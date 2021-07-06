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Новости Агрессия России против Украины
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Какое может быть заседание ТКГ, когда на Донбассе гибнут украинские воины? Зеленский обязан вернуться в реальность из мирной ванны, - Бутусов

Какое может быть заседание ТКГ, когда на Донбассе гибнут украинские воины? Зеленский обязан вернуться в реальность из мирной ванны, - Бутусов

Прицельные обстрелы на Донбассе со стороны российских оккупантов идут каждый день, ни о каком мирном урегулировании и речи не идет, враг укрепляет свои силы на фронте и использует любую возможность нанести потери.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Что это за "перемирие" и "мирные переговоры", если во время их проведения российские оккупанты убивают украинских воинов? Завтра (6 июля. - Ред.) новое заседание Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. А какое моральное право украинская власть имеет их проводить в такой обстановке? Президент Зеленский сегодня (5 июля. - Ред.) заявляет - что его главная цель это мир, и пока он записывает это очередное видео, гибнут украинские воины. И ведь это уже восьмой год - может пора новую стратегию строить, а не пытаться починить давно заезженную и поломанную пластинку?" - интересуется журналист.

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"Сегодня (5 июля. - Ред.) противник поразил управляемой ракетой машину, в которой погиб заместитель начальника по тылу 93-й бригады майор Бродовский, трое раненых. Прицельные обстрелы идут каждый день, ни о каком мирном урегулировании и речи не идет, враг укрепляет свои силы на фронте, и использует любую возможность нанести потери", - пояснил он.

"Какое может быть заседание в этих условиях? Кого хотят обмануть люди, продолжающие имитировать Минский процесс? В этом году уже половина президентского срока исполнится, вы и сами скоро прошлой властью станете, пора начать работать на будущее. Президент обязан вернуться в реальность из мирной ванны, и заняться наконец прямым своим делом - реформой сил обороны и укреплением нашей армии, чему офисные сидельцы вообще не уделяют сколько-нибудь серьезного внимания. А переговоры на крови вызывают ненависть к врагу и презрение к тем, кто в них играет в нашей власти. Азербайджан тоже 26 лет вел Минские переговоры - но при этом реализовал эффективную военную стратегию, которая сработала в нужный момент. Никакой альтернативы военно-дипломатическому сценарию освобождения Донбасса нет, вопрос только в одном - в сроках подготовки и в выборе времени", - резюмировал Бутусов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4367) потери (4391) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+66
Нізя. Бо прикриють три кінокомпанії в РФ, закриють телеканал ;Сваты-TV; ліквідують рахунок в Сбєрбанкє і заберуть віллу під Ялтою, оформлену на російський паспорт першої ;лєді;.
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06.07.2021 08:48
+38
а может для того, что бы бубочка шашлык жарил, видосики снимал, а ктото там переставал стрелять и ловил ракеты и пули? может тебя на передок отправить, что бы ты показал как надо не умирать там?
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06.07.2021 08:48
+35
Ми ж не знаємо, що там у фсб є ще на Зєлю. Його фільм "Слуга народу" - фактично фсбшний проект. Невже фсб не попіклувалось, щоб зробити з Зєлі слухняну маріонетку? Один непробівний Єрмак по його праву руку свідчить про те, що Зєля на 100% маріонетка кремля
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06.07.2021 09:07
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Кожного разу, коли чую поради "експертів" і військових радників" про те, як потрібно діяти в тій, чи іншій ситуації , а в якості прикладу приводиться операція Азербайджану проти Вірменії, виникає думка, чи не провокація це? Якщо не провокація, то як враховувався баланс сил України і вірогідного противника? Перед нами- не Вірменія ...
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06.07.2021 10:28 Ответить
Все верно, только с примером Азербайджана осторожнее надо быть. Там обстоятельства принципиально другие были.

Анекдот напоминает:
Компания пришла на крышу небоскреба пивко попить. В это время на крышу выходят экстремалы-парашютисты и прыгают с края.

- И как они не бояться разбиться?
- Так у них рюкзаки за спиной
- Вася, а ну дай рюкзак я тоже прыгну
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06.07.2021 10:41 Ответить
Вічна память полеглим. Пораненим- найскорішого одужання . Слава Героям !!! А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента. А влада заяви в ОБСЄ строчє.
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06.07.2021 10:49 Ответить
Гідрант знімається тільки в веселих відосиках, траурні - це не його тема...
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06.07.2021 11:27 Ответить
Как сказала сама бубочка на выборах - война идет потому что на ней зарабатывают.....
тк война продолжает идти - делаем вывод, что бубочка и Ко перехватили у пороха потоки!
И судя по тому что сынку Бойко позволили на войне зарабатывать - Зеля +ОПЗЖ = любов!
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06.07.2021 12:14 Ответить
Зеленное чучело под началом ермака-Козыря, гауляйтера Украины от руSSкого мира, есть соучастник убийств украинских воинов, вот и все!
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06.07.2021 12:41 Ответить
Президент Зеленский: убитые и раненые целиком на вашей совести! Вы несёте прямую ответственность за ваши уступки Путину, за ложь, за непрофессионализм, за разрушение армии и оборонного потенциала, за остановку взаимодействия с Западом и реформ, за Ермака. Вы есть проклятие Украины, инструмент олигархата и агрессора.
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06.07.2021 12:43 Ответить
Ни таран, ни хомчак ничего не делают для остановки убийств украинских воинов.
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06.07.2021 12:44 Ответить
"Беременную лягушку" пора выгонять уже нафик...
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06.07.2021 12:48 Ответить
почему бы на Цензоре не опубликовать "пленки Зеленского" от 2014 года, чем он лучше или хуже других?!
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06.07.2021 14:13 Ответить
А йще крайще знайти спогади фортепіанної клавіші об яку бився своїм тілом "несумний кловун" . Або олігарам пошукати по своїх архівах з корпоративчиків ... тоді може буде не тільки аудіо-ряд , а відіо-стріми !
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06.07.2021 14:53 Ответить
Яке може бути засідання ТКГ, коли на Донбасі гинуть українські воїни? Зеленський зобов'язаний повернутися в реальність із мирної ванни, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6399
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06.07.2021 14:57 Ответить
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