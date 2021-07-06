В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксирован 541 новый случай заражения, 1 086 человек выздоровели

В Украине зафиксирован 541 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 5 июля 2021 в Украине зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 26, медработников - 11).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 266 человек;

летальных случаев - 20;

выздоровели - 1 086 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв пандемии COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 20 151 человек,

методом ИФА - 8 271 человек,

экспресс-тестами - 12 095 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 238 364 человека;

выздоровели - 2 172 687 человек;

летальных случаев - 52 504;

проведено ПЦР-тестов - 10 945 216.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях", - рассказали в Минздраве.











