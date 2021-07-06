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Новости Коронавирус и карантин
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На фоне распространения "дельта"-штамма эффективность COVID-вакцины Pfizer снизилась с 95% до 64%, - Минздрав Израиля

На фоне распространения

Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech COVID-19 в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Израиля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Сообщается, что эффективность упала до 64% ​​с 6 июня. В то же время вакцина оказалась на 93% эффективной в предотвращении госпитализаций и серьезных заболеваний, вызванных коронавирусом. В мае был опубликован отчет о том, что две дозы вакцины Pfizer обеспечили более 95% защиты от инфекции, госпитализаций и тяжелых заболеваний.

Представитель Pfizer отказался комментировать данные из Израиля, но сослался на другие исследования, показывающие, что антитела, вызванные вакциной, по-прежнему способны нейтрализовать все протестированные варианты, включая вариант "Дельта", хотя и в меньшей степени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Связь с вакцинацией не установлена: в Pfizer отреагировали на смерть винничанина после прививки от COVID-19

Спад совпал с распространением варианта "Дельта" и прекращением ограничений социального дистанцирования в Израиле.

Около 60% населения Израиля получили хотя бы одну прививку Pfizer, и количество ежедневных COVID-случаев снизилось с более чем 10 тысяч в январе до однозначных цифр в прошлом месяце.

Это побудило Израиль отказаться от почти какого-либо социального дистанцирования, а также от требования носить маски, хотя последнее частично восстановили в последние дни.

Когда вариант "Дельта" начал распространяться, количество ежедневных случаев заболевания постепенно увеличивалось, достигнув 343. Количество тяжелобольных выросло с 21 до 35.

В начале июня Министерство здравоохранения Израиля заявило, что обнаружило небольшое количество случаев миокардита (воспаления сердечной мышцы), что наблюдается в основном у молодых мужчин, которые получили вакцину Pfizer. Сообщается, что существует вероятная связь между получением второй дозы вакцины и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет.

Автор: 

вакцина (3815) Израиль (1925) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+11
Ну Ізраїль навряд чи буде брехати своїм громадянам... Зате брехати можуть кацапи, які співали дифірамби супутніку, укололи ним добровільно-примусово кілька мільйонів людей, а зараз там щодня рекордна кількість хворих і смертей - 25 тис. хворих в день і 500-600 смертей.

Треба терміново закривати всі кордони з рашкою, а також з ОРДЛО і окупованим Кримом!
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06.07.2021 08:36
+7
А вот эффективность Спутника не упала.
Она раньше составляла 0%, и с новым штаммом так же 0%.
Стабильность...
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06.07.2021 09:08
+5
Ще кілька нових штамів вірусу і ефективність вакцин буде як в попа кадило. І самому хитродупітому народу в світі прийдеться хворіти як і білим неграм Європи.
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06.07.2021 08:35
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9 и 44, если быть точным. Уровень медицины вы скромно опустили?

драконовские меры, закрытые аэропорты, штрафы и т.п. - все что было в Израиле и чего никогда не было в Украине тоже забыли?

и после славной вакцинации славным пфайзером Израиль возвращает ограничения назад...
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06.07.2021 16:17 Ответить
Ну, раз Вы так точны, то при 44млн добавляйте статистику по Крыму и ОРДЛО.
А уровень медицины на летальность ковида слабо влияет, специфического лечения все еще нет, набор медикаментов практически одинаков, аппаратов ИВЛ с избытком и там и тут.
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06.07.2021 16:26 Ответить
да и вообще "уровень медицины на летальность слабо влияет"
пишите исчо
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06.07.2021 16:33 Ответить
Вы вседа цитаты перевираете, или это единичный случай?
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06.07.2021 16:55 Ответить
https://censor.net/ua/news/3275613/za_try_tyjni_riven_smertnosti_vid_koronavirusu_v_okupovanomu_krymu_zris_na_62

Опаньки, 1,967 миллионное население Крыма по абсолютным цифрам заражений и смертей за сутки обогнало сегодняшние показатели 9-миллионного Израиля... на 4,5 множить будете? А статистику по Ордло добавлять? А со статистикой по остальной части Украины складывать?
Для справки
247 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

