В этом году 380 человек получат компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье, - замглавы Минреинтеграции Замлинский

После получения компенсации за жилье, разрушенное в ходе войны на Донбассе, человек должен отречься от права собственности на него.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что впервые с начала вооруженной агрессии Российской Федерации в прошлом году Минреинтеграции начало программу выплат гражданам, чье жилье было разрушено в ходе военных действий на Донбассе.

Пакет документов от пострадавших принимается на уровне военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года, - замглавы Минреинтеграции Замлинский

"Там эти документы проверяются, и принимается решение о включении их в список компенсаций. Определяется размер компенсации, список утверждается на уровне Донецкой или Луганской ВГА, наш заместитель министра принимает участие в таких заседаниях", - продолжил замминистра.

При этом опыт прошлого года показал, что часто люди не имеют подтверждающих документов права собственности на жилье.

"Очень важно, чтобы люди имели документы, которые подтверждают, что разрушенное жилье было в их собственности. Мы столкнулись с ситуацией, когда был дом, в нем реально проживали люди, но у них нет документов о собственности", - рассказал Замлинский.

Если же все документы в порядке, человеку определяется компенсация. Средства сначала передаются на область, а потом перечисляются непосредственно на банковские карты получателей, добавил замминистра.

"Мы ожидаем, что в этом году 380 лиц получат компенсацию за разрушенное жилье", - сообщил он.

Также читайте: Кабмин одобрил концепцию госпрограммы по обеспечению жильем защитников Украины до 2025 года

После получения выплат гражданин должен отказаться от права собственности на свое разрушенное жилье.

"Он должен отказаться от права собственности на этот дом. Это предусмотрено соответствующим законодательством. Вносятся изменения в реестр прав собственности на недвижимость", - акцентировал Замлинский.

Напомним, что с начала 2021 года 135 владельцев разрушенного в результате российской агрессии жилья на Донбассе получили денежные компенсации. Общая выделенная сумма - 34,5 млн грн. До конца года выплаты получат 380 семей. Еще 400 семей ждут своих компенсаций, которые они должны получить до 2023 года.