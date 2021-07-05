Главные новости 5 июля: обострение на Донбассе, Бандере и Шухевичу хотят вернуть звание Героя

Один защитник Украины погиб на Донбассе и еще трое ранены, суд отменил предписание НАПК об увольнении Витренко, Бандере и Шухевичу предлагают вернуть звание Героя Украины, - главные новости страны 5 июля.

Обострение на Донбассе: двое погибших и четверо раненых за последние 48 часов

Из-за вражеского обстрела один защитник Украины погиб и еще трое получили ранения. Это уже вторая гибель военнослужащего на Донбассе за последние двое суток. Украина направила ноту в ОБСЕ. Вопрос о нарушениях оккупантами режима прекращения огня вынесут на рассмотрение ТКГ и на консультации в Нормандском формате.

Sea Breeze: учения переходят в активную фазу, Россия усиливает группировку кораблей

С завтрашнего дня корабли стран-участниц Sea Breeze-2021 будут тренироваться в международных водах Черного моря. Россия в связи с этим усилила группировку своих кораблей.

Витренко остается главой "Нафтогаза"

Окружной админсуд Киева остановил действие предписания НАПК, согласно которому с главой правления "Нафтогаза" Витренко должны были расторгнуть контракт. Действие предписания остановили на время, пока суд будет рассматривать иск Витренко об отмене предписания НАПК.

Гостелеканал "Дом" показал карту с "российским" Крымом

На продемонстрированной в эфире телеканала карте РФ оккупированный полуостров был обозначен как часть России. На канале говорят, что это диверсия: ранее эту же карту показывали без Крыма. Телевизионщики проводят внутреннюю проверку и просят СБУ помочь.

Депутаты хотят вернуть звания Героя Украины Бандере и Шухевичу

Соответствующее постановление в Раде зарегистрировала группа депутатов из разных фракций. Таким образом предлагают отметить 80-летие создания УПА.

В "Дії" появились COVID-сертификаты

Пока они доступны только части получивших прививки пользователей приложения. Вскоре в "Діє" собираются запустить сертификаты о ПЦР-тестировании для тех, кто уже переболел.

Скандал с танцами на мемориале

Во Львове группа девушек отпраздновала 18-летие подруги на Мемориале Небесной сотни. Девушки танцевали под российскую попсу, пели и запускали фейерверки. Когда они опубликовали видео с празднования в соцсетях, за дело взялась полиция. Теперь барышням грозит до 5 лет тюрьмы за осквернение памятника.