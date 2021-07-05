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СБУ и Офис Генпрокурора не будут расследовать заявление Зеленского об обсуждении "дела вагнеровцев" с Лукашенко. ДОКУМЕНТ

СБУ и Офис Генпрокурора не будут расследовать заявление Зеленского об обсуждении

Офис Генпрокурора и Служба безопасности Украины не вносили в ЕРДР информацию о заявлениях президента Владимира Зеленского по поводу обсуждения спецоперации по "вагнеривцив" с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом в ведомствах сообщили на запрос издания "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

В Службе безопасности сообщили, что сведений по указанным вопросам в ЕРДР не вносили.

В Офисе Генпрокурора сослались на нормы статьи 105 Конституции Украины, которая гарантирует президенту неприкосновенность на срок исполнения полномочий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник главы ОП Подоляк: Зеленский не сливал Лукашенко "вагнеровцев", а пытался договориться об их экстрадиции

В ведомстве также добавили, что президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. В таком случае конституционная процедура расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента осуществляется без возбуждения против него уголовного дела.

На момент публикации ответ на запрос, адресованный Офису Президента Украины, не поступил.

СБУ и Офис Генпрокурора не будут расследовать заявление Зеленского об обсуждении дела вагнеровцев с Лукашенко 01
СБУ и Офис Генпрокурора не будут расследовать заявление Зеленского об обсуждении дела вагнеровцев с Лукашенко 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его. ВИДЕО

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Читайте также: "ЕС" и "Голос" не участвуют там, где пахнет обманом. Правда о предателе с Банковой станет известной, - Арьев об отзыве из ВСК по расследованию действий должностных лиц

