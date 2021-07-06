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Новости Агрессия России против Украины
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Около 200 абитуриентов с оккупированных территорий будут учиться на подкурсах в украинских вузах, - замглавы Минреинтеграции Замлинский

Около 200 абитуриентов с оккупированных территорий будут учиться на подкурсах в украинских вузах, - замглавы Минреинтеграции Замлинский

На подготовительные курсы в украинские вузы прибыли около 200 абитуриентов с временно оккупированных территорий Донбасса, АР Крым и города Севастополя.

Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Программу подготовительных курсов для детей из ОРДЛО и Крыма Минреинтеграции и Минобразования запустили впервые в этом году.

"В период до 31 августа они будут на учебных подготовительных курсах. Этим юношам и девушкам будет выплачиваться стипендия, почти 4600 гривен, и они будут иметь возможность готовиться к обучению в украинских вузах", - рассказал Замлинский.

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По его словам, следующим шагом будет программа для более широкого круга участников.

"Далее предусматривается программа для национально-патриотического воспитания молодежи с временно оккупированных территорий, и там будет расширенный перечень участников мероприятий, это будут дети уже от 14 лет", - сообщил первый замминистра.

В то же время он отметил, что "власти" оккупированных территорий всеми способами препятствуют реинтеграции молодежи.

Напомним, Минреинтеграции и Минобразования запустили пилотный проект по подготовительным курсам для поступления абитуриентов с неподконтрольной Украине части Донбасса, населенных пунктов у линии соприкосновения и аннексированного Крыма. Были определены 23 вуза, в которых пройдут подготовительные курсы.

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Во время прохождения курсов слушатели получат ежемесячную стипендию в размере примерно 4,5 тысячи гривен, их обеспечат общежитием и привлекут к мероприятиям психологического, культурно-образовательного и спортивного направления.

Дети, которые будут поступать в украинские вузы через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", автоматически зачисляются на такие курсы с соответствующим стипендиальным обеспечением.

Автор: 

вступительная кампания (288) Донбасс (26956) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+8
Очень правильно придумал Зелёный слуга кремлёвской крысы - пока лугандонские папаши и мамаши убивают наших солдат их детки будут учиться в Украине за счёт наших нищих пенсионеров, за счёт наших раненых бойцов, за счёт семей погибших наших воинов - героев....Если это - не дно, то что это?
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06.07.2021 00:30
+7
По приезду я бы задал только один вопрос молодежи с оккупированных территорий -
С,А, Бандера Герой Украины или ..!? ....и от их ответа томно тогда будет плясать дальше - или в ВУЗе на учебе - или по шпалам домой... имхо
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06.07.2021 00:11
+7
То есть в флешмоб по обсиранию Украины вольётся свежая струя.
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06.07.2021 00:23
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По приезду я бы задал только один вопрос молодежи с оккупированных территорий -
С,А, Бандера Герой Украины или ..!? ....и от их ответа томно тогда будет плясать дальше - или в ВУЗе на учебе - или по шпалам домой... имхо
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06.07.2021 00:11 Ответить
То есть в флешмоб по обсиранию Украины вольётся свежая струя.
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06.07.2021 00:23 Ответить
Очень правильно придумал Зелёный слуга кремлёвской крысы - пока лугандонские папаши и мамаши убивают наших солдат их детки будут учиться в Украине за счёт наших нищих пенсионеров, за счёт наших раненых бойцов, за счёт семей погибших наших воинов - героев....Если это - не дно, то что это?
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06.07.2021 00:30 Ответить
Украинцы за свой счёт будут готовить для России диверсантов в Украине , которые потом будут раскатывать и не только , что украинцы с московитамиы братья ?
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06.07.2021 01:04 Ответить
У цих підкацаплених "студентів" буде стипуха, як зарплата у лаборанта ВУЗу. Хоча "It's Ukraine baby"(c)
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06.07.2021 02:39 Ответить
Абсолютно вірний хід. Після звільнення окупованих територій потрібні будуть місцеві фахівці, перевірені і надійні. А за роки навчання можна буде перевірити кожного...
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06.07.2021 04:01 Ответить
Всього лише 200?
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06.07.2021 04:51 Ответить
ага а воплєй на 10 000
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06.07.2021 08:32 Ответить
Спочатку із автоматом на фронт на два роки захищать Україну від паРаші, ну а потім ''Ласкаво просимо'' у Виші!
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06.07.2021 06:08 Ответить
Афигеть...."Этим юношам и девушкам будет выплачиваться стипендия, почти 4600 гривен, и они будут иметь возможность готовиться к обучению в украинских вузах", - рассказал Замлинский."
Это за какие-такие заслуги??? Напомните мне какова минимальная пенсия в Украине? А средняя? И эта подачка людям , всю жизнь проработавшим и платившим налоги. А этим сепарским вышкребкам за что, да еще из наших налогов?
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06.07.2021 10:06 Ответить
 
 