Правда, вчера в Израиле было несколько больше -
427 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

но если таки множить статистику по Крыму на 4,5...
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07.07.2021 14:08 Ответить
У Вас какая оценка была по математике? Если 50% заболевших дают 2/3 вакцинированного населения, а еще 50% дает 1/3 невакцинированного, то среди какой части процент заболевших больше?
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06.07.2021 12:26 Ответить
Предлагаю безвредное лекарство от COVID-19 (20, 21, 22 и т.д.)
Результат такой же, как у Pfizer - 50x50.
Главное - верить.

На фоне распространения "дельта"-штамма эффективность COVID-вакцины Pfizer снизилась с 95% до 64%, - Минздрав Израиля - Цензор.НЕТ 5413
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06.07.2021 08:47 Ответить
Исследования показали, что за последние 25 лет разница в эффективности настоящих лекарств и плацебо значительно сократилась, особенно заметен этот парадокс в США.
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06.07.2021 08:51 Ответить
Israel says the Delta variant is infecting vaccinated people, representing as many as 50% of new cases. But they're less severe.

https://www.businessinsider.com/israel-50-of-delta-variant-cases-vaccinated-severe-2021-6

https://www.businessinsider.com/author/marianne-guenot-ins Marianne Guenot
Jun 24, 2021, 7:03 AMAs Israel faces a surge in cases driven by the Delta variant, its health officials suggested that as many as half of new cases were among people who'd been vaccinated.
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06.07.2021 08:54 Ответить
А вот эффективность Спутника не упала.
Она раньше составляла 0%, и с новым штаммом так же 0%.
Стабильность...
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06.07.2021 09:08 Ответить
Только Спутник! Эффективен на 143%.
Привитая два месяца назад москальская Москалькова в больничке.
Привитый Меньшов на пути в Ад.
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06.07.2021 09:13 Ответить
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом, сообщили в окружении омбудсмена. Состояние Москальковой оценивается как удовлетворительное.Напомним, что в конце апреля Москалькова прошла вакцинацию от коронавируса.
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06.07.2021 09:38 Ответить
ну ага, она то пфацером привилась, а сказала шо новичком - и теперь когнитивный диссонанс - завизжит шо пфицер говно = ватники заклюют, завизжит шо новичок говно = ватники испугаются
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06.07.2021 09:44 Ответить
Короновак, видимо, вообще 10%
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06.07.2021 10:33 Ответить
Конченные дебилы до сих пор обсуждают чем колоться. Адекватные граждане принимают ставки на то, сколько еще эти ГМО протянут. Умные люди озабочены тем, что (пока) нельзя по внешнему виду отличить человека от ГМО, а это серьёзная проблема...
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06.07.2021 11:59 Ответить
Ты боишься есть помидор, модифицированный геном краба?
А тебе не приходит в голову, что в самом крабе генов краба больше?
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06.07.2021 12:35 Ответить
Можеш і помідором ширнутись, ми ж не проти.
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06.07.2021 14:21 Ответить
интересно, что сейчас запоет пфайзер?? что связь не установлена, и это еще надо доказать??
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06.07.2021 15:36 Ответить
Набежало ольгинских антипрививочников и воспитанных ими полезных идиотов.
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06.07.2021 16:17 Ответить
Не розслаблятись ! Новий штам - лямбда. Резистентний до "чарівних і універсальних" вакцинок. Біжіть бігом за третьою дозою.
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZVo8vYq0UVeX7IByQFKt6qU_98SBz6dYIQZnOzWbPFLjSpOewW-gdMHJ1YSDf5EcChfWP4YHg_RFkNppa1rmgoaPf6fqzawbQwnTwgPoXWPK8nEDJMV1GUeTl1xEn-Vu-RX0oYGdVne8fNGSVl9ViZO&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.journaldemontreal.com/2021/07/06/le-variant-lambda-resisterait-a-la-vaccination-il-faut-vacciner-le-plus-rapidement-possible-1?fbclid=IwAR3M-sIoQou9tE-KdZOW0LKXiKN_GC95PZd0iAYuqpSCp3WblMI-sei4aS4

COVID-19: le variant Lambda échapperait partiellement à la vaccination

Troisième dose nécessaire?
Le variant Lambda, détecté pour la première fois au Pérou, ainsi que le variant Epsilon, observé en Californie, seraient plus résistants aux vaccins. Selon une étude publiée dans la revue Science, il se pourrait qu'une troisième dose de vaccin soit nécessaire pour protéger la population contre ces variants.

