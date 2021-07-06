Около 200 абитуриентов с оккупированных территорий будут учиться на подкурсах в украинских вузах, - замглавы Минреинтеграции Замлинский

На подготовительные курсы в украинские вузы прибыли около 200 абитуриентов с временно оккупированных территорий Донбасса, АР Крым и города Севастополя.

Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Программу подготовительных курсов для детей из ОРДЛО и Крыма Минреинтеграции и Минобразования запустили впервые в этом году.

"В период до 31 августа они будут на учебных подготовительных курсах. Этим юношам и девушкам будет выплачиваться стипендия, почти 4600 гривен, и они будут иметь возможность готовиться к обучению в украинских вузах", - рассказал Замлинский.

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По его словам, следующим шагом будет программа для более широкого круга участников.

"Далее предусматривается программа для национально-патриотического воспитания молодежи с временно оккупированных территорий, и там будет расширенный перечень участников мероприятий, это будут дети уже от 14 лет", - сообщил первый замминистра.

В то же время он отметил, что "власти" оккупированных территорий всеми способами препятствуют реинтеграции молодежи.

Напомним, Минреинтеграции и Минобразования запустили пилотный проект по подготовительным курсам для поступления абитуриентов с неподконтрольной Украине части Донбасса, населенных пунктов у линии соприкосновения и аннексированного Крыма. Были определены 23 вуза, в которых пройдут подготовительные курсы.

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Во время прохождения курсов слушатели получат ежемесячную стипендию в размере примерно 4,5 тысячи гривен, их обеспечат общежитием и привлекут к мероприятиям психологического, культурно-образовательного и спортивного направления.

Дети, которые будут поступать в украинские вузы через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", автоматически зачисляются на такие курсы с соответствующим стипендиальным обеспечением.