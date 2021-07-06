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Фестиваль Atlas Weekend: работа общественного транспорта Киева будет продлена на 1 час

Фестиваль Atlas Weekend: работа общественного транспорта Киева будет продлена на 1 час

Общественный транспорт Киева будет ходить на час дольше из-за фестиваля Atlas Weekend

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта будет продлена на 1 час. Перевозки пассажиров наземным общественным транспортом будут организованы после прохождения последних пар поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на период фестиваля возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Выставочный центр".

Также на весь период проведения фестиваля - 6, 7, 8 и 9 июля - на 1 час продлена работа троллейбусов №№ 11, 12, 43, 45 и автобусов № 56.

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Киев (25571) транспорт (1758) фестиваль (298)


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Какой нафик фестиваль, когда в стране ...?
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06.07.2021 07:52 Ответить
Мабудь 95 квартал постарался?
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06.07.2021 07:53 Ответить
В країні війна, а зелень фестивалить.
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06.07.2021 07:57 Ответить
Так ещё и корону разнесёт !!!
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06.07.2021 08:03 Ответить
"Фестиваля" в заголовке - слово женского рода ?
При ***** цово.
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06.07.2021 08:09 Ответить
І всі без масок
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06.07.2021 08:10 Ответить
Вчора на фесті якесь чудо вирішило зізнатися, що воно гомосєк і поцілувати мужика привселюдно... Нарід цього не зрозумів. Коли почув цю новину, то зрозумів - правильно, що я туди не пішов!

Та й взагалі скурвився цей Атлас - Поплавський, Сердючка, ватнік Мєладзе... Це типу вони фестом вважають??? Ну ладно, з США приїхати ніхто не може, то запросіть нормальних наших виконавців, а не попсу і Мєладзе з клятої Московії! Атлас починався як рок-фест, а зараз там з року хіба ВВ...
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06.07.2021 08:33 Ответить
А що вам не подобається? Геї пригноблені.Скоро все буде в прапорах веселки.Саме це ******* цінності заходу.Не закони,не економіка,не медицина,і тд.Я сам раніше підтримував лгбт.Але зараз це вже перетворюється,в свого роду диктатуру.Я не раз читав спільноту лгбт в соцмережах,то в них тільки розмов про секс і якихось епатажних представників,цієї самої спільноти.Ніхто ж з них не говорить як підняти економіку,медицину і тд.Інколи кажуть розмито з іт.і все.
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06.07.2021 11:56 Ответить
 
 