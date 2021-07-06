Причина обрушения на Берестейском путепроводе - удар моста грузовиком несколько дней назад, - КП "Киевавтодормост"

Обрушение части Берестейского путепровода на проспекте Победы в Киеве вызвано повреждением конструкций несколько дней назад грузовиком.

Об этом в Фейсбуке сообщает КП "Киевавтодормост", передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты КП "Киевавтодормост" провели обследование сооружения на просп. Победы возле станции метро "Берестейская". По предварительным результатам, осыпание защитного слоя бетона и перильного ограждения произошло из-за чрезмерной нагрузки при ударе. Так, 1 июля в конструкции путепровода врезался грузовик с газоблоками", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это вызвало разрушение бетона в самых слабых (перенапряженных) местах моста.

В КП "Киевавтодормост" напомнили, что по результатам обследования, проведенного в 2020 году, эксплуатационное состояние путепровода признано ограниченно работоспособным. В прошлом году был разработан проект противоаварийных мер для его безопасной эксплуатации, по плану работы должны начаться в ближайшее время.

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"В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения", - добавили дорожники.

Напоминаем, 5 июня произошло обрушение части конструкции Берестейского путепровода на проспекте Победы, в связи с чем было частично перекрыто движение транспорта.