Фестиваль Atlas Weekend: работа общественного транспорта Киева будет продлена на 1 час

Общественный транспорт Киева будет ходить на час дольше из-за фестиваля Atlas Weekend

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта будет продлена на 1 час. Перевозки пассажиров наземным общественным транспортом будут организованы после прохождения последних пар поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на период фестиваля возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Выставочный центр".

Также на весь период проведения фестиваля - 6, 7, 8 и 9 июля - на 1 час продлена работа троллейбусов №№ 11, 12, 43, 45 и автобусов № 56.

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