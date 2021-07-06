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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Данилов о паспортах РФ в ОРДЛО: Дополнительные 500 тысяч голосов на выборах в Госдуму

Данилов о паспортах РФ в ОРДЛО: Дополнительные 500 тысяч голосов на выборах в Госдуму

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на оккупированном Донбассе Россия выдала 630 тысяч своих паспортов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Данилов сравнил российские паспорта на Донбассе с аусвайсами, которые выдали нацисты во время оккупации Украины.

"На территории Донецкой и Луганской областей 630 тысяч российских паспортов роздано. Фактически это гетто, потому что они его загородили, с одной стороны граница и с другой стороны граница. Это такой концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей и выдают там эти документы. Это как Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал", - сказал чиновник.

По словам секретаря СНБО, выдавая российские паспорта на Донбассе, Кремль хочет получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму. 

"Если посмотреть минские соглашения, то там нет такого, что РФ должна выдавать аусвайсы жителям Донецкой и Луганской областей... Для чего это делает Путин? Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тысяч голосов, это их такое использование", - добавил Данилов.

Также читайте: Ситуация с выдачей паспортов РФ на оккупированных территориях требует отдельных переговоров, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) паспорт (1181) россия (95629) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+7
Посмотрели бы наши погибшие хлопцы на этого деятеля в должности главы СНБО.... Что бы они нам сказали? А за клоуна кто смотрит на фото погибших спокойно? Правильно, уставшие от войны манкурты.
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06.07.2021 00:19
+6
Данілов серьйозно? Росія це диктатура, там не має опозиційних партій, їх не цікавлять вибори. Це виключно для "захисту" "своїх" громадян. Привід для війни
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06.07.2021 01:16
+4
на восточных рубежах РАБссии начались масштабные учения США и Японии у острова Хоккайдо...наверное Япония собралась вернуть истинно советско-РАБссиянские острова Шикотан,Кунашир,Итуруп и Габомаи Японии...а названия островов истинно рюсские... правда Крысы Мавзолейные?
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06.07.2021 01:06
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Посмотрели бы наши погибшие хлопцы на этого деятеля в должности главы СНБО.... Что бы они нам сказали? А за клоуна кто смотрит на фото погибших спокойно? Правильно, уставшие от войны манкурты.
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06.07.2021 00:19 Ответить
хм.. а если к 650 тысячам добавить еще и ваши кацапо-ксивы то скока будет !?
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06.07.2021 00:13 Ответить
Ето уже повод признать выборы и росийское правительство нелегитимным как Бульбофюрера или еще нет?
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06.07.2021 00:14 Ответить
Давая свои паспорта жителям оккупированных территорий московия еще больше отвечает за их действия, в том числе за обстрелы и т.п. Как они могут говорить о том, что москва ни при чем, если воюют их граждане.
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06.07.2021 00:27 Ответить
Рейтинг ядинай РАБссии упал ниже погреба...,фюрер обязан его поднять любым способом... ЛЮбым...,ибо власть может перейти к диктатуре ПРОЛЕТАЙрята РАБссии
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06.07.2021 00:29 Ответить
Данилов о паспортах РФ в ОРДЛО: Дополнительные 500 тысяч голосов на выборах в Госдуму - Цензор.НЕТ 7951
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06.07.2021 00:32 Ответить
А когда ********** начнут раздавать московитские аусвайсы своим братухам из хамас и хезбалла?
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06.07.2021 00:33 Ответить
Макс,той быдлоте паспорта вручали еще при Ясире Арафате....
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06.07.2021 00:35 Ответить
ой да ладно, если захотят, то они могут и 150% нарисовать на выборах, кто там проверит
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06.07.2021 00:35 Ответить
За всю свою историю начиная с 1721 года,когда петя первый объявил о создании РАБссиянской Вампирии вместо Мацковии РАБссия была Свободной только со 2 марта 1917 года по 25 октября 1917 года....,все остальное время власть была в руках баранов и убийц....
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06.07.2021 00:39 Ответить
ой, вей, мда..... зеленский не наркоман
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06.07.2021 00:57 Ответить
Лахта-2,не лазь под ногами таракан тз рода мавзолейной Саранчи....,у тебя серп молот в ушах торчит...
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06.07.2021 01:11 Ответить
фух, не. ну я слухаю психоделику. Тебе серп до жопы достал?
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06.07.2021 01:31 Ответить
