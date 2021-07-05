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НАБУ расследует возможную халатность Шмыгаля и Кабмина при выделении денег из "ковидного" фонда

НАБУ расследует возможную халатность Шмыгаля и Кабмина при выделении денег из

Речь идет о выделении средств из фонда борьбы с COVID-19 на другие сферы государственного управления.

Об этом изданию "Українські новини"сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Дело открыли 2 июля. Таким образом НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда, который обязал начать такое расследование.

"Решение суда выполнено", - отметили в ведомстве.

Согласно решению ВАКС, 25 мая в НАБУ поступило заявление, в котором истец заявил о совершении премьер-министром и членами Кабинета Министров уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса.

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В заявлении содержится информация о совершении указанными лицами преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением) ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), а именно о выделении из фонда борьбы с COVID-19 средств на другие сферы государственного управления вопреки требованиям закона.

При этом НАБУ отказалось зарегистрировать такое уголовное производство.

После этого заявитель подал жалобу на НАБУ в суд.

15 июня ВАКС удовлетворил ее частично и обязал НАБУ начать расследование.

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Напомним, в 2020 году Кабинет Министров выделил Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" 35 млрд гривен из 66 млрд гривен распределенных средств фонда борьбы с COVID-19.

А 9 июня этого года Кабмин выделил 800 млн гривен из фонда борьбы с коронавируса на доплату работникам МВД. В свою очередь аудит расходов по COVID-фонда на нужды МВД выявил нарушения на 27 млн ​​гривен.

Автор: 

НАБУ (4222) деньги (932) Кабмин (14027) фонд (142) халатность (68) Шмыгаль Денис (2694) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
тупо воровство теперь служебная халатность.
Шо хотел Байден от таких орлов х/з.
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05.07.2021 22:33
+7
В отчете парламентской комиссии Молдовы говорится о том, что Чауса вывез военный атташе Украины при поддержке на границе украинских вооруженных военнослужащих. Т.е. терористов из Беларуси у нас принять нельзя - а насрать на медународные конвенции и украсть в стране ЕС человека всегда пожалуйста.
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05.07.2021 22:38
+3
Какой сознательный гражданин этот истец но все верно. Шмыгаля и зеленых бандитов - на нары(не путать с Канарами)
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05.07.2021 22:30
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Какой сознательный гражданин этот истец но все верно. Шмыгаля и зеленых бандитов - на нары(не путать с Канарами)
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05.07.2021 22:30 Ответить
При следующей власти, пустят их на нары.
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05.07.2021 22:46 Ответить
Уряяяяя!

но, не посадят....
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05.07.2021 23:12 Ответить
тупо воровство теперь служебная халатность.
Шо хотел Байден от таких орлов х/з.
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05.07.2021 22:33 Ответить
Воровство - это когда голодная бабушка украдет булочку.
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05.07.2021 23:34 Ответить
Халатность это когда отнесся к чему либо, без должного внимания, а тут на лицо нецелевое использование денежных средств, нарушение бюджетного кодекса, кража в особо крупных размерах, преступный сговор группы лиц, отмывание денег
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06.07.2021 09:29 Ответить
В отчете парламентской комиссии Молдовы говорится о том, что Чауса вывез военный атташе Украины при поддержке на границе украинских вооруженных военнослужащих. Т.е. терористов из Беларуси у нас принять нельзя - а насрать на медународные конвенции и украсть в стране ЕС человека всегда пожалуйста.
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05.07.2021 22:38 Ответить
Воно всьо так. Але коли Молдова в ЄС ввійшла? Я щось пропустив…
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05.07.2021 23:00 Ответить
в 14 році. членом. асоційованим.
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05.07.2021 23:19 Ответить
Так и Украина с 2017, ассоциированный член ЕС и что с того?
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06.07.2021 09:30 Ответить
Ех, зарано! Зараз виправляють, а після зміни влади вдруге за той самий злочин судити не можна буде. 😔
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05.07.2021 22:39 Ответить
Гройсман на старт- навіть шуфрич його лобіює!
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05.07.2021 22:39 Ответить
на усі олігархічні канали Гройсману відкритий шлях - з заміною на нього Шмигаля вова й подасться до Байдена
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05.07.2021 22:41 Ответить
Трата миллиардов - это халатность?
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05.07.2021 22:43 Ответить
Там були гроші не тільки на боротьбу з COVID-19. На проведення медичних оглядів на стан сп'яніння також. В серпні 2020 року такі медичні огляди майже були припинені в Луганській області та існує загроза відмови медиками від їх проведення в 2021 році. Нетверезих водіїв, які є винуватцями ДТП (навіть зі смертельними випадками) неможливо буде притягнути до відповідальності.
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05.07.2021 22:53 Ответить
"Халатного" - і шо за це буде?
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05.07.2021 23:08 Ответить
Бубочке «очки» а Адессе на мериканцы разъяснили))))) На территории США)))) бугагагагага )))
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06.07.2021 00:14 Ответить
Рішення приймало зелене чмо, а винуватий Шмигало. Прем"єр це громовідвод.
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05.07.2021 23:24 Ответить
Деньги из ковидного фонда тупо разворованы под руководством зелёного слуги кремля....Сажать надо его , в первую очередь. И сажать по статье за предумышленное убийство сотен человек, не получивших медицинской помощи и умерших в муках от удушья....
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06.07.2021 00:39 Ответить
 
 