Необхідна третя доза ?
Варіант лямбда, вперше виявлений в Перу, як і варіант епсилон, який спостерігається в Каліфорнії, є, можливо, більш резистентними до вакцин. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Наука, може знадобитися третя доза, щоб =захистити= населення від цих варіантів.

Там ще повний алфавіт.
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06.07.2021 20:55 Ответить
Привіт! А я тут недавно ж писав,що новий штам має бути Лямбда.Може вони Цензор читають?
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06.07.2021 20:59 Ответить
Привіт !

Прикинь. Народ в коментах на фб пише: отже, вони прямим текстом пишуть, що варіант резистентний до вакцини, але-таки роблять висновок (і це вже поступово нав*язується скрізь), що треба штрикати цю саму вакцинку втретє. Щоб =захиститися=.

Ну ? І побіжать.
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06.07.2021 21:03 Ответить
Більш реалістичним є припущення, що не тільки Ви грецький алфавіт знаєте.
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07.07.2021 11:31 Ответить
Чому саме лямбда?
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07.07.2021 12:13 Ответить
За хронологією.
01.06.2021

https://ua.interfax.com.ua/news/general/747568.html Відповідно до нової системи, "британський" штам коронавірусу B.1.1.7 отримає назву "Альфа", варіант B.1.351, уперше виявлений в ПАР, стане "Бетою", а бразильський P.1 - "Гамою". Два підвиди "індійського" штаму коронавірусу - B.1.617.2 і B.1.617.1 - назвуть "Дельтою" і "Каппою" відповідно. "Вони не замінять наукових назв, але покликані допомогти в громадському обговоренні", - заявила зі свого боку провідний лікар-епідеміолог ВООЗ Марія ван Керкгове. ЗМІ нагадують, що раніше в травні президент США Джо Байден підписав закон проти злочинів на грунті ненависті, націлений на захист американців азіатського походження, які постраждали від різкого збільшення нападок під час пандемії COVID-19. У грецькому алфавіті 24 літери. Епсілон, Зета, Ета, Тета і Йота вже обрані для позначення варіантів, за якими ведеться пильне спостереження.

Яка літера в грецькому алфавіті йде післся каппи?
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07.07.2021 12:25 Ответить
Лямбда аж 11 літери.Нехай би по порядку штами називали.
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07.07.2021 16:01 Ответить
Спробуй ще раз мій попередній пост перечитати. Альфа, Бета, Гама, Дельта, Епсілон, Зета, Ета, Тета, Йота і Каппа вже є.
Якою літерою назвуть наступний штамм?
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07.07.2021 16:07 Ответить
Значить потрібно було рекламувати краще штами.
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07.07.2021 16:13 Ответить
Щось я не чув про йота штам.
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07.07.2021 16:13 Ответить
А для кого я посилання наводив? Що, многабукав, ниасіліл?
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07.07.2021 16:16 Ответить
Там нічого немає за йота штам.А тільки те що обрані.Нехай би були послідовні.
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07.07.2021 16:22 Ответить
Для того, щоб передбачити, що наступний штам буде позначений як "Лямбда" цієї інформації цілком достатньо.
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07.07.2021 16:30 Ответить
Так де штам йота?
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07.07.2021 19:07 Ответить
Тобі цікаво - ти і шукай.
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07.07.2021 22:04 Ответить
А сколько сохраняються антитела после корони???
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07.07.2021 13:27 Ответить
При -78 по цельсию - лет сто.
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07.07.2021 16:47 Ответить
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