Какое может быть заседание ТКГ, когда на Донбассе гибнут украинские воины? Зеленский обязан вернуться в реальность из мирной ванны, - Бутусов

Прицельные обстрелы на Донбассе со стороны российских оккупантов идут каждый день, ни о каком мирном урегулировании и речи не идет, враг укрепляет свои силы на фронте и использует любую возможность нанести потери.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Что это за "перемирие" и "мирные переговоры", если во время их проведения российские оккупанты убивают украинских воинов? Завтра (6 июля. - Ред.) новое заседание Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. А какое моральное право украинская власть имеет их проводить в такой обстановке? Президент Зеленский сегодня (5 июля. - Ред.) заявляет - что его главная цель это мир, и пока он записывает это очередное видео, гибнут украинские воины. И ведь это уже восьмой год - может пора новую стратегию строить, а не пытаться починить давно заезженную и поломанную пластинку?" - интересуется журналист.

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"Сегодня (5 июля. - Ред.) противник поразил управляемой ракетой машину, в которой погиб заместитель начальника по тылу 93-й бригады майор Бродовский, трое раненых. Прицельные обстрелы идут каждый день, ни о каком мирном урегулировании и речи не идет, враг укрепляет свои силы на фронте, и использует любую возможность нанести потери", - пояснил он.

"Какое может быть заседание в этих условиях? Кого хотят обмануть люди, продолжающие имитировать Минский процесс? В этом году уже половина президентского срока исполнится, вы и сами скоро прошлой властью станете, пора начать работать на будущее. Президент обязан вернуться в реальность из мирной ванны, и заняться наконец прямым своим делом - реформой сил обороны и укреплением нашей армии, чему офисные сидельцы вообще не уделяют сколько-нибудь серьезного внимания. А переговоры на крови вызывают ненависть к врагу и презрение к тем, кто в них играет в нашей власти. Азербайджан тоже 26 лет вел Минские переговоры - но при этом реализовал эффективную военную стратегию, которая сработала в нужный момент. Никакой альтернативы военно-дипломатическому сценарию освобождения Донбасса нет, вопрос только в одном - в сроках подготовки и в выборе времени", - резюмировал Бутусов.