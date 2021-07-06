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Новости Агрессия России против Украины
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В этом году 380 человек получат компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье, - замглавы Минреинтеграции Замлинский

В этом году 380 человек получат компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье, - замглавы Минреинтеграции Замлинский

После получения компенсации за жилье, разрушенное в ходе войны на Донбассе, человек должен отречься от права собственности на него.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что впервые с начала вооруженной агрессии Российской Федерации в прошлом году Минреинтеграции начало программу выплат гражданам, чье жилье было разрушено в ходе военных действий на Донбассе.

Пакет документов от пострадавших принимается на уровне военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года, - замглавы Минреинтеграции Замлинский

"Там эти документы проверяются, и принимается решение о включении их в список компенсаций. Определяется размер компенсации, список утверждается на уровне Донецкой или Луганской ВГА, наш заместитель министра принимает участие в таких заседаниях", - продолжил замминистра.

При этом опыт прошлого года показал, что часто люди не имеют подтверждающих документов права собственности на жилье.

"Очень важно, чтобы люди имели документы, которые подтверждают, что разрушенное жилье было в их собственности. Мы столкнулись с ситуацией, когда был дом, в нем реально проживали люди, но у них нет документов о собственности", - рассказал Замлинский.

Если же все документы в порядке, человеку определяется компенсация. Средства сначала передаются на область, а потом перечисляются непосредственно на банковские карты получателей, добавил замминистра.

"Мы ожидаем, что в этом году 380 лиц получат компенсацию за разрушенное жилье", - сообщил он.

Также читайте: Кабмин одобрил концепцию госпрограммы по обеспечению жильем защитников Украины до 2025 года

После получения выплат гражданин должен отказаться от права собственности на свое разрушенное жилье.

"Он должен отказаться от права собственности на этот дом. Это предусмотрено соответствующим законодательством. Вносятся изменения в реестр прав собственности на недвижимость", - акцентировал Замлинский.

Напомним, что с начала 2021 года 135 владельцев разрушенного в результате российской агрессии жилья на Донбассе получили денежные компенсации. Общая выделенная сумма - 34,5 млн грн. До конца года выплаты получат 380 семей. Еще 400 семей ждут своих компенсаций, которые они должны получить до 2023 года.

Автор: 

