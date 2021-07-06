Данилов о паспортах РФ в ОРДЛО: Дополнительные 500 тысяч голосов на выборах в Госдуму
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на оккупированном Донбассе Россия выдала 630 тысяч своих паспортов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Данилов сравнил российские паспорта на Донбассе с аусвайсами, которые выдали нацисты во время оккупации Украины.
"На территории Донецкой и Луганской областей 630 тысяч российских паспортов роздано. Фактически это гетто, потому что они его загородили, с одной стороны граница и с другой стороны граница. Это такой концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей и выдают там эти документы. Это как Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал", - сказал чиновник.
По словам секретаря СНБО, выдавая российские паспорта на Донбассе, Кремль хочет получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму.
"Если посмотреть минские соглашения, то там нет такого, что РФ должна выдавать аусвайсы жителям Донецкой и Луганской областей... Для чего это делает Путин? Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тысяч голосов, это их такое использование", - добавил Данилов.
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_Ой дурааак...В рейхе нет никаких выборов, власть вообще никак не зависит от
гражданподданых. Соответственно никакие дополнительные полмильёна голосов фашистам нахер не требуются. Если Данилов реально так думает (а не врёт что так считает), то это просто лютый писец, понимание происходящего ниже всякой критики. Но я не верю что он идиот. А вот в то, что он вешает украинцам макароны на уши - верю.
Никаких законов относительно лишения права на голосование, быть избранным, быть госслужащим Украины для "многоженцев" не будет принято!
Не будут же они сами против себя голосовать.