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) СБУ (19916) ЧВК Вагнер (1332) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+70
Неа. Идиотьі те кто за земразь голосовал.
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05.07.2021 22:41
+59
какую хорошую процедуру импичмента приняли зебилы.
Чтоб осуществить импичмент нужно уголовное дело, а уголовное дело можно открыть только ПОСЛЕ импичмента.
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05.07.2021 22:42
+46
Сколько веревочке не виться, а гринпоцу на ней висеть...за яйца
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05.07.2021 22:40
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Страница 2 из 2
Якщо я не помиляюсь, створення ТСК не змогли навіть до порядку денного внести, не кажучи вже про саме голосування про створення, та призначення голови ТСК та ії членів. Та в діючому парламенті так і не буде створена. Хіба що вава повністю розісрется із своею зеленою фракцією, та вони приймуть створення ТСК як помсту ,або засіб залякати залякане зелене чмо..... а потом, после избрания нового президента, никого это уже не заинтересует, потому как вава и ко станут гражданами страны, которая никого никому не выдает...... Так что вроде и факт госизмены налицо но вроде как и "Нету у вас методов против Коти Сапрыкина!!!"
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06.07.2021 16:46 Ответить
Вирисовывается такой себе миниПутен №2
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06.07.2021 12:29 Ответить
Імпічмент? Закон Зеленського "Про імпічмент президенту" нереальний до виконання . Простіше - вуличний , народний імпічмент Зеленського , так само як державного зрадника-зека Януковича . Але держзраду ще треба довести . Ця Стаття ККУ немає терміну давності . Зеленський також не вічний президент і імунітет у нього також не вічний ...
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06.07.2021 12:51 Ответить
Баканов свой чорт
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06.07.2021 13:01 Ответить
Вони точно будуть це розслідувати, але при іншому президенті. Карної відповідальності Зеленському не уникнути.
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06.07.2021 14:00 Ответить
Світ дивувався, що Кім Чен Ин розстрілював своїх генералів. Виявляється, що в центрі Європи Голобородько також може спокійно розстрілювати парламент і взагалі робити будь-які злочини, наприклад, привселюдно розстрілювати людей на Майдані, бо "одна з найдемократичніших в світі " Конституція йому це дозволяє. Кажуть, дурням закон не писаний і українськім президентам також. А якщо, кожний з громадян України президент, то всі ці президенти, як дурні, або хтось безсоромно бреше і присягати під час інавгурації дотримуватись законів України просто вистава.
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06.07.2021 14:37 Ответить
а вы не возбуждайте дело на президента. а по факту слива секретной информации и по заявлению Ю.Бутусова от числа публикации ним этого проишествия..тогда и до сих пор об учасниках предательства никто не знал, а президент не говорил что именно он им являеться а просто с ермаком не давали создать ВСК в ВР. только сейчас зеленский сам, по всем каналам признался что этот предатель именно он.
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06.07.2021 15:18 Ответить
и еще вопрос. что будет если зеленский сейчас передаст всю секретную информацию о войсках, вооружении, планах и контрразведке? а нихрена.нет такого закона, а ВР куплена
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06.07.2021 15:25 Ответить
А что самое интересное и печальное (я не раз об этом писала и напишу в тысячный раз), где подевались наши супер-патриоты? Наверное, с свинками розовыми бегать интересней. ******.
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06.07.2021 16:14 Ответить
Надо было поддерживать патриотов, пока они пытались что-то сделать.
Парасюка тупо не зарегистрировали на выборах в ВР - что, вы вышли на протесты? Он вернулся в свой мелкий бизнес.
Егор Соболев неоднократно организовывал акции, например, по судебной реформе, на которые приходило несколько человек. Ушел в программисты.
Семен Семенченко - 3 месяца в тюрьме.
Кто у вас в списке патриотов?
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06.07.2021 16:46 Ответить
Семенченко - патриот?!
Новый анекдот.
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06.07.2021 20:49 Ответить
По-моему да. Но я не у вас спрашивал.
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06.07.2021 22:33 Ответить
Карлсона можно ещё подтянуть))
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06.07.2021 22:57 Ответить
Звісно що не будуть, при повністю річних сбу та прокуратурі, про прокурорів він взагалі Джуліанні розповідав.
Але не посадять зараз, не означає, що не посадять ніколи, державна зрада не має строку давнини )
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06.07.2021 16:35 Ответить
в том то и дело что не посадят вообще.Кто сел то по таким делам? Никто, один ефремов и тот вышел уже,так что не сел, учитывая что хватало на пожизненное, более того эта гнида скорее всего уже давно не рассматривает Украину как страну где будет жить он и его семья, да и семья то что, коллективная ответственность это методы нацистов, и военное преступление, "дети не в ответи" и прочая бла-бла-бла.... Если кто и ответственен, то вава лично, а лично он попадется только в том случае, если в стране произойдет переворот, причем поддерживаемый военными, так как нужно блокировать небо и дороги и подземные ходы.....после вовы придет другой *****, опять начудит, и снова останется безнаказанным, и после него, и после...... Что-бы работало как в америке, надо сто лет или пиночет, с казнями стадионов, пиночета не будет, можете быть уверены))
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06.07.2021 17:01 Ответить
Зеленський наїхв на всіх, тому всі його бажають посадити. Той рідкий випадок, коли і опзж і умовні ЄС із Батьківщиною бажають бачити зеленського у в'язниці ) Тому хто б не був наступним, у них вже не буде більшості і можливості берегти себе від переслідування.
А так звісно, краще просто вбити під час параду як у якому небуть Єгипті. Сподіваюсь щось подібне готується.
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06.07.2021 22:35 Ответить
в это время..
3эМpaзи -- ЛИКВИДИРОВАЛИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА СВЯЗАНЫЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ РОССИИ НА ОКУПИРОВАННОЙ ЕЮ ТЕРРИТОРИЯХ ВОСТОКА ДОНБАССА..
.
ЭТО РОВНЯЕТЬСЯ С СЛИВОМ ОПЕРАЦЫИ ВАГНЕРОВЦЕВ .
..
.Главное не барыга , а РУСССКИЙ БАРЫГА !

Русский БАРИН !!

..
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07.07.2021 11:12 Ответить
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