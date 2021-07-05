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Новости Агрессия России против Украины
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О гибели защитника Украины и ранении еще троих будут говорить на заседании ТКГ и консультациях Нормандского формата

О гибели защитника Украины и ранении еще троих будут говорить на заседании ТКГ и консультациях Нормандского формата

Украина направила в ОБСЕ ноту протеста из-за гибели бойца Вооруженных сил Украины и ранения еще троих военных в понедельник на Донбассе. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) начнет с обсуждения обстрелов свое заседание во вторник.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, информирует Цензор.НЕТ.

"За несколько предыдущих дней участились случаи грубых нарушений противником режима прекращения огня, в том числе с применением противником вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Самое опасное в этом то, что обстреливают российские войска об населенные пункты, в частности, Авдеевку. Сегодня в результате огня противника один военнослужащий погиб, трое получили ранения" - сказано в сообщении.

Читайте: Один украинский воин погиб, трое получили ранения в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС

В делегации напомнили, что накануне погиб еще один украинский военнослужащий.

"Соответствующие ноты протеста направлены в ОБСЕ, украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня", - пообещали в ТКГ.

Также читайте: Прощание с погибшим на Донбассе военным медиком Юрием Письменным пройдет 7 июля в Днепре

Отмечается, что также вопрос грубых нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников будет поставлен в ходе консультаций в рамках Нормандского формата.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 июля в результате вражеского обстрела погиб защитник Украины, еще трое получили ранения

Автор: 

ОБСЕ (4879) обстрел (27275) Донбасс (26956) потери (4388) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+14
и этот разговор сразу оживит и вылечит наших солдат? лицемеры! просто надо на каждый чих впопучленцев отвечать вдвойне-втройне артой танками градами миомётами и т.д. только тогда эти мрази даже смотреть в нашу сторону боятся будут!!!
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05.07.2021 21:21
+5
ноты испускать дело нехитрое, как для количества пойдет. но волшебный пендель гораздо лучше. он внушает оркам страх божий и уважение к флагу Украины.
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05.07.2021 21:37
+4
будут говорить? это здорово!
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05.07.2021 21:34
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и этот разговор сразу оживит и вылечит наших солдат? лицемеры! просто надо на каждый чих впопучленцев отвечать вдвойне-втройне артой танками градами миомётами и т.д. только тогда эти мрази даже смотреть в нашу сторону боятся будут!!!
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05.07.2021 21:21 Ответить
будут говорить? это здорово!
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05.07.2021 21:34 Ответить
ноты испускать дело нехитрое, как для количества пойдет. но волшебный пендель гораздо лучше. он внушает оркам страх божий и уважение к флагу Украины.
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05.07.2021 21:37 Ответить
Як же гидко. Особливо враховуючи те, хто буде "представляти інтереси України".
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05.07.2021 21:44 Ответить
платтить будут за всё
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05.07.2021 21:44 Ответить
да **** разговаривать ? увалите точкой У в место обстрела, а потом включите дурака - это не мы, нас там нет, кто то купил пусковую в военторге.
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05.07.2021 21:48 Ответить
Точка У очень дорогое удовольствие! Достаточно будет 152-мм артиллерией, управляемыми снарядами.
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05.07.2021 23:27 Ответить
Нота в ОБСЕ =спорт-лото ....
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05.07.2021 21:50 Ответить
Да какая разница!У барыги Оманского мир!
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05.07.2021 21:51 Ответить
Кидайте в меня помидорами, но Нелох42 (как те сломанные часы, которые показывают правильное время дважды в сутки), таки был прав насчет отгородиться стеной от этого рассадника русской чумы.
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05.07.2021 21:51 Ответить
Ну типа линия разграничения уже есть. И?
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05.07.2021 22:20 Ответить
Да какая разница!У барыги Оманского мир!
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05.07.2021 21:52 Ответить
Украина направила в ОБСЕ ноту протеста из-за гибели бойца Вооруженных сил Украины и ранения еще троих военных в понедельник на Донбассе. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) начнет с обсуждения обстрелов свое заседание во вторник.- направлять ноты протеста в прорашистскую шарагу -обсе , в то времья когда убивают украинских защитников и не отвечать так,что бы прорашистским убийцам бьольше небыло желания открывать огонь , это все равно.что поощерять убийство украинских солдат
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05.07.2021 21:52 Ответить
Не кажется ли вам что из-за ваших заседаний и переговоров с окупантами защитники и гибнут? Для етого Ху*ло и убивает украинцев чтобы склонить к договорам. Поетому и врагов убивают а не выполняют их требования.
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05.07.2021 21:58 Ответить
дибилы трехколорные понимают только когда их в ответ ****** !!!
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05.07.2021 21:59 Ответить
а по иному ответить разве нельзя?)..нечем и некому разведать лежбища алканавтов?)..и накрыть их там картечью, или осколочными, притом одновременно и в разных местах?)
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05.07.2021 22:01 Ответить
Не говорить , а стрелять надо.
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05.07.2021 22:13 Ответить
Чуйствую Люся Арестович купит себе еще один джып
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05.07.2021 23:28 Ответить
Опять разговоры,ноты протеста и озабоченность.а человека не вернёшь!
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06.07.2021 07:24 Ответить
С главковерхом-пацифистом все ясно,но где же наши генералы,почему идут на поводу у уклониста? Только"Градом","Смерчем",артой,минами,а еще краше"Точкой",можно загнать орков в пещеры и покончить с боевыми потерями доблестных воинов ВСУ..
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06.07.2021 08:47 Ответить
 
 