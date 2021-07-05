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Данилов о санкциях против Фукса и Фирташа: В СНБО никто не голосовал против

Данилов о санкциях против Фукса и Фирташа: В СНБО никто не голосовал против

В состав Совета нацбезопасности и обороны входят 23 человека. Решение о введении санкций организация принимает довольно спокойно, но иногда участники спорят.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в СНБО представлены все ветви власти, а председателем является президент. Временами в органе возникают дискуссии, что обусловлено продиктованной политической позицией некоторых членов. Однако они имеют на это право.

"Например, я могу сказать, что когда было голосование касательно Фирташа, Фукса, у нас никто не проголосовал против. И, кстати, никто не воздержался", - подчеркнул Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США о Фирташе: Мы ждем его экстрадиции из Австрии

Секретарь СНБО подчеркнул, что письма голосования являются документами, которые сохраняются. Нужно очень внимательно читать законы, поэтому когда говорят, что санкции могут ввести только за террористическую деятельность - "это полная чушь".

Напомним, 18 июня на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против двух бизнесменов - Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Фирташа "наказали" за титановый бизнес, который поставлял сырье на российские военные предприятия.

Вместе с тем санкции против Фукса ввели из-за кейсов компании "Голден Деррик".

Также читайте: Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса

Автор: 

Данилов Алексей (1066) санкции (11304) СНБО (4432) Фирташ Дмитрий (1057) Фукс Павел (36)


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Топ комментарии
+8
Охріненні санкції.
Зеленський, за рахунок "мідрого" наріду, списав фірташу близько 1 млрд доларів боргу. Заводи фірташа продовжують працювати.
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05.07.2021 23:40
+7
Очередная волна для охлоса от борцунов
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05.07.2021 23:36
+5
Фукс, Фирташ / Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов,Корбан , Киперман, Пинчук, Кауфман , Фридман, Звягильский, Ярославский, Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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05.07.2021 23:46
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Правила форума Совет форумчан
та це ж зедебільне рнбо, там цековська дисципліна.
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05.07.2021 23:36 Ответить
Очередная волна для охлоса от борцунов
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05.07.2021 23:36 Ответить
Данилов о санкциях против Фукса и Фирташа: В СНБО никто не голосовал против - Цензор.НЕТ 4491
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05.07.2021 23:38 Ответить
По поводу безопасного и супер секретного чекистского "телеграма". ФСБ задержала студента во Владивостоке из-за голосовых сообщений в Telegram-канале. Это уже второе подобное дело за неделю: 2 июля суд бросил в тюрьму мужчину за голосовое сообщение в котором усмотрели "экстремизм"
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05.07.2021 23:39 Ответить
Охріненні санкції.
Зеленський, за рахунок "мідрого" наріду, списав фірташу близько 1 млрд доларів боргу. Заводи фірташа продовжують працювати.
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05.07.2021 23:40 Ответить
Из за таких как вы зеленские приходят к власти и порошенки и януковичи и ющенки и кучмы. Чьи заводы ( государственные или частные) не важно. Важно по каким законам они работают. Где алюминиевая промышленность( стратегическая отрасль,без которой нет авиации)? Ее порезали. Где производство серной кислоты( константиновский завод)? Его порезали. Где производство хлора? Два завода порезали. Стекольные,содовые,по производству,сахара,спирта......заводы где? Их порезали. Все что было государственное ПОРЕЗАНО или в банкротстве. Все что перешло в частные руки функционирует. Бизнесу нужны ПРАВИЛА и ЗАКОН. И все. Вы же выбрали не Чорновола? Нет( если старше сорока) Все выбирают задницей вместо головы( начиная с местных и заканчивая Верховной Радой) Вы голосовали за военных в ПЕРИОД ВОЙНЫ? Уверен нет. Вы за ПеПо или любого другого, подобного. Кого же обвинять,если НЕТ СУДЕБНОЙ,ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ и ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ( принимаются нормы ПРЯМО ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ Конституции)? Ничего НЕ работает ПО ПРАВИЛАМ. Так почему бизнес должен работать по правилам? Может надо начать с правильного выбора во власть? Может начать требовать что бы даже ПЛОХИЕ законы выполнялись? Может надо требовать убрать всесилие чиновников и возможность"регулировать"( решать)? Следующий президент будет репер баста( например у одиозного НО ДАВШЕГО РЕЗУЛЬТАТ Саакашвили на выборах была поддержка 0,5%,а у шута 73%)тогда точно все"поедет",правда?
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06.07.2021 07:35 Ответить
Так насколько я понимаю, Беню нагрузили санкциями по самые бейцы, не?
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05.07.2021 23:43 Ответить
Фукс, Фирташ / Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов,Корбан , Киперман, Пинчук, Кауфман , Фридман, Звягильский, Ярославский, Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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05.07.2021 23:46 Ответить
Всі жиди.
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05.07.2021 23:53 Ответить
По великому крадівництві оточення Зеленського вкрало понад 1 млрд доларів, повідомив Тарас Березовець з посиланням на Kyiv post. Лерос каже, що відкати складають 40 - 45%.
https://www.youtube.com/watch?v=4Tl2W2cAFIE
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05.07.2021 23:50 Ответить
То, что это беспредел (без приговора суда всё это незаконно) - не комментируется вааще... , как норма.
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05.07.2021 23:52 Ответить
"Решение о введении санкций организация принимает довольно спокойно, но иногда участники спорят." Вот это да, вот это "но иногда спорят" вызывает больше всего вопросов... СНБО создан не только для введений санкций... А ведь только при зеле это стал орган, очень напоминающий ВЧК, занимающийся введением "санкций" против своих спонсоров и никак не Национальной Обороной.
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06.07.2021 00:03 Ответить
https://mobile.twitter.com/shcherbininainn

