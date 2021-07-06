339 обстрелов и взрывов, больше всего в районе Донецкой фильтровальной станции: в ОБСЕ рассказали, как прошли выходные в зоне ООС
Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали с вечера 2 июля до вечера 4 июля 261 нарушение режима прекращения огня в Донецкой области и 78 - в Луганской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.
За период с вечера 2 по вечер 4 июля в Донецкой области СММ зафиксировала 261 нарушение режима прекращения огня, в том числе 58 взрывов (2 разрыва боеприпасов, 25 взрывов в воздухе и 31 взрыв неопределенного происхождения). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к западу и югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) вечером
2 и ночью 3 июля, а также днем 4 июля (см. ниже); к северо-востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка) вечером 2 и ночью 3 июля, а также в районе к северо-западу от н. п. Маяк (неподконтрольный правительству, 19 км к востоку от Донецка) днем 4 июля. За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 164 нарушения режима прекращения огня.
За период с вечера 2 по вечер 4 июля в Луганской области СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, в том числе 37 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству; 60 км к западу от Луганска) утром 3 и 4 июля (см.
ниже). За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 52 нарушения режима прекращения огня, некоторые из которых также зафиксированы недалеко от того же участка разведения.
"После того, как на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля 2020 года была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 41 274 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 12 495 взрывов, 6 508 неопределенных пролетевших боеприпасов, 238 вспышек дульного пламени, 127 осветительных ракет и не менее 21 906 очередей и выстрелов)", - добавили в миссии.
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