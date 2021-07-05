НАБУ расследует возможную халатность Шмыгаля и Кабмина при выделении денег из "ковидного" фонда
Речь идет о выделении средств из фонда борьбы с COVID-19 на другие сферы государственного управления.
Об этом изданию "Українські новини"сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Дело открыли 2 июля. Таким образом НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда, который обязал начать такое расследование.
"Решение суда выполнено", - отметили в ведомстве.
Согласно решению ВАКС, 25 мая в НАБУ поступило заявление, в котором истец заявил о совершении премьер-министром и членами Кабинета Министров уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса.
В заявлении содержится информация о совершении указанными лицами преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением) ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), а именно о выделении из фонда борьбы с COVID-19 средств на другие сферы государственного управления вопреки требованиям закона.
При этом НАБУ отказалось зарегистрировать такое уголовное производство.
После этого заявитель подал жалобу на НАБУ в суд.
15 июня ВАКС удовлетворил ее частично и обязал НАБУ начать расследование.
Напомним, в 2020 году Кабинет Министров выделил Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" 35 млрд гривен из 66 млрд гривен распределенных средств фонда борьбы с COVID-19.
А 9 июня этого года Кабмин выделил 800 млн гривен из фонда борьбы с коронавируса на доплату работникам МВД. В свою очередь аудит расходов по COVID-фонда на нужды МВД выявил нарушения на 27 млн гривен.
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но, не посадят....
Шо хотел Байден от таких орлов х/з.