https://mobile.twitter.com/shcherbininainn Інна Щер @shcherbininainn

https://mobile.twitter.com/shcherbininainn https://mobile.twitter.com/shcherbininainn



З завтрашнього дня банки можуть автоматично знімати з рахунків борги за комуналку і штрафи
Мін'юст дозволив банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців.
Раніше ця процедура застосовувалася лише щодо аліментів.

Данілов про санкції проти Фукса і Фірташа: В РНБО ніхто не голосував проти - Цензор.НЕТ 7006
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06.07.2021 00:09 Ответить
Минюст от исков разорится, такое уже было.
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06.07.2021 00:14 Ответить
Да теперь вообще все долги будут изыматься безакцептно. Вот свистопляска начнется, а если учесть еще и количество ошибок, то скоро мы все будем только и делать, что оплачивать финансовые прокладки.
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06.07.2021 00:10 Ответить
Финансовая полиция США ждет в гости и Коломойского и Фирташа....,два проходимца украли в Украине больше, чем годоввой бюджет вяликай РАБссии...
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06.07.2021 00:11 Ответить
По вменяемым эпизодам, помнится, сумма там и не такая уж большая.
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06.07.2021 00:17 Ответить
Чтай американскую прессу,там названы все цифры по обоим чувакам...,и сравни бюджет РАБссии...
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06.07.2021 00:20 Ответить
Пресса это не суд и даже не минюст, я опираюсь на то, что слышал от минюста, который может выставить обвинения только по эпизодам связанным со США. Так вот, там суммы не такие уж большие.
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06.07.2021 00:36 Ответить
500 млрд долларов! Не миллионов а миллиардов!
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06.07.2021 03:23 Ответить
https://censor.net/ru/news/3260475/*******************************************************************************************************
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06.07.2021 03:38 Ответить
Я ж и говорю - бумага всё выдержит.
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06.07.2021 05:00 Ответить
Где там чмошный дурак Бигус со свом сраным следствием?
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06.07.2021 00:16 Ответить
"Голосування пройшло організовано і одностайно" ... ну, як ЦК КПРС
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06.07.2021 00:23 Ответить
данілов-полєзний вєтєрінар(ідіот).
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06.07.2021 00:44 Ответить
А почему не уголовные дела , шо за санкции о чем они 🙄🤦 ? Получается у США есть вопросы , а для Украины они белые и пушистые , где уголовные дела , подозрения ?😡
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06.07.2021 05:45 Ответить
14 квітня 2021 20:40

Фірташ обійшов Україну на «титановому полі»

«Міжрічинський гірничо-збагачувальний комбінат» (МГЗК), що входить до Group DF Дмитра Фірташа, отримав дозвіл на геологічне вивчення та розроблення Селищанської ділянки з покладами титанових руд у Житомирській області за 50,1 млн грн.

2021, квітень (!!!) Титанові поклади за 50 млн Грн (!!!)

Це все, що треба знати про нібито "боротьбу " Клоуна проти Фірташа...
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06.07.2021 05:54 Ответить
Санкции рнбо это форма без содержания. Типа доски почета.
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06.07.2021 06:25 Ответить
Зачем фукса трогали,у него крыша сам потрох,лично убийца путин просил петю выдать ему паспорт,что тот быстренько исполнил,
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06.07.2021 06:33 Ответить
 
 