жилье (909) компенсации (481) Донбасс (26956) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+13
Эти ватники кричали "Путин, приди"!, путин и пришёл - при чём тут бюджет Украины ?
Пусть Россия платит компенсацию - войну начала она.
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06.07.2021 00:23
+10
А ничего что ето ихние дети и мужья разнесли им жилье а возмещать будут простые украинцы, которых они ненавидят? Пускай Жопоблок и Мертвечук которые открыто призывали обстреливать Украину им возмещают
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06.07.2021 00:30
+7
Хоть лугандонским предателям Зеленский не собирается возмещать потернные богатства?
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06.07.2021 00:23
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Эти ватники кричали "Путин, приди"!, путин и пришёл - при чём тут бюджет Украины ?
Пусть Россия платит компенсацию - войну начала она.
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06.07.2021 00:23 Ответить
Хоть лугандонским предателям Зеленский не собирается возмещать потернные богатства?
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06.07.2021 00:23 Ответить
А ничего что ето ихние дети и мужья разнесли им жилье а возмещать будут простые украинцы, которых они ненавидят? Пускай Жопоблок и Мертвечук которые открыто призывали обстреливать Украину им возмещают
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06.07.2021 00:30 Ответить
сумму компенсации на каждого из 380ти счастливчиков можно озвучить? 100 грывень считаются компенсацией?)))
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06.07.2021 00:32 Ответить
"...После получения компенсации за жилье, разрушенное в ходе войны на Донбассе, человек должен отречься от права собственности на него...."
Источник: https://censor.net/ru/n3275278WTF?????
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06.07.2021 00:38 Ответить
сумма компенсации не озвучена. только нужно отказаться от права собственности... т.е можно получить 100грн за разрушенное жилье и радоваться жизни в условиях открытия рынка земли. Да они знущаются з нас, за имбецилов считают))))
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06.07.2021 00:54 Ответить
Какие могут быть компенсации если не было судов, не проводилось расследований, не искались виновные, не были предьявлены иски. С чего тебе давать компенсацию? Может ты сам или твой батя свой сарайчик развалил.
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06.07.2021 01:05 Ответить
эммм. не стоит так ярко).Мне компенсации не нужны. " сарайчик" моих родственников в 92-м разнесли в хлам русские МИГи. так бывает, когда твой сосед- идиот. Сейчас речь о том, что денег нет, а популизма дофига)))
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06.07.2021 01:46 Ответить
я смотрю что Клоун считает себя только презом Лугандона !? только о них и думает!!! не, ну не поц!?
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06.07.2021 00:39 Ответить
за него и голосовали сепары
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06.07.2021 10:07 Ответить
Почему государство выделяет миллионы на компенсацию сепарам за жилье которое они сами же разрушили а наши раненные и семьи погибших собирают по копейке с помощью волонтеров на операции? Вы там ниче не попутали позорники?
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06.07.2021 00:55 Ответить
Тихо, граждане. Имейте совесть в очереди перед самыми пострадавшими от оккупации! А как же отчаянный борец с оккупантами устрашающими гудками заводов? А как же эта, никем не любимая, и несчастная от одиночества и преследования в изгнании, бородатая бабушка? А как же этот нищий и несчастный владелец никчемного концерна Титан? Какое жилье, господа присяжные заседатели???!!! Это же дискриминация униженных и угнетенных в борьбе с украинским народом!!!
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06.07.2021 01:03 Ответить
у меня только один вопрос ко всем этим обещальщикам- а деньги (реальные деньги) у вас есть? Дыра в бюджете шире ваших хотелок))).
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06.07.2021 01:13 Ответить
Я не понимаю зачем и кто перекручивает !
Надо называть вещи своими именами , что украинцы ходят на роботу , платят налоги и с этих их налогов 380 человек получили деньги. Вот и все .
Зачем этим 380 человекам дали деньги людей которые платили налог , почему-то никто не спрашивает, а вед это Россия разрушила их дома , то почему украинцы должны платит налоги , что бы кто-то с этих налогов получал компенсацию из за России ? Это же абсурд полный .
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06.07.2021 01:13 Ответить
Россия разрушила их дома , а украинцы за это платят . Сказать что я в шоке , то ничего не сказать .
А может действительно Россия здесь не причём и гражданская это война , если не Россия , а Украина платит компенсации пострадавшим ?
Вот Нидерланды подали в международный суд по правам человека на Россию за сбитый самолёт над Донбассам , а украинцы как бараны сами башляют компенсацию вместо России . Это просто пипец .
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06.07.2021 01:22 Ответить
я дико извиняюсь за вопрос) А Вы в каком году посещали Украину ?
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06.07.2021 02:02 Ответить
В 2021 году
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06.07.2021 02:15 Ответить
Вы здесь находитесь дольше, чем в Дании?
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06.07.2021 02:27 Ответить
Я в Дании с 1992 года , но в Украину приезжаю .
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06.07.2021 02:59 Ответить
так Вы же счастливчек))) !!! а я работаю в альтернативной экономике Украины с 92го года и в Данию тоже иногда приезжаю
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06.07.2021 03:08 Ответить
Ээээ, а ты не тот врач-сепар Малыш из Луганска?
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06.07.2021 09:08 Ответить
в Луганске не был ни разу . даже проездом)
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06.07.2021 11:54 Ответить
а мне конпенсацию?! я потерял больше всех!!!...потерял веру в Человечество...ёпта
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06.07.2021 04:50 Ответить
Чому Україна платить, а не Росія.
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06.07.2021 07:03 Ответить
А гроші звідки?
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06.07.2021 08:38 Ответить
Надо же что-то обещать на фоне катастрофического падения рейтинга. Смотрите своё обещание, что закончилась эпоха бедности, он выполнил: что думали, небось, для вас? Ага, для президента и его банды, закончилась эпоха бедности... , а для вас началась эпоха нищенства...
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06.07.2021 09:53 Ответить
 
 