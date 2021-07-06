В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксирован 541 новый случай заражения, 1 086 человек выздоровели
В Украине зафиксирован 541 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 5 июля 2021 в Украине зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 26, медработников - 11).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 266 человек;
летальных случаев - 20;
выздоровели - 1 086 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 20 151 человек,
методом ИФА - 8 271 человек,
экспресс-тестами - 12 095 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 238 364 человека;
выздоровели - 2 172 687 человек;
летальных случаев - 52 504;
проведено ПЦР-тестов - 10 945 216.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях", - рассказали в Минздраве.
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