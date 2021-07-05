СБУ и Офис Генпрокурора не будут расследовать заявление Зеленского об обсуждении "дела вагнеровцев" с Лукашенко. ДОКУМЕНТ

Офис Генпрокурора и Служба безопасности Украины не вносили в ЕРДР информацию о заявлениях президента Владимира Зеленского по поводу обсуждения спецоперации по "вагнеривцив" с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом в ведомствах сообщили на запрос издания "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

В Службе безопасности сообщили, что сведений по указанным вопросам в ЕРДР не вносили.

В Офисе Генпрокурора сослались на нормы статьи 105 Конституции Украины, которая гарантирует президенту неприкосновенность на срок исполнения полномочий.

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В ведомстве также добавили, что президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. В таком случае конституционная процедура расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента осуществляется без возбуждения против него уголовного дела.

На момент публикации ответ на запрос, адресованный Офису Президента Украины, не поступил.





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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

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