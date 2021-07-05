Один из фигурантов дела о поставках некачественной техники для ВСУ арестован с возможностью залога 475 млн грн, - ГБР

Печерский районный суд Киева взял под стражу одного из бывших директоров Департамента военно-технической политики Министерства обороны по делу о поставках некачественной военной техники в ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-чиновнику Минобороны суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 475 млн гривен.

Относительно трех других подозреваемых по данному делу судебные заседания перенесены на другие даты.

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Ранее сообщалось, что следователи ГБР сообщили о подозрениях бывших должностных лиц Министерства обороны и ЧАО "Кузня на Рыбальском" из-за поставки в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества.