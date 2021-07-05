Данилов о санкциях против Фукса и Фирташа: В СНБО никто не голосовал против

В состав Совета нацбезопасности и обороны входят 23 человека. Решение о введении санкций организация принимает довольно спокойно, но иногда участники спорят.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в СНБО представлены все ветви власти, а председателем является президент. Временами в органе возникают дискуссии, что обусловлено продиктованной политической позицией некоторых членов. Однако они имеют на это право.

"Например, я могу сказать, что когда было голосование касательно Фирташа, Фукса, у нас никто не проголосовал против. И, кстати, никто не воздержался", - подчеркнул Данилов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что письма голосования являются документами, которые сохраняются. Нужно очень внимательно читать законы, поэтому когда говорят, что санкции могут ввести только за террористическую деятельность - "это полная чушь".

Напомним, 18 июня на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против двух бизнесменов - Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Фирташа "наказали" за титановый бизнес, который поставлял сырье на российские военные предприятия.

Вместе с тем санкции против Фукса ввели из-за кейсов компании "Голден Деррик".

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