на восточных рубежах РАБссии начались масштабные учения США и Японии у острова Хоккайдо...наверное Япония собралась вернуть истинно советско-РАБссиянские острова Шикотан,Кунашир,Итуруп и Габомаи Японии...а названия островов истинно рюсские... правда Крысы Мавзолейные?
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06.07.2021 01:06 Ответить
Про "Сахалянь" забув!!! Ну а потім можуть добраться і до північних Куріл та Камчатки - якщо китайці це не зроблять першими "Апетит приходить під час їди"
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06.07.2021 10:15 Ответить
Данілов серьйозно? Росія це диктатура, там не має опозиційних партій, їх не цікавлять вибори. Це виключно для "захисту" "своїх" громадян. Привід для війни
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06.07.2021 01:16 Ответить
_Данилов и зелёная шайка держат украинцев за палванов тупорылых. И - увы - у них есть все основания так думать.
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06.07.2021 02:31 Ответить
"Для чего это делает Путин? Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тысяч голосов..."
_Ой дурааак...В рейхе нет никаких выборов, власть вообще никак не зависит от граждан подданых. Соответственно никакие дополнительные полмильёна голосов фашистам нахер не требуются. Если Данилов реально так думает (а не врёт что так считает), то это просто лютый писец, понимание происходящего ниже всякой критики. Но я не верю что он идиот. А вот в то, что он вешает украинцам макароны на уши - верю.
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06.07.2021 02:29 Ответить
Дуже цікаво, що багато з тих, хто верещав "Путін пріді і ввіді вайска" і ненавиділи "гєйропу", тепер тихцем їдуть в країни НАТО заробляти. Причому оголошеннями про роботу пєстрят всі "ізданія" динирилинири. Їде також дуже багато громадян Росії, і молодого, і середнього віку. Молодші роблять все, щоб не повертатися. Виникає питання: навіщо тоді російська вєрноподдана сволота здихала сама і нищила стільки людей!?
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06.07.2021 03:45 Ответить
та таких цікавих питань вдосталь і в нас... От, наприклад, нафіга ти особисто кликав клоуна на Банкову; а разом з ним оту всю зелену шоблоту?
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06.07.2021 10:01 Ответить
Зачем им голоса при имитации выборов?) Они ничего не решают. Слабоватая аналитика вопроса.
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06.07.2021 06:55 Ответить
да какая разница + 500 000 или -.....главное шо правит плешивый старец! и пока оно не издохнет эта шобла будет нам якорем
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06.07.2021 07:03 Ответить
если ты надеешьсячто со смертью плешивого ***** что-нить изменится во внешней политике расейки по отношению к Украине, то глубко заблуждаешься. все дело в менталитете, там на расейке - коллективный путин.
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06.07.2021 10:17 Ответить
А надо бы данилову сказать, что проголосовавшие с росс.паспортами автоматически теряют украинское гражданство, что и соответствует законам Украины - точка.
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06.07.2021 07:29 Ответить
Я думаю ето 500000ч на депортацию в мордор после деокупации
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06.07.2021 08:18 Ответить
Да нет, Гитлер на оккупированных территориях гражданства никому не давал, так что сравнивать действия Гитлера с ****** на оккупированых территориях Украины, по меньшей мере не корректно.
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06.07.2021 10:13 Ответить
Почти у всех депутатах в ВР имеется гражданство других стран!
Никаких законов относительно лишения права на голосование, быть избранным, быть госслужащим Украины для "многоженцев" не будет принято!
Не будут же они сами против себя голосовать.
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06.07.2021 10:16 Ответить
не 500 а уже около 650 тысяч голосов за "единую паРашу" у ***** есть, уже с пропечатанными и посчитанными бюллетенями. причем самому ватному дамбасскому быдлу на "выборы" идти совсем не обязательно...да они даже и не узнают, что "проголосовали" на этих "выборах".
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06.07.2021 10:17 Ответить
Мало того, они еще и в Верховну Раду будут голосовать, если вы и дальше не будете ничего не предпринимать. Ведь для вас воры в законе и контрабандисты важнее.
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06.07.2021 10:21 Ответить
Логічно не визнавати вибори в РФ через голусування на виборах жителів окупованих територій.
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06.07.2021 10:24 Ответить
Не неси чухню. Они на выборах нарисуют сколько им нужно. Они или запихнут нам обратно этих граждан, или просто заберут ОРДЛО себе. В зависимости от нашего поведения.
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06.07.2021 10:27 Ответить
А что ВЫ сделали что бы люди стремились к вам. ВЫ только и умеете шо обсырать все. ПОДОНКИ.
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06.07.2021 11:11 Ответить
 
 