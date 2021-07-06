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Байден на встрече в Женеве изложил Путину "правила игры". Лавров пообещал на все "недружественные действия" США "жесткий ответ"

Байден на встрече в Женеве изложил Путину

Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka.

"Российский лидер [Владимир Путин] четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах, - сказал Лавров. - На переговорах [с президентом США Джо Байденом в Женеве] возражений не прозвучало".

При этом глава МИД РФ отметил, что практически сразу по завершении саммита в Женеве официальные лица США, включая участников встречи, "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации". Лавров добавил, что все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами того, что Россия будет подвержена новому давлению, если "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры".

"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО мерещатся агрессивные действия России, - Лавров

По словам Лаврова, необходимо взаимодействовать честно, если в Вашингтоне хотят стабильных и предсказуемых отношений.

Москва считает, что саммит Россия - США прошел в откровенном и деловом ключе, но иллюзий не питает, подчеркнул глава МИД РФ. По его словам, Россия удовлетворена тем, что стороны показали желание понять друг друга, высказавшись в принципиальном ключе. Главным итогом Лавров назвал "пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности" между странами, которая невозможна без учета интересов друг друга и взаимного уважения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я дал понять Путину, что отношения между США и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, - Байден

Напомним, Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве 16 июня. Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Байден Джо (2790) Лавров Сергей (2304) МИД РФ (1667) путин владимир (31303) россия (95629) США (26763) Вашингтон (92)


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Топ комментарии
+27
Американцы, помните, что у расии есть

Байден на встрече в Женеве изложил Путину "правила игры". Лавров пообещал на все "недружественные действия" США "жесткий ответ" - Цензор.НЕТ 6528
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06.07.2021 08:18
+22
Жосткій атвєт.Байден на встрече в Женеве изложил Путину "правила игры". Лавров пообещал на все "недружественные действия" США "жесткий ответ" - Цензор.НЕТ 9671Байден на встрече в Женеве изложил Путину "правила игры". Лавров пообещал на все "недружественные действия" США "жесткий ответ" - Цензор.НЕТ 3085
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06.07.2021 08:25
+15
Старинная совковая забава - пердеж про ,,жесткий ответ ,, Доперделись до развала совка . Нынешние пердуны уже сплели лапти лаптестану .
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06.07.2021 08:26
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Американцы, помните, что у расии есть

Байден на встрече в Женеве изложил Путину "правила игры". Лавров пообещал на все "недружественные действия" США "жесткий ответ" - Цензор.НЕТ 6528
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06.07.2021 08:18 Ответить
Нато і Рассєя як слон і моська. А от Україна і мокші, як ... З нашим то воєнним бюджетом.
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06.07.2021 08:31 Ответить
Только попробуйте сунуться ,такой фызды получите без всякой Наты ,сейчас не 14й ...
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06.07.2021 09:13 Ответить
Байден на зустрічі в Женеві виклав Путіну "правила гри". Лавров пообіцяв на всі "недружні дії" США "жорстку відповідь" - Цензор.НЕТ 6893
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06.07.2021 09:17 Ответить
Чёрный дым - это не поломка котлов двигателя, а устройство по отпугиванию НАТОвских самолётов.
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06.07.2021 08:50 Ответить
"Умирал Кузнецов" )
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06.07.2021 09:47 Ответить
І це ще при попутному вітрі.
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06.07.2021 10:41 Ответить
Ну не так уж он и дымит.
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06.07.2021 17:06 Ответить
http://radikal.ru Байден на встрече в Женеве изложил Путину "правила игры". Лавров пообещал на все "недружественные действия" США "жесткий ответ" - Цензор.НЕТ 6133
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06.07.2021 08:20 Ответить
Байден на зустрічі в Женеві виклав Путіну "правила гри". Лавров пообіцяв на всі "недружні дії" США "жорстку відповідь" - Цензор.НЕТ 8459
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06.07.2021 09:16 Ответить
пойти и застрелиться. ....вот наш ответ из Кремля...
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06.07.2021 08:23 Ответить
Жосткій атвєт.Байден на встрече в Женеве изложил Путину "правила игры". Лавров пообещал на все "недружественные действия" США "жесткий ответ" - Цензор.НЕТ 9671Байден на встрече в Женеве изложил Путину "правила игры". Лавров пообещал на все "недружественные действия" США "жесткий ответ" - Цензор.НЕТ 3085
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06.07.2021 08:25 Ответить
Обошли таки Запад, их у них аж два.
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06.07.2021 08:42 Ответить
Байден на зустрічі в Женеві виклав Путіну "правила гри". Лавров пообіцяв на всі "недружні дії" США "жорстку відповідь" - Цензор.НЕТ 5092
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06.07.2021 09:19 Ответить
Старинная совковая забава - пердеж про ,,жесткий ответ ,, Доперделись до развала совка . Нынешние пердуны уже сплели лапти лаптестану .
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06.07.2021 08:26 Ответить
Байден на зустрічі в Женеві виклав Путіну "правила гри". Лавров пообіцяв на всі "недружні дії" США "жорстку відповідь" - Цензор.НЕТ 9614
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06.07.2021 09:23 Ответить
"Барнаул, Барнаул, доедает коня, а потом будет есть седока".
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06.07.2021 10:26 Ответить
И шо ты сделаешь, конь педальный, кокс ушами есть начнёшь? Сядешь на бутылку? Проглотишь ежа? Кому вы там всрались, паритетные условия им, бичи тупые, гопнику только в табло, другого он не поймет, поскольку эффект Даннинга-Крюгера.
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06.07.2021 08:36 Ответить
Ось як "великий українець, животворящий козак байда" гундосив і шукав папірчики по кишенях (бо без бОмажки, на якій написано букви, він же не здатен нічого сказати), щоб =відповісти= на запитання щодо останніх кібер-атак (бо дуже ж =грізно= розказував, що відповість на =злонамєнниє дєйствія раісі=, а тепер мимрає, що нема підстав вважати, що це - рашка).
https://www.facebook.com/newsmax/videos/4347981815291409

