Байден на встрече в Женеве изложил Путину "правила игры". Лавров пообещал на все "недружественные действия" США "жесткий ответ"

Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka.

"Российский лидер [Владимир Путин] четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах, - сказал Лавров. - На переговорах [с президентом США Джо Байденом в Женеве] возражений не прозвучало".

При этом глава МИД РФ отметил, что практически сразу по завершении саммита в Женеве официальные лица США, включая участников встречи, "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации". Лавров добавил, что все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами того, что Россия будет подвержена новому давлению, если "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры".

"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", - заявил министр.

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По словам Лаврова, необходимо взаимодействовать честно, если в Вашингтоне хотят стабильных и предсказуемых отношений.

Москва считает, что саммит Россия - США прошел в откровенном и деловом ключе, но иллюзий не питает, подчеркнул глава МИД РФ. По его словам, Россия удовлетворена тем, что стороны показали желание понять друг друга, высказавшись в принципиальном ключе. Главным итогом Лавров назвал "пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности" между странами, которая невозможна без учета интересов друг друга и взаимного уважения.

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Напомним, Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве 16 июня. Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.