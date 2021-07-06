Фестиваль Atlas Weekend: работа общественного транспорта Киева будет продлена на 1 час
Общественный транспорт Киева будет ходить на час дольше из-за фестиваля Atlas Weekend
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"В ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта будет продлена на 1 час. Перевозки пассажиров наземным общественным транспортом будут организованы после прохождения последних пар поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на период фестиваля возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Выставочный центр".
Также на весь период проведения фестиваля - 6, 7, 8 и 9 июля - на 1 час продлена работа троллейбусов №№ 11, 12, 43, 45 и автобусов № 56.
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При ***** цово.
Та й взагалі скурвився цей Атлас - Поплавський, Сердючка, ватнік Мєладзе... Це типу вони фестом вважають??? Ну ладно, з США приїхати ніхто не може, то запросіть нормальних наших виконавців, а не попсу і Мєладзе з клятої Московії! Атлас починався як рок-фест, а зараз там з року хіба ВВ...