https://www.newsmax.com/politics/biden-cyberattack-mental-acuity/2021/07/04/id/1027443/?fbclid=IwAR0Xq-NnhQhx4QtppmNWYb60-7cBDzCj04pb8kwZYO220VVEJemY4TtY6zs

President Joe Biden during a Q&A with a reporter Saturday seemed to struggle when asked about the latest cyberattack that hit over 200 U.S. companies and fumbled for notes from his jacket pocket, prompting former President Donald Trump's physician to demand the 78-year-old take a cognitive fitness test, reports the https://nypost.com/2021/07/04/biden-struggles-to-answer-russia-question-at-michigan-pie-shop/ New York Post .
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06.07.2021 08:37 Ответить
Выслать все их отродье из сладкой Америки. Они родителям будут очень благодарны. Вот тогда и увидим какие будут грозные заявления...
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06.07.2021 08:38 Ответить
Навіщо "висилать"? Хай "доять" Кацапію ще сильніше! Менше буде грошей у "бидла" - швидше видохнуть! Та й як "заложники" в Америці ці дітки теж не будуть заважать! Поки вони там сидять ні один пеньок кацапський у Кремлі не погодиться з Путіним стосовно "бомбами закидать пиндосов"!!!
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06.07.2021 08:51 Ответить
Всі росіяни США голосували за Трампа.
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06.07.2021 08:45 Ответить
Жёсткий ответ, мы надуем ещё больше ракет и танков, ну и рабсеян.
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06.07.2021 08:46 Ответить
Байден на зустрічі в Женеві виклав Путіну "правила гри". Лавров пообіцяв на всі "недружні дії" США "жорстку відповідь" - Цензор.НЕТ 2224
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06.07.2021 08:50 Ответить
Африканці мріють поїхати в Америку або Росію
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06.07.2021 09:20 Ответить
Коли запитували африканців, куди би вони хотіли поїхати, відповідь була однозначно Росія або Америка. Про Україну вони навіть не чули. Вони бачать, що ці дві країни на карті найбільші, тому вірять, що там найкраще жити.
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06.07.2021 09:21 Ответить
воронеж, готовься, - взорвут крымский мост
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06.07.2021 08:53 Ответить
Россия. В симбиозе «Россия - постсоветские страны» баланс выгод/невыгод складывается не в пользу России. Огромная цена, которую мы платим, поддерживая этот симбиоз (заниженные цены за сырье, займы и тому подобное), оборачивается потерями, как только активизируется поиск «другой» идентичности («мы не Россия») и симбиоза с другими обществами.
Последние тридцать лет это происходит шаг за шагом: экономики Украины, Белоруссии, других государств СНГ/ЕАЭС постепенно разворачиваются в сторону от России. Кто на Запад (ЕС), кто на Восток (Китай, Турция). Доля России в их внешнем обороте, её влияние долгие годы падают.
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06.07.2021 09:08 Ответить
Байден на зустрічі в Женеві виклав Путіну "правила гри". Лавров пообіцяв на всі "недружні дії" США "жорстку відповідь" - Цензор.НЕТ 9139
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06.07.2021 08:55 Ответить
Нельзя быть первым в военном отношении, десятым в экономике, пятидесятым по уровню человеческого развития и сотым по продолжительности жизни. Краткосрочно - да, но надолго - нет. Общество либо развивается по большинству направлений, либо отстаёт, а иногда даже уходит в небытие.
Россия. Впереди - жестокий «дарвиновский» мир из 150-250 обществ/стран, разных по коллективным моделям поведения, развитию, идеологии и формам бытия. В нём нет места мифам. Нет универсальной идеологии. Ни одно из обществ не является вечным, и неизвестно, будет ли существовать через век. Помимо стремления к развитию, в них есть стагнация и деструкция. Половины из них не существовало ещё сто лет назад. И какая-то часть обязательно исчезнет через сто лет.
Притягиваются только к тем, кто наверху. Пока мы отстаём в иерархиях. По ожидаемой продолжительности жизни мы - 106-е в миреhttps://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/#_ftn8 [8] , по ВВП по номиналу на душу населения - 61-еhttps://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/#_ftn9 [9] , по ВВП по ППС на душу населения - 50-еhttps://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/#_ftn10 [10] , по индексу человеческого развития - 49-еhttps://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/#_ftn11 [11] . Это - вызов. Военной силой (она не вечна) и попытками манипулировать массовым сознанием его не разрешить. Сколько ни говори об особом пути, об уникальности, этим не подменишь места в иерархиях. Игра на усиление - это всем очевидный рост в большинстве иерархий. Мы - стагнируем. https://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/
