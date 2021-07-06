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Причина обрушения на Берестейском путепроводе - удар моста грузовиком несколько дней назад, - КП "Киевавтодормост"

Причина обрушения на Берестейском путепроводе - удар моста грузовиком несколько дней назад, - КП

Обрушение части Берестейского путепровода на проспекте Победы в Киеве вызвано повреждением конструкций несколько дней назад грузовиком.

Об этом в Фейсбуке сообщает КП "Киевавтодормост", передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты КП "Киевавтодормост" провели обследование сооружения на просп. Победы возле станции метро "Берестейская". По предварительным результатам, осыпание защитного слоя бетона и перильного ограждения произошло из-за чрезмерной нагрузки при ударе. Так, 1 июля в конструкции путепровода врезался грузовик с газоблоками", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это вызвало разрушение бетона в самых слабых (перенапряженных) местах моста.

В КП "Киевавтодормост" напомнили, что по результатам обследования, проведенного в 2020 году, эксплуатационное состояние путепровода признано ограниченно работоспособным. В прошлом году был разработан проект противоаварийных мер для его безопасной эксплуатации, по плану работы должны начаться в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На проспекте Победы в Киеве перевернулась фура с газоблоками: двое пострадавших, движение транспорта ограничено. ФОТО

"В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения", - добавили дорожники.

Напоминаем, 5 июня произошло обрушение части конструкции Берестейского путепровода на проспекте Победы, в связи с чем было частично перекрыто движение транспорта.

Автор: 

авария (1285) ДТП (7676) Киев (25565) мост (1028)


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Топ комментарии
+8
так а шо тут делать? тут все кто имеет отличную от порошков позицию, немедля объявляются ватой, кацапами и банятся )))
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06.07.2021 04:35
+4
а у вас есть позиция? не , ну подмахивать сепару Зе - эт не позиция, эт поза
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06.07.2021 08:26
+3
сегодня - бан, завтра - расстрел. всё норм )))
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06.07.2021 04:47
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Как-то активность на цензоре приуныла. Вот раньше было иногда просто ураган.
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06.07.2021 02:25 Ответить
так а шо тут делать? тут все кто имеет отличную от порошков позицию, немедля объявляются ватой, кацапами и банятся )))
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06.07.2021 04:35 Ответить
Зато крестиков всё меньше и модерам легше.
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06.07.2021 04:40 Ответить
сегодня - бан, завтра - расстрел. всё норм )))
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06.07.2021 04:47 Ответить
а у вас есть позиция? не , ну подмахивать сепару Зе - эт не позиция, эт поза
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06.07.2021 08:26 Ответить
подмахиваете только вы своему божку лично я кумиров не сотворяю
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06.07.2021 08:50 Ответить
"своему божку" - интересный, но ничем не обоснованный вывод. "лично я кумиров не сотворяю" - верю, просто за Осла Оманского обидно?
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06.07.2021 09:35 Ответить
а чё мне за него должно быть обидно? это ж вы тут третий год ноете и верещите ))))
мне пох. придет время - другого выберу.
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06.07.2021 10:57 Ответить
тут ты прав, тебе обижаться нечего. экономика в жопе, те самые патриоты по тюрьмам, прихлебатели пилят бюджет... собсно что вы и добивались
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06.07.2021 14:30 Ответить
а когда-то было иначе? собственно, вы этого и добиваетесь
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07.07.2021 13:15 Ответить
было, но вы предпочитаете не вспоминать. иначе слишком явно виден обсёр.
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07.07.2021 15:34 Ответить
вечный обсёр и сидение на бутылке - это у вашей кодлы. ща всё движется своим чередом. страну стройте вместо вечного нытья с подмигиванием.
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07.07.2021 16:12 Ответить
цапа, тебя кто из дурки выпустил?
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07.07.2021 16:46 Ответить
прыгай на бутылке отсюда, москалыку
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07.07.2021 16:58 Ответить
покажи как, заценю класс от зебила
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07.07.2021 17:37 Ответить
Мені здається Цензор теж приклав руку до того, щоб Порошка нагнути перед виборами. Тому називати Цензор порохоботівським я би не спішив. А те, що тут багато адекватних користувачів то це факт. Багато зелефілів вже перефарбувалося або обламалися. А як кричали пару років тому )))
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06.07.2021 08:58 Ответить
Причина обрушения на Берестейском путепроводе - удар моста грузовиком несколько дней назад, - КП "Киевавтодормост" - Цензор.НЕТ 9940 крымский мост не сошелся по высоте и ширине,вбросили "коротыши" сваркой....простоит до первого крутого шторма..., говорят Гидрогеологи...,тем более Крым зона землетрясений и опасной сейсмологической активности горных пород...
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06.07.2021 05:51 Ответить
"Старая песня о главном".
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06.07.2021 06:53 Ответить
В битве грузовик - мост, победил грузовик.
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06.07.2021 06:41 Ответить
Берестейский мостик изначально спроектирован и построен дегенератами, опора моста посередине полос движения убила не один десяток людей.
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06.07.2021 08:53 Ответить
Тепер питання до КП Київавтошляхміст. ХТО перевіряв стан мосту після ДТП з вантажівкою??? От йому треба яйця відірвати. Бо такий кусок бетону міг легко вбити людину.
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06.07.2021 09:00 Ответить
"Та цьому мосту ще стояти і стояти без ремонту", сказав Педалік стукнувши кулаком по опорі моста
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06.07.2021 10:33 Ответить
 
 