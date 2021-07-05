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Новости
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Главные новости 5 июля: обострение на Донбассе, Бандере и Шухевичу хотят вернуть звание Героя

Главные новости 5 июля: обострение на Донбассе, Бандере и Шухевичу хотят вернуть звание Героя

Один защитник Украины погиб на Донбассе и еще трое ранены, суд отменил предписание НАПК об увольнении Витренко, Бандере и Шухевичу предлагают вернуть звание Героя Украины, - главные новости страны 5 июля.

Обострение на Донбассе: двое погибших и четверо раненых за последние 48 часов

Из-за вражеского обстрела один защитник Украины погиб и еще трое получили ранения. Это уже вторая гибель военнослужащего на Донбассе за последние двое суток. Украина направила ноту в ОБСЕ. Вопрос о нарушениях оккупантами режима прекращения огня вынесут на рассмотрение ТКГ и на консультации в Нормандском формате.

Sea Breeze: учения переходят в активную фазу, Россия усиливает группировку кораблей

С завтрашнего дня корабли стран-участниц Sea Breeze-2021 будут тренироваться в международных водах Черного моря. Россия в связи с этим усилила группировку своих кораблей.

Витренко остается главой "Нафтогаза"

Окружной админсуд Киева остановил действие предписания НАПК, согласно которому с главой правления "Нафтогаза" Витренко должны были расторгнуть контракт. Действие предписания остановили на время, пока суд будет рассматривать иск Витренко об отмене предписания НАПК.

Гостелеканал "Дом" показал карту с "российским" Крымом

На продемонстрированной в эфире телеканала карте РФ оккупированный полуостров был обозначен как часть России. На канале говорят, что это диверсия: ранее эту же карту показывали без Крыма. Телевизионщики проводят внутреннюю проверку и просят СБУ помочь.

Депутаты хотят вернуть звания Героя Украины Бандере и Шухевичу

Соответствующее постановление в Раде зарегистрировала группа депутатов из разных фракций. Таким образом предлагают отметить 80-летие создания УПА.

В "Дії" появились COVID-сертификаты

Пока они доступны только части получивших прививки пользователей приложения. Вскоре в "Діє" собираются запустить сертификаты о ПЦР-тестировании для тех, кто уже переболел.

Скандал с танцами на мемориале

Во Львове группа девушек отпраздновала 18-летие подруги на Мемориале Небесной сотни. Девушки танцевали под российскую попсу, пели и запускали фейерверки. Когда они опубликовали видео с празднования в соцсетях, за дело взялась полиция. Теперь барышням грозит до 5 лет тюрьмы за осквернение памятника.

Автор: 

Бандера Степан (751) Львов (4585) Нафтогаз (3114) сертификат (226) Си-Бриз (145) УПА (631) Шухевич (249) Донбасс (26956) потери (4388) Витренко Юрий (377) Дія (426) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
ну я на четверть еврей по маме, которая тоже еврейка по маме... могу сказать что положил болт на посла Израиля, и его взгляды. я живу в Украине, я украинец. пусть израилевы сыны ответят за геноцид египетского народа, карами небесными, и за великий потоп, который практически уничтожил человечество с их подачи.
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05.07.2021 22:15
+3
эта гнида посол не согласен с тем что в Украине был голодомор -так что идет далеко накуй этот шифер
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05.07.2021 22:26
+2
Героям - Слава !
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05.07.2021 22:06
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Героям - Слава !
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05.07.2021 22:06 Ответить
Бандере и Шухевичу хотят вернуть звание Героя/ С этим несогласные. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры/ Зеленский: Бандера - герой для какого-то процента украинцев /У меня отец боролся с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, - Шефир.
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05.07.2021 22:08 Ответить
ну я на четверть еврей по маме, которая тоже еврейка по маме... могу сказать что положил болт на посла Израиля, и его взгляды. я живу в Украине, я украинец. пусть израилевы сыны ответят за геноцид египетского народа, карами небесными, и за великий потоп, который практически уничтожил человечество с их подачи.
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05.07.2021 22:15 Ответить
Решение о возвращении звания Героя Бандере и Шухевичу принимают не сидоровы-сидоренки-сидорянцы-сидоряну -сидорманы. Принимает буратина Коломойского, гражданина Израиля.
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05.07.2021 23:24 Ответить
Всё можно решить довольно просто- демократическим путём. А именно- вынести этот вопрос на всеукраинский референдум. Как большинство ответит- так тому и быть!
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06.07.2021 05:52 Ответить
уже, проголосовали буратины за Зеленского... Напоминаю, для особо одаренных, нахватавшихся в кредит айфонов, машин и квартир с отпусками, а также любителям копить долги за комуналку - с сегодняшнего дня долги со счетов украинцев банки начнут списывать автоматически! Приказ Минюста вступил в силу 6 апреля, но в нем содержалась норма об отсрочке на три месяца для того, чтобы госорганы успели подготовиться к введению новой системы. Три месяца истекли как раз 6 июля.
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06.07.2021 07:23 Ответить
По состоянию на апрель 2021 года к АСИП подключились семь банков:
- ТАСкомбанк
- ПриватБанк
- Универсал Банк (в частности, monobank)
- Окси Банк
- Банк Восток
- Индустриалбанк
- ПроКредит Банк
Еще 44 банка тестировали систему, 11 настраивали ее работу.
То есть 62 из 72 банков готовы или готовились к использованию АСИП - и это только по состоянию на апрель.
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06.07.2021 07:25 Ответить
эта гнида посол не согласен с тем что в Украине был голодомор -так что идет далеко накуй этот шифер
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05.07.2021 22:26 Ответить
ну схерали тогда украинцы холокост должны признавать ?
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05.07.2021 22:27 Ответить
какие у тебя герои ?? илья муромец ? или иван дурачег?
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05.07.2021 22:20 Ответить
Лошадь - тебя попердолило?
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05.07.2021 22:27 Ответить
Ідіот.
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05.07.2021 22:45 Ответить
Кто-то ночами не спит от желания раскачать ситуацию в Украине - все выдумывает поводы. Вот опять возникли Бандера и Шухевич.! Если бы эти достойные люди могли знать, сколько и как на их именах пиарятся политики, они, будучи верными сыновьями Украины, наверняка отказались бы от этих почетных званий. А может не захотели бы находиться в одном ряду с Героем Бойко...
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06.07.2021 00:27 Ответить
Анекдот для мавзолейного быдла...
1941 год,22 июня 00:30 минут...телеграмма начштаба РККА генерала армии в штаб Западного фронта генералу армии Павлову....
на провокации не отвечать,огонь не открывать...
кто из этих двоих баранов предал дохлый ссср?
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06.07.2021 00:56 Ответить
Мне даже противно писать фамилию МУДАКА,кто был 22 июня начштаба РККА...тьфу пля...
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06.07.2021 00:58 Ответить
В таких вопросах мы, украинцы, должны сами находить правильные решения. Конечно, там уже, в галерее героев Украины, такие морды-лица затесались, что вряд ли Бандера и Шухевич захотели бы с ними в одном месте находиться. Но, все же. Украина должна создавать свой пантеон героев. И Бандера и Шухевич заслужили почетное место. Я думаю, что история все расставит на свои места. "Герои" кучмовского-януковичевого периода, в конце концов, исчезнут из памяти украинцев, як роса на сонці.
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06.07.2021 05:02 Ответить
 
 