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06.07.2021 09:02 Ответить
Навпаки - процвітаєте !!!!!!
Байден на зустрічі в Женеві виклав Путіну "правила гри". Лавров пообіцяв на всі "недружні дії" США "жорстку відповідь" - Цензор.НЕТ 6903
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06.07.2021 09:21 Ответить
Це заморожений "скрепний газ"
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06.07.2021 09:28 Ответить
Як замерзший Ніагарський водоспад!
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06.07.2021 10:35 Ответить
Це Воркута , заброшенный дом , -50 не выдерживает никто .
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06.07.2021 11:57 Ответить
пора возрождать CoCom. пускай русня сидит на своих "супер" процессорах.
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06.07.2021 09:04 Ответить
Россия. Демографический вызов - острейший. По прогнозу ООН (средний показатель), население сократится к 2050 г. до 136 млн человек (сегодня - 146 млн человек), к 2100 г. - до 126 млн человек. Росстат прогнозирует то же - «естественную убыль», лишь частично восполняемую иммиграцией. Население России в современных границах к населению США в 1950 г. - 65 процентов, в 1990 г. - 59 процентов, в 2019 г. - 47 процентов, в 2050 г. - 36 процентов. К населению Китая в 1950 г. - 19 процентов, в 1990 г. - 13 процентов, в 2019 г. - 10 процентов, в 2050 г. - 9,7 процентаhttps://globalaffairs.ru/articles/budushhee-obshhestv-i-mesto-rossii/#_ftn20 [20] .
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06.07.2021 09:12 Ответить
пишут, что если брать в расчет производство и экспорт зерна - то, на сегодня, не более 84 миллионов (на больше зерновых не хватит)
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06.07.2021 09:16 Ответить
Руанду називають "серцем Африки". Там немає пустелі, чарівна природа і гори. Та не все таке чудове, як природа. Діткам доводиться добиратися до школи по дві години. Більше половини населення ВІЛ-інфіковані. Жителі цієї країни можуть голодувати по кілька днів, не їдять сирих овочів, а деякі з них навіть не знають, яке м'ясо на смак.
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06.07.2021 09:25 Ответить
если такая природа и не выращивать себе хотя бы овощи - то кто им доктор ? в наших селах все овощи и большинство фруктов с приусадебного участка, а многие еще и курей-свиней-коров разводят
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06.07.2021 09:59 Ответить
*любезный*,нет у вас давно 146 человертов и очень оптимистичные прогнозы по существованию самой Засрахи ...
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06.07.2021 09:22 Ответить
Россия. Пока центробежные силы «от России» сильнее, чем центростремительные. От неё отталкиваются, пытаясь найти новую идентичность. Интеграция с Россией, которая была бы глубже сиюминутных выгод, встречает почти непреодолимые препятствия. Этот тренд будет нарастать, если не начнётся ясное, сильное движение России вверх по иерархиям обществ/стран. В ином случае любые коалиции с Россией будут немедленно расторгаться, как только сойдут на нет краткосрочные выгоды. Неизбежны снижение качества коалиций (измельчание стран, входящих в них) и увеличение цены за то, чтобы их удержать.
Это тренд геополитического одиночества. Для ответа на глобальные вызовы придётся тратить гораздо больше собственных ресурсов, чем это было бы при сильном центростремительном движении к России.
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06.07.2021 09:07 Ответить
имперский принцип построении "коалиций" давно устарел - только русня это никак не может усвоить. а идентичность Украине совсем не надо искать - она всегда была, сколько рашка ее не питалась уничтожить.
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06.07.2021 09:14 Ответить
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06.07.2021 09:15 Ответить
Лавров назвал "пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности" между странами, которая невозможна без учета интересов друг друга и взаимного уважения.

