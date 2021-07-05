В COVAX отдали приоритет африканским странам, - Кузин о задержках с поставкой вакцины в Украину
Задержки поставок COVID-вакцин в рамках инициативы COVAX происходили из-за того, что у международной структуры не хватило мощностей. Африка получила препараты раньше Украины, потому что регион бедный и страдает от других эпидемий.
Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В Украине были большие надежды на механизм COVAX. К сожалению, он оказался недостаточно быстрым. Были амбициозные планы этой международной структуры, однако не хватало мощностей. Поэтому ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Первая — это международные переговоры, которые иногда не были слишком эффективными либо не привели к тому, чтобы Украину приоритезировали. Второе — это задержки именно в реализации механизма COVAX, потому что он для нас был одним из ключевых наряду с механизмом госзакупок", - рассказал санврач.
При этом он отметил, что в COVAX отдали приоритет африканским странам из-за депрессивности региона.
"Африканские страны преимущественно даже не имели собственного бюджета для закупки. Поэтому они (COVAX, - ред.) приоритезировали африканский регион, учитывая то, что эти государства могут остаться вообще без вакцин. Плюс определенную роль сыграло и то, что эти страны сталкиваются с двойными эпидемиями. Там распространена ВИЧ-инфекция, некоторые страны страдают от лихорадки Эбола, еще есть некоторые вопросы гуманитарного кризиса", - пояснил Кузин.
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