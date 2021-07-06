Пока Россия не изменит своего поведения, нельзя говорить о следующем этапе отношений ЕС с ней, - президент Литвы Науседа

Пока Россия не откажется от агрессивного поведения и нарушений международного права, Евросоюз должен сохранять твердую единую позицию в отношениях с этой страной.

Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил во время общения с прессой перед встречей с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока Россия продолжает агрессивную политику и не меняет свое поведение, мы не можем говорить о следующем этапе в наших отношениях. Я доволен, что во время встречи Европейского совета в июне Евросоюз продемонстрировал содержательную и единую позицию в отношении России", - сказал президент Литвы.

Науседа также сообщил, что одной из тем разговора с Мишелем станут европейские устремления стран Восточного партнерства. В частности, будут обсуждаться пути поддержки и продвижения реформ в Украине, Молдове и Грузии.

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