Ну ну.Повторяй перед сном Лавров Евангелие от Матфея:Так же, как вы судите других, будут судить и вас, и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам. Возмездие неизбежно как закат солнца
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06.07.2021 09:11 Ответить
Не нужно Лаврова по понедельникам фотографировать.
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06.07.2021 09:20 Ответить
Тупиковые модели общества

Не смогут отвечать на новые вызовы следующие общества:
сверхцентрализованные (административные экономики, тоталитарные, «идеологические» диктатуры и им подобные); (Россия)
общества «абсолютной свободы», если они появятся, с разрушенными вертикалями (крайнее либертарианство), приходящие к деструкции, к войне всех против всех и, в конце концов, к самым отчаянным формам диктатуры; (Зеля це бажає Україні)
отрицающие неравенство или, наоборот, практикующие крайние формы неравенства (экономическое, политическое, идеологическое), и те, и другие вырождаются в диктатуры, в сверхцентрализацию;
«перекормленные» (гарантированная состоятельность, например, высокий безусловный базовый доход), им грозит резкое ослабление стимулов в конкуренции за выживание - в какой-то степени неравенство необходимо;
«старческие»/«вымирающие», сверхконсервативные, архаические; они реагируют на вызовы с опозданием, находятся в отрыве от времени, в том числе технологическом;
неважно, как они устроены, - их деформации настолько глубоки и стары, что изменение моделей социума их уже не спасёт, впереди - распад;чистые меритократии, грозящие переродиться в тоталитарные общества с отрицательным человеческим отбором;
статусные, в основе которых лежит создание специализированных групп людей, имеющих физические и интеллектуальные особенности, от «низших» к «высшим»; такую модель разорвут этические конфликты.
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06.07.2021 09:41 Ответить
Gorila sto to razbusovalos Cem eti golodranci mozet otvetit amerikancem
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06.07.2021 09:49 Ответить
Прибалтийский троллинг
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06.07.2021 12:04 Ответить
тут все просто: жесткость ответа будет обратно пропорциональна тому количеству долларов, которое самые патриотичные и православные россияне, зачастую имеющие как минимум 2 гражданства помимо гражданства паРашы, рассказывающие и указывающие ватному лишнехромосомному быдлу как жить, хранят в американских банках.
зы американским в этом плане чиновникам проще, они все рублевые счета в воронеже уже закрыли.
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06.07.2021 10:05 Ответить
О. кндр уже победила США. Терь очередь лаптестана. Пошёл за попкорном.
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06.07.2021 10:21 Ответить
паритет по касапськи - не що інше, як імперія в межах-кордонах 1914-го року. І те малувато їм буде.
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06.07.2021 10:32 Ответить
Паритет будет в очереди за похлёбкой.
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06.07.2021 10:36 Ответить
Это типа как московитские катера ЖЕСТКО не смогли догнать "Дефендер".
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06.07.2021 10:36 Ответить
Лаврову просто напомнят про его дочь и он заткнётся.
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06.07.2021 10:37 Ответить
Екатерина Сергеевна Лаврова проживает в Москве .
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06.07.2021 12:10 Ответить
"Он уважать себя застави и больше выдумать не смог".
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06.07.2021 10:38 Ответить
РОССИЯ НИКОГО НЕ УВАЖАЕТ И НИКТО НЕ УВАЖАЕТ РОССИЮ !!! ОНА ОБРЕЧЕНА !!! ГЛАВНОЕ ЕЁ ТИХО УБИТЬ !)
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06.07.2021 12:33 Ответить
 
 