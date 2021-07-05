Офицер 93-й ОМБр Богдан Бродовский убит российскими оккупантами на Донбассе 5 июля. ФОТО
В 93-й бригаде "Холодный Яр" невосполнимая потеря - оккупационные войска убили майора, заместителя начальника тыла логистики бригады Богдана Бродовского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу подразделения.
"Боевики обстреляли позиции холодноярцев, офицер получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью. Выражаем искренние соболезнования по поводу тяжелой утраты родным и близким военного", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Богдан Витальевич Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Был кадровым военным с большим опытом. Служил в Вооруженных силах Украины с 2002 года.
"В 93-й бригаде офицер начал служить еще до начала войны. Был начальником продовольственной службы. Занимал эту должность и в первые годы войны. Затем ненадолго увольнялся, восстановился в корпусе резерва. Далее вернулся в родной гарнизон в Днепропетровской области. И вот, совсем недавно, снова начал служить в 93-й бригаде. Он был спокойным и добрым, любящим отцом", - вспоминает сослуживец Бродовского Сергей Александрович, возглавлявший группу материального обеспечения бригады в начале российско-украинской войны.
"Вспоминаю его как доброжелательного человека. Очень жаль", - говорит нынешний начальник ГМЗ.
"Мы много прослужили вместе: в начале войны Богдан был начпродом бригады, а я - делопроизводителем. Как человек он был всегда доброжелательным, никогда не ссорился, всегда приходил на помощь. Был хорошим человеком, - вспоминает подруга по службе Татьяна. - На первое место всегда ставил свою семью. У него было четверо детей. Помню, когда с ним познакомилась, его дочь ходила в садик. И он всегда пытался забирать ее домой сам. Иногда приводил на работу. А еще у него совсем недавно родился сынок: и года не прошло. Не так давно семья поселилась в Вольном. Я ходила к ним в гости. Это очень большая потеря и для семьи, и для бригады".
Напомним, 5 июля в результате вражеского обстрела погиб защитник Украины, еще трое получили ранения.
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