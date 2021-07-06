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339 обстрелов и взрывов, больше всего в районе Донецкой фильтровальной станции: в ОБСЕ рассказали, как прошли выходные в зоне ООС

339 обстрелов и взрывов, больше всего в районе Донецкой фильтровальной станции: в ОБСЕ рассказали, как прошли выходные в зоне ООС

Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали с вечера 2 июля до вечера 4 июля 261 нарушение режима прекращения огня в Донецкой области и 78 - в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

За период с вечера 2 по вечер 4 июля в Донецкой области СММ зафиксировала 261 нарушение режима прекращения огня, в том числе 58 взрывов (2 разрыва боеприпасов, 25 взрывов в воздухе и 31 взрыв неопределенного происхождения). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к западу и югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) вечером
2 и ночью 3 июля, а также днем 4 июля (см. ниже); к северо-востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка) вечером 2 и ночью 3 июля, а также в районе к северо-западу от н. п. Маяк (неподконтрольный правительству, 19 км к востоку от Донецка) днем 4 июля. За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 164 нарушения режима прекращения огня.

За период с вечера 2 по вечер 4 июля в Луганской области СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, в том числе 37 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству; 60 км к западу от Луганска) утром 3 и 4 июля (см.
ниже). За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 52 нарушения режима прекращения огня, некоторые из которых также зафиксированы недалеко от того же участка разведения. 

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"После того, как на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля 2020 года была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 41 274 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 12 495 взрывов, 6 508 неопределенных пролетевших боеприпасов, 238 вспышек дульного пламени, 127 осветительных ракет и не менее 21 906 очередей и выстрелов)", - добавили в миссии.

ОБСЕ (4879) обстрел (27275) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Ну, головне що перемир'я Зеленського не порушене.
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06.07.2021 07:23 Ответить
Пострілюють.(С)
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06.07.2021 07:39 Ответить
 
 