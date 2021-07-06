На фоне распространения "дельта"-штамма эффективность COVID-вакцины Pfizer снизилась с 95% до 64%, - Минздрав Израиля
Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech COVID-19 в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Израиля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Сообщается, что эффективность упала до 64% с 6 июня. В то же время вакцина оказалась на 93% эффективной в предотвращении госпитализаций и серьезных заболеваний, вызванных коронавирусом. В мае был опубликован отчет о том, что две дозы вакцины Pfizer обеспечили более 95% защиты от инфекции, госпитализаций и тяжелых заболеваний.
Представитель Pfizer отказался комментировать данные из Израиля, но сослался на другие исследования, показывающие, что антитела, вызванные вакциной, по-прежнему способны нейтрализовать все протестированные варианты, включая вариант "Дельта", хотя и в меньшей степени.
Спад совпал с распространением варианта "Дельта" и прекращением ограничений социального дистанцирования в Израиле.
Около 60% населения Израиля получили хотя бы одну прививку Pfizer, и количество ежедневных COVID-случаев снизилось с более чем 10 тысяч в январе до однозначных цифр в прошлом месяце.
Это побудило Израиль отказаться от почти какого-либо социального дистанцирования, а также от требования носить маски, хотя последнее частично восстановили в последние дни.
Когда вариант "Дельта" начал распространяться, количество ежедневных случаев заболевания постепенно увеличивалось, достигнув 343. Количество тяжелобольных выросло с 21 до 35.
В начале июня Министерство здравоохранения Израиля заявило, что обнаружило небольшое количество случаев миокардита (воспаления сердечной мышцы), что наблюдается в основном у молодых мужчин, которые получили вакцину Pfizer. Сообщается, что существует вероятная связь между получением второй дозы вакцины и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет.
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драконовские меры, закрытые аэропорты, штрафы и т.п. - все что было в Израиле и чего никогда не было в Украине тоже забыли?
и после славной вакцинации славным пфайзером Израиль возвращает ограничения назад...
А уровень медицины на летальность ковида слабо влияет, специфического лечения все еще нет, набор медикаментов практически одинаков, аппаратов ИВЛ с избытком и там и тут.
пишите исчо
Опаньки, 1,967 миллионное население Крыма по абсолютным цифрам заражений и смертей за сутки обогнало сегодняшние показатели 9-миллионного Израиля... на 4,5 множить будете? А статистику по Ордло добавлять? А со статистикой по остальной части Украины складывать?
Для справки
247 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Правда, вчера в Израиле было несколько больше -
427 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
но если таки множить статистику по Крыму на 4,5...
Результат такой же, как у Pfizer - 50x50.
Главное - верить.
https://www.businessinsider.com/israel-50-of-delta-variant-cases-vaccinated-severe-2021-6
https://www.businessinsider.com/author/marianne-guenot-ins Marianne Guenot
Jun 24, 2021, 7:03 AMAs Israel faces a surge in cases driven by the Delta variant, its health officials suggested that as many as half of new cases were among people who'd been vaccinated.
Она раньше составляла 0%, и с новым штаммом так же 0%.
Стабильность...
Привитая два месяца назад москальская Москалькова в больничке.
Привитый Меньшов на пути в Ад.
А тебе не приходит в голову, что в самом крабе генов краба больше?
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZVo8vYq0UVeX7IByQFKt6qU_98SBz6dYIQZnOzWbPFLjSpOewW-gdMHJ1YSDf5EcChfWP4YHg_RFkNppa1rmgoaPf6fqzawbQwnTwgPoXWPK8nEDJMV1GUeTl1xEn-Vu-RX0oYGdVne8fNGSVl9ViZO&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal
https://www.journaldemontreal.com/2021/07/06/le-variant-lambda-resisterait-a-la-vaccination-il-faut-vacciner-le-plus-rapidement-possible-1?fbclid=IwAR3M-sIoQou9tE-KdZOW0LKXiKN_GC95PZd0iAYuqpSCp3WblMI-sei4aS4
COVID-19: le variant Lambda échapperait partiellement à la vaccination
Troisième dose nécessaire?
Le variant Lambda, détecté pour la première fois au Pérou, ainsi que le variant Epsilon, observé en Californie, seraient plus résistants aux vaccins. Selon une étude publiée dans la revue Science, il se pourrait qu'une troisième dose de vaccin soit nécessaire pour protéger la population contre ces variants.
Необхідна третя доза ?
Варіант лямбда, вперше виявлений в Перу, як і варіант епсилон, який спостерігається в Каліфорнії, є, можливо, більш резистентними до вакцин. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Наука, може знадобитися третя доза, щоб =захистити= населення від цих варіантів.
Там ще повний алфавіт.
Прикинь. Народ в коментах на фб пише: отже, вони прямим текстом пишуть, що варіант резистентний до вакцини, але-таки роблять висновок (і це вже поступово нав*язується скрізь), що треба штрикати цю саму вакцинку втретє. Щоб =захиститися=.
Ну ? І побіжать.
01.06.2021
https://ua.interfax.com.ua/news/general/747568.html Відповідно до нової системи, "британський" штам коронавірусу B.1.1.7 отримає назву "Альфа", варіант B.1.351, уперше виявлений в ПАР, стане "Бетою", а бразильський P.1 - "Гамою". Два підвиди "індійського" штаму коронавірусу - B.1.617.2 і B.1.617.1 - назвуть "Дельтою" і "Каппою" відповідно. "Вони не замінять наукових назв, але покликані допомогти в громадському обговоренні", - заявила зі свого боку провідний лікар-епідеміолог ВООЗ Марія ван Керкгове. ЗМІ нагадують, що раніше в травні президент США Джо Байден підписав закон проти злочинів на грунті ненависті, націлений на захист американців азіатського походження, які постраждали від різкого збільшення нападок під час пандемії COVID-19. У грецькому алфавіті 24 літери. Епсілон, Зета, Ета, Тета і Йота вже обрані для позначення варіантів, за якими ведеться пильне спостереження.
Яка літера в грецькому алфавіті йде післся каппи?
Якою літерою назвуть наступний штамм?