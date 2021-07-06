Байден на встрече в Женеве изложил Путину "правила игры". Лавров пообещал на все "недружественные действия" США "жесткий ответ"
Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka.
"Российский лидер [Владимир Путин] четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах, - сказал Лавров. - На переговорах [с президентом США Джо Байденом в Женеве] возражений не прозвучало".
При этом глава МИД РФ отметил, что практически сразу по завершении саммита в Женеве официальные лица США, включая участников встречи, "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации". Лавров добавил, что все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами того, что Россия будет подвержена новому давлению, если "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры".
"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", - заявил министр.
По словам Лаврова, необходимо взаимодействовать честно, если в Вашингтоне хотят стабильных и предсказуемых отношений.
Москва считает, что саммит Россия - США прошел в откровенном и деловом ключе, но иллюзий не питает, подчеркнул глава МИД РФ. По его словам, Россия удовлетворена тем, что стороны показали желание понять друг друга, высказавшись в принципиальном ключе. Главным итогом Лавров назвал "пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности" между странами, которая невозможна без учета интересов друг друга и взаимного уважения.
Напомним, Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве 16 июня. Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.
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https://www.newsmax.com/politics/biden-cyberattack-mental-acuity/2021/07/04/id/1027443/?fbclid=IwAR0Xq-NnhQhx4QtppmNWYb60-7cBDzCj04pb8kwZYO220VVEJemY4TtY6zs
President Joe Biden during a Q&A with a reporter Saturday seemed to struggle when asked about the latest cyberattack that hit over 200 U.S. companies and fumbled for notes from his jacket pocket, prompting former President Donald Trump's physician to demand the 78-year-old take a cognitive fitness test, reports the https://nypost.com/2021/07/04/biden-struggles-to-answer-russia-question-at-michigan-pie-shop/ New York Post .
Последние тридцать лет это происходит шаг за шагом: экономики Украины, Белоруссии, других государств СНГ/ЕАЭС постепенно разворачиваются в сторону от России. Кто на Запад (ЕС), кто на Восток (Китай, Турция). Доля России в их внешнем обороте, её влияние долгие годы падают.
Россия. Впереди - жестокий «дарвиновский» мир из 150-250 обществ/стран, разных по коллективным моделям поведения, развитию, идеологии и формам бытия. В нём нет места мифам. Нет универсальной идеологии. Ни одно из обществ не является вечным, и неизвестно, будет ли существовать через век. Помимо стремления к развитию, в них есть стагнация и деструкция. Половины из них не существовало ещё сто лет назад. И какая-то часть обязательно исчезнет через сто лет.
Притягиваются только к тем, кто наверху. Пока мы отстаём в иерархиях. По ожидаемой продолжительности жизни мы - 106-е в миреhttps://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/#_ftn8 [8] , по ВВП по номиналу на душу населения - 61-еhttps://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/#_ftn9 [9] , по ВВП по ППС на душу населения - 50-еhttps://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/#_ftn10 [10] , по индексу человеческого развития - 49-еhttps://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/#_ftn11 [11] . Это - вызов. Военной силой (она не вечна) и попытками манипулировать массовым сознанием его не разрешить. Сколько ни говори об особом пути, об уникальности, этим не подменишь места в иерархиях. Игра на усиление - это всем очевидный рост в большинстве иерархий. Мы - стагнируем. https://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/
Это тренд геополитического одиночества. Для ответа на глобальные вызовы придётся тратить гораздо больше собственных ресурсов, чем это было бы при сильном центростремительном движении к России.
Ну ну.Повторяй перед сном Лавров Евангелие от Матфея:Так же, как вы судите других, будут судить и вас, и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам. Возмездие неизбежно как закат солнца
Не смогут отвечать на новые вызовы следующие общества:
сверхцентрализованные (административные экономики, тоталитарные, «идеологические» диктатуры и им подобные); (Россия)
общества «абсолютной свободы», если они появятся, с разрушенными вертикалями (крайнее либертарианство), приходящие к деструкции, к войне всех против всех и, в конце концов, к самым отчаянным формам диктатуры; (Зеля це бажає Україні)
отрицающие неравенство или, наоборот, практикующие крайние формы неравенства (экономическое, политическое, идеологическое), и те, и другие вырождаются в диктатуры, в сверхцентрализацию;
«перекормленные» (гарантированная состоятельность, например, высокий безусловный базовый доход), им грозит резкое ослабление стимулов в конкуренции за выживание - в какой-то степени неравенство необходимо;
«старческие»/«вымирающие», сверхконсервативные, архаические; они реагируют на вызовы с опозданием, находятся в отрыве от времени, в том числе технологическом;
неважно, как они устроены, - их деформации настолько глубоки и стары, что изменение моделей социума их уже не спасёт, впереди - распад;чистые меритократии, грозящие переродиться в тоталитарные общества с отрицательным человеческим отбором;
статусные, в основе которых лежит создание специализированных групп людей, имеющих физические и интеллектуальные особенности, от «низших» к «высшим»; такую модель разорвут этические конфликты.
зы американским в этом плане чиновникам проще, они все рублевые счета в воронеже уже закрыли.