О гибели защитника Украины и ранении еще троих будут говорить на заседании ТКГ и консультациях Нормандского формата

Украина направила в ОБСЕ ноту протеста из-за гибели бойца Вооруженных сил Украины и ранения еще троих военных в понедельник на Донбассе. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) начнет с обсуждения обстрелов свое заседание во вторник.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, информирует Цензор.НЕТ.

"За несколько предыдущих дней участились случаи грубых нарушений противником режима прекращения огня, в том числе с применением противником вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Самое опасное в этом то, что обстреливают российские войска об населенные пункты, в частности, Авдеевку. Сегодня в результате огня противника один военнослужащий погиб, трое получили ранения" - сказано в сообщении.

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В делегации напомнили, что накануне погиб еще один украинский военнослужащий.

"Соответствующие ноты протеста направлены в ОБСЕ, украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня", - пообещали в ТКГ.

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Отмечается, что также вопрос грубых нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников будет поставлен в ходе консультаций в рамках Нормандского формата.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 июля в результате вражеского обстрела погиб защитник Украины, еще трое получили ранения.