Пока Россия не изменит своего поведения, нельзя говорить о следующем этапе отношений ЕС с ней, - президент Литвы Науседа
Пока Россия не откажется от агрессивного поведения и нарушений международного права, Евросоюз должен сохранять твердую единую позицию в отношениях с этой страной.
Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил во время общения с прессой перед встречей с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пока Россия продолжает агрессивную политику и не меняет свое поведение, мы не можем говорить о следующем этапе в наших отношениях. Я доволен, что во время встречи Европейского совета в июне Евросоюз продемонстрировал содержательную и единую позицию в отношении России", - сказал президент Литвы.
Науседа также сообщил, что одной из тем разговора с Мишелем станут европейские устремления стран Восточного партнерства. В частности, будут обсуждаться пути поддержки и продвижения реформ в Украине, Молдове и Грузии.
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"Хенессі" свою партію товару який вона посилає на експорт в Росію може називать як хоче однак у всьому світі це не змінить нічого! (Студенти Масачусетського університету якось розібрали рекламні слогани своїх американських фірм які поставляють товар за кордон Буквальний переклад фраз на мову країни-споживача "в ступор вганяє" Рекламували десь на Піренеях автомобіль Переклали свій слоган на іспанську А на вуличному іспанському жаргоні це звучить : "Не "фуричить" (не працює) Китайцям хотіли "впарить "Кока-Колу" Переклали своє "Вийшло - "Цей напій вириє ваших предків з могил!" (це при тому що у китайців тривожить могили - великий гріх!) І так далі! Те що нам продають під назвою "ківі" насправді - "актинідія китайська" А у китайців "кефір" позначається ієрогліфом "гниле молоко"!!!
А суниця - це московітською "зємляніка".
Хенессі на Шампанському, яке відвантажуваиме московітам,
дрібненьким шрифтом десь додасть: "А вдавилися б !"
З рештою згоден!
Biden to Temper U.S. Use of Sanctions Weapons, Officials Say Administration to veer from Trump policies, spurring a debate about economic leverage over adversaries
https://www.wsj.com/articles/biden-to-temper-u-s-use-of-sanctions-weapons-officials-say-11625500717?mod=hp_lead_pos7
А якщо серйозно, то таке гівно нам не треба. Ще трільйон в відбудову цивілізації вбухати, а вони потім все одно кричатимуть Death to America! як палестинців 9/11/2001.