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Новости Коронавирус и карантин
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В COVAX отдали приоритет африканским странам, - Кузин о задержках с поставкой вакцины в Украину

В COVAX отдали приоритет африканским странам, - Кузин о задержках с поставкой вакцины в Украину

Задержки поставок COVID-вакцин в рамках инициативы COVAX происходили из-за того, что у международной структуры не хватило мощностей. Африка получила препараты раньше Украины, потому что регион бедный и страдает от других эпидемий.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Украине были большие надежды на механизм COVAX. К сожалению, он оказался недостаточно быстрым. Были амбициозные планы этой международной структуры, однако не хватало мощностей. Поэтому ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Первая — это международные переговоры, которые иногда не были слишком эффективными либо не привели к тому, чтобы Украину приоритезировали. Второе — это задержки именно в реализации механизма COVAX, потому что он для нас был одним из ключевых наряду с механизмом госзакупок", - рассказал санврач.

При этом он отметил, что в COVAX отдали приоритет африканским странам из-за депрессивности региона.

Также читайте: Украина ведет переговоры о производстве COVID-вакцин: есть несколько договоренностей, - главный санврач Кузин

"Африканские страны преимущественно даже не имели собственного бюджета для закупки. Поэтому они (COVAX, - ред.) приоритезировали африканский регион, учитывая то, что эти государства могут остаться вообще без вакцин. Плюс определенную роль сыграло и то, что эти страны сталкиваются с двойными эпидемиями. Там распространена ВИЧ-инфекция, некоторые страны страдают от лихорадки Эбола, еще есть некоторые вопросы гуманитарного кризиса", - пояснил Кузин.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Ну вот очередная зепобеда! Отдали странам, не имеющим бюджета для закупки. А у нас этого бюджета, хоть на дороги, хоть на деревья, хоть на Университет будущего. Вот так Великим Крадівництвом и победе в Чемпионате по вакцинации доказали всем вокруг что мы богатейшая страна. Бабушка Беня только с хлеба на воду перебивается.
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05.07.2021 22:02
+12
Ну, так Україна - чемпіон; і африканцям фору треба дати (((

Бл, слів цензурних не вистачає...
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05.07.2021 21:44
+9
ну а что вы хотели, ведь команда зелёной чумырлы ещё в прошлом году заявили что в принципе совид победили и всё под контролём, да там ещё видосики один мерзавец делал, не припомню как его там кликали, вроди как и ***** владимрик.
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05.07.2021 21:51
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Правила форума Совет форумчан
Ну, так Україна - чемпіон; і африканцям фору треба дати (((

Бл, слів цензурних не вистачає...
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05.07.2021 21:44 Ответить
Африканська гілка людської цивілізації перспективніша ніж ЗЄбілосапієнс
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05.07.2021 22:11 Ответить
ну в списке языков майкрософт виндовс, Украина между Угандой и Уругваем. по факту примерно так же.
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05.07.2021 21:47 Ответить
А что Вы хотели имея президента обезьяну?!
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05.07.2021 22:01 Ответить
ну поиметь президента обезьяну я наверно мог бы, но много выпить надо.
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05.07.2021 22:03 Ответить
га-га-га-га-га
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05.07.2021 23:58 Ответить
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06.07.2021 00:02 Ответить
ну а что вы хотели, ведь команда зелёной чумырлы ещё в прошлом году заявили что в принципе совид победили и всё под контролём, да там ещё видосики один мерзавец делал, не припомню как его там кликали, вроди как и ***** владимрик.
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05.07.2021 21:51 Ответить
при средней продолжительности тамошних афро-аборигенов нигеров в 26 годков и чуточку больше 43 году у арабов таки да... ну ну...
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05.07.2021 21:51 Ответить
да надо наверно спасибо сказать, что там есть приличніе люди, которіе решили испітівать препарат на африканцах, а не на украинцах
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05.07.2021 21:54 Ответить
Мт нікому не потрібні.
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05.07.2021 21:54 Ответить
Хорошо живем, вот в чем причина.
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05.07.2021 22:02 Ответить
слава ишаку! мы уже ниже Африки в приоритете!
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05.07.2021 22:02 Ответить
Ну вот очередная зепобеда! Отдали странам, не имеющим бюджета для закупки. А у нас этого бюджета, хоть на дороги, хоть на деревья, хоть на Университет будущего. Вот так Великим Крадівництвом и победе в Чемпионате по вакцинации доказали всем вокруг что мы богатейшая страна. Бабушка Беня только с хлеба на воду перебивается.
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05.07.2021 22:02 Ответить
мы уже даже не папуасы, мы - зебобики для всего мира)
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05.07.2021 22:04 Ответить
Що ви хотіли від банди зелених, ще головного не було.
Фінансова криза і дефолт не за горами, правління Януковича покажеться медом.
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05.07.2021 22:10 Ответить
"международные переговоры, которые иногда не были слишком эффективными либо не привели к тому, чтобы Украину приоритезировали" Источник: https://censor.net/ru/n3275260

