состоятся многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады "Три Меча 2021".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Учения "Три Меча 2021" будут проведены в качестве командно-штабных учений и учений с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях.

Участие примут более 1200 военнослужащих, более 200 боевых машин из 4 стран-участниц: Литовской Республики, Республики Польша, Украины и США. От Украины - подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

Впервые эти учения будут проведены в Украине. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Военнослужащие Украины, Литвы и Польши провели совместные стрельбы. ФОТОрепортаж

Главной целью международных военных учений "Три Меча 2021" является оценка возможностей подразделений Литовско-польско-украинской бригады, в операциях под руководством командования бригады.

Автор: 

Литва (2470) оборона (5212) Польша (8422) военные учения (3458) ЛитПолУкрБриг (52) ВСУ (6601)


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Топ комментарии
+7
Замечательно!
Ятаган в ж..у Х..лу был, нож в спину тоже был, "томагавки" в плешивый череп были, а теперь ещё три меча в его дряблую ср..ку запхают.
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05.07.2021 21:07
+6
скоро, скоро три меча
будуть у брехливій сраці
що в бункері московського біча ,
на геленджикській дачі
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05.07.2021 21:22
+4
переставай нюхати. а то ще бамбіть почнеш...
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05.07.2021 21:10
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Три меча и Д'Артаньян.
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05.07.2021 21:07 Ответить
І канап.
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05.07.2021 21:12 Ответить
Я на седьмом небе.
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05.07.2021 21:07 Ответить
переставай нюхати. а то ще бамбіть почнеш...
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05.07.2021 21:10 Ответить
Замечательно!
Ятаган в ж..у Х..лу был, нож в спину тоже был, "томагавки" в плешивый череп были, а теперь ещё три меча в его дряблую ср..ку запхают.
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05.07.2021 21:07 Ответить
Эти три армии смогут противорстоять кацапам?
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05.07.2021 21:12 Ответить
А що таке канапи?
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05.07.2021 21:13 Ответить
Це зневажлива розмовна назва росіян.
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06.07.2021 05:22 Ответить
Смогут 100 процентов, НО, большое, две не хотят. Какая жалость.
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05.07.2021 21:21 Ответить
в очереди постоят.
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05.07.2021 22:22 Ответить
Канал "Дом" показав Крим частиною Росії05.07.2021, 13:00 | https://gazetavv.com/news Новости , https://gazetavv.com/news/policy Политика Международные учения "Три меча 2021" с участием Польши, Литвы и США пройдут в Украине в июле, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 7469"Канал "До" продовжує пробивати дно. Після «федеральних трас» в Україні та обзивання націоналістів «радикалами» у них черговий зашквар Тепер вони показали Крим частиною держави-агресора", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158498619911859 пише політолог Віктор Таран, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org ."Відбулось це у програмі - «Русскій днєвнік». Тобто за наші з вами кошти (а я нагадаю, що з бюджету канал "Дом" отримав понад 300 млн грн) ми створюємо російську пропагандистську інформацію. Мені складно уявити що буде далі... На жаль, не можу задати це питання керівництву каналу. За систематичну критику вони мене забанили", - завершує Таран. Международные учения "Три меча 2021" с участием Польши, Литвы и США пройдут в Украине в июле, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 1784Інформацію підтвердив також народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Фейсбуці. При цьому нардеп зазначив, що нині відео з картою видалили: "На телеканалі "Дом" публікують карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії. Канал фінансується з українського бюджету, а його відкриттям так хвалився Зеленський. Upd. Відео, де була карта, уже прибрали з публічного доступу".
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05.07.2021 21:16 Ответить
скоро, скоро три меча
будуть у брехливій сраці
що в бункері московського біча ,
на геленджикській дачі
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05.07.2021 21:22 Ответить
3 мяча!
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05.07.2021 21:41 Ответить
Угу. И все 3 в девятку - ***** по рылу.
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05.07.2021 21:53 Ответить
на август будут учения 5 мечей, на сентябрь 6 и так далее каждый месяц, главное проводить ракетные стрельбы на 1500км.
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05.07.2021 22:26 Ответить
А скабеевы сегодня скакали на радости что Си Бриз заканчиваются через четыре дня.
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05.07.2021 23:08 Ответить
05.‎07.‎2021
‎03.‎07.‎2021 в период c 01-00 по 01-23 по мск, после проведения испытательного пуска изделия "Аргон" из района с приблизительными координатами 59°30′ с. ш. 59°03′ в. д. (Свердловская обл.) произошло нештатное отключение узлов ретрансляции системы раннего противоракетного оповещения " Дуга " ("Периметр-РЦ") ВС РФ.
‎"изделие "Аргон" мы пока не знаем что это" Дуга " - модификация СРПРО "Периметр" с 12 спутниками. Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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06.07.2021 00:38 Ответить
Міжнародні навчання "Три мечі 2021" за участю Польщі, Литви та США відбудуться в Україні в липні, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 6673
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06.07.2021 08:50 Ответить
 
 