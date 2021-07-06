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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 9 раз срывали "тишину", применяя 120- и 82-мм минометы и ПТРК

Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 9 раз срывали

За прошедшие сутки, 5 июля, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС вFacebook.

Так, возле Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого-4 враг дважды вел обстрел из минометов 120- и 82-мм калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески противник обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Чермалыка российские оккупанты осуществили обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса.Неподалеку от Новозвановки вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новоташковского вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. А в районе населенных пунктов Причепиловка и Крымское оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, трое военнослужащих получили ранения. Воинов доставили в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в штабе.

Вместе с тем сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 6 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 9 раз срывали тишину, применяя 120- и 82-мм минометы и ПТРК 01

обстрел (27275) ранение (3386) Донбасс (26956) потери (4391) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+18
Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 9 раз срывали "тишину", применяя 120- и 82-мм минометы и ПТРК - Цензор.НЕТ 9621
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06.07.2021 07:48
+9
Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 9 раз срывали "тишину", применяя 120- и 82-мм минометы и ПТРК - Цензор.НЕТ 2563
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06.07.2021 07:51
+6
Вічна память полеглим. Пораненим- найскорішого одужання . Слава Героям !!! А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента. А влада заяви в ОБСЄ строчє. А ЛОХТОРАТ73 все хаває, йому - "какая разніца ".
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06.07.2021 10:52
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Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 9 раз срывали "тишину", применяя 120- и 82-мм минометы и ПТРК - Цензор.НЕТ 9621
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06.07.2021 07:48 Ответить
Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 9 раз срывали "тишину", применяя 120- и 82-мм минометы и ПТРК - Цензор.НЕТ 2563
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06.07.2021 07:51 Ответить
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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06.07.2021 09:40 Ответить
Хоча б сьогодні обійшлись без цієї зеленої брехні про "тишу".
Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 9 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і ПТРК - Цензор.НЕТ 7141
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06.07.2021 09:50 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам
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06.07.2021 09:51 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 9 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і ПТРК - Цензор.НЕТ 2485
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06.07.2021 10:20 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 9 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і ПТРК - Цензор.НЕТ 812
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06.07.2021 10:21 Ответить
Зелена жОПа грає в мовчанку...
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06.07.2021 10:50 Ответить
Вічна память полеглим. Пораненим- найскорішого одужання . Слава Героям !!! А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента. А влада заяви в ОБСЄ строчє. А ЛОХТОРАТ73 все хаває, йому - "какая разніца ".
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06.07.2021 10:52 Ответить
Зе клоуна з Кривого Рогу вже починають проклинати...
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06.07.2021 18:18 Ответить
Обстріли кожного дня... А нєлох "нє відіт в глазах рюськіх жєланія ваєвать"...
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06.07.2021 22:13 Ответить
Герої не вмирають.
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06.07.2021 23:46 Ответить
Підписання Мінських "мирних" угод. Фотографія з сайту Радіо "Свобода".
Один український воїн загинув, ще трьох поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 9 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і ПТРК - Цензор.НЕТ 3840
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07.07.2021 03:07 Ответить
 
 