Прямі обов'язки Голови держави відповідно до Конституції...
Зате реакція на гру нашої сбірної по футболу від цього дибільчика була майже миттєвою!
Воно без піару - ніщо!
Скажіть, пресловуті 73%, ви б тримали в себе на роботі людину, яка не виконує свої обов'язки? Платили б їй з власної кишені? Ні? То коли ж ви, ДБЛ, станете тими "смєтунами", якими ви себе називали навесні 2019-го? Чи ще телевізор перемагає?
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05.07.2021 22:11 Ответить
Ну скорее наоборот, у нас дела лучше чем в Африке, в первую очередь помогают ************, а вы уже все на "ишака" свалили, имейте совесть 😁😁😁😁
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05.07.2021 22:14 Ответить
Украину приоритезировали, приоритезировали, да не выприоритезировали....
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05.07.2021 22:46 Ответить
То вони в рамках ініціативи: Чорні життя важливіші!
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05.07.2021 23:18 Ответить
Африка получила препараты раньше Украины, потому что регион бедный и страдает от других эпидемий.Украина - регион нищий и страдает от"зе епидемии"
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05.07.2021 23:34 Ответить
Что вы негодуете? Украину признали достаточно богатой страной, которая не нуждается в помощи, как африканские страны. Почитали статью о том, что в Украине https://censor.net/ru/news/3275036/nekotorye_pochtalony_zarabatyvayut_do_1_tys_v_mesyats_smelyanskiyi и вот результат.
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05.07.2021 23:58 Ответить
У одних стран двойной запас вакцын, а у других мизер, так еще и выбора практически нет, и то что Украина не в приоритет на вакцыну не удивительно, рынок же Земли в олни руки открыли и других ископаемых, титана, золота и так далее ,чем меньше народа останется и больше проблем у его, тем больше Земли для колонизаторов останется и продавать народ свою Землю из за нужды будут еще дешевле сегодняшней цены,применяется колониальная схема местной компрадорской властью при поддержке МВФ и Мирового банка по отнятию у народа ресурсов и средств существования, которая начинается по сговору на монопольном финансовом рынке ОВГЗ, когда высокие % по ОВГЗ не соответствуют валютному курсу из за чего не работает экономика в том числе производство вакцын просто высокие %, дорогие деньги и нехватка свободных средств не дают ни произвести ни купить покупателю вакцыну, зато расходы с бюджета непомерные, нехватка вакцыны для Украины это просто продолжение колониальной политики.
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06.07.2021 00:21 Ответить
Башляйте за вакцину и бутет вам счастье.
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06.07.2021 01:48 Ответить
BLM, а вы - белые расисты. Св. Джо и тов. Камала так порешили.
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06.07.2021 00:58 Ответить
Причина в том, что вы, зеленые уроды раскачивались 4 месяца! И теперь мизерный запас вакцин, похоже, готовы тонким слоем размазать на полгода... При нынешних темпах (1,5млн. в месяц) к концу года получится итого 12млн.вакцинаций (3/сейчас+9/июль-декабрь), что означает 6млн. полностью вакцинированных = 15% населения. Хотя обещали 70%, но кто из зеленых запоминает где, кому и что ОНО наобещало??? Кто записывает бред клоунов со сцены? Кто принимает этот бред всерьёз? А они остались теми же квартальными клоунами. Только с бюджета теперь можно воровать больше, чем раньше с чёрных безналоговых корпоративов...
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06.07.2021 14:29 Ответить
 
 