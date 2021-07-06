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Администрация Байдена к концу лета может пересмотреть подход к применению санкций, - The Wall Street Journal

Администрация Байдена к концу лета может пересмотреть подход к применению санкций, - The Wall Street Journal

Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть подход к применению американских санкций против других стран и их граждан. Санкционное давление может быть ослаблено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, которые принимают участие в процессе планирования.

Издание пишет, что Белый дом стремится к прекращению масштабных кампаний давления, с целью "минимизировать экономические убытки".

Отмечается, что Вашингтон будет отныне координировать свои санкции с союзниками.

По данным издания, команда Байдена завершит разработку нового политического курса США к концу лета. Отмечается, что санкционное давление будет ослаблено, в частности, в отношении Ирана.

Читайте также: Американский сенатор Круз блокирует назначения в Госдепартаменте, требуя санкций против "Северного потока-2"

Автор: 

Байден Джо (2790) Иран (1804) санкции (11304) США (26763)


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Топ комментарии
+12
Бугога,бабло победило светлые принципы дерьмократии
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06.07.2021 08:54
+10
Американцы думают, что не бывает плохих народов, поэтому санкции точечные. Нужно исходить из принципа, русский, значит вор и убийца по умолчанию. За редкими исключениями.
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06.07.2021 09:13
+9
Новая война не за горами тогда
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06.07.2021 08:56
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Бугога,бабло победило светлые принципы дерьмократии
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06.07.2021 08:54 Ответить
Для них війна в Україні - це, що нинішня війна в якійсь Мьянмі. А гроші..."Гроші не пахнуть" (Веспасіан)
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06.07.2021 09:00 Ответить
А что тогда "Си Бриз" ? Сколько денег он стоит ?
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06.07.2021 10:30 Ответить
Это для тебя новость? С Луны свалился? Вообще-то "бабло всегда побеждает".
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06.07.2021 10:46 Ответить
Новая война не за горами тогда
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06.07.2021 08:56 Ответить
История с умиротворением Гитлера повторяется.
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06.07.2021 09:23 Ответить
Санкции против ***** остаются незыблемыми.
Послабления касаются Ирана.
Чтобы он мог интенсивнее замещать своими углеводородами Россию.
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06.07.2021 10:19 Ответить
Ну тогда всё норм.Рано начали паниковать.
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06.07.2021 10:36 Ответить
пЯтрофич, ты это вофкеТупину с вротенберхами предложи, а то они все больше вкладываются в доллар и евро ,сученок эдакий ,типа хитрожопый...
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06.07.2021 09:30 Ответить
F USA
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06.07.2021 09:00 Ответить
Еще одна вошь хрюсская призналась в любви к США
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06.07.2021 09:31 Ответить
Главное не ослаблять в россии.
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06.07.2021 09:02 Ответить
Это еще как конгресс посмотрит.
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06.07.2021 09:05 Ответить


Тому й заспівали в унісон Анжелка з Макроном ...
Після візиту і консультацій з союзничком ...
Так де іконки з пАтретами поділися ?
Туліть, жаль вам, чи що ?
Як поклони вранці одіб*єте ідолу своєму.
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06.07.2021 09:06 Ответить
А что там у вас с убиенными индейскими детишками? Дело продвигается? Скольких из двух сотен изнасиловали священники?
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06.07.2021 09:40 Ответить
Американцы думают, что не бывает плохих народов, поэтому санкции точечные. Нужно исходить из принципа, русский, значит вор и убийца по умолчанию. За редкими исключениями.
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06.07.2021 09:13 Ответить
Исключение:алкаш или насильник
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06.07.2021 10:54 Ответить
То что твердили зе электорату перед выборами: антипутлеровской коалицией надо заниматься, ее надо поддерживать и укреплять.
Зе пришел на все готовое (организованное Порохом) и думал что оно все так и будет само по себе и дальше....

Фиг там.
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06.07.2021 09:20 Ответить
Он вообще умеет думать?
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06.07.2021 10:55 Ответить
Верните Трампа!
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06.07.2021 09:29 Ответить
Поздно!!! Поздно пить Боржоми. Это верно, при Трампе "полезные" для рашки санкции появлялись с завидной ежемесячной постоянностью, ну, а сейчас... невольно напрашивается параллель с турецкими ножами в спину рашки, только теперь вместо рашки... короче, поздравляю, за что боролись..
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06.07.2021 09:48 Ответить
Чтобы Трамп продолжал верить кремлю и не верить своей разведке ?
Посольство в Иерусалиме - вот "достижение" Трампа - кому это было надо ?
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06.07.2021 10:22 Ответить
Санкции снимут с Ирана и он выбросит на рынок море жижы ,цена сразу рухнет до 40 за бочку, а с Северной Моржовии санкции сниматься не будут, а только усиливаться
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06.07.2021 09:35 Ответить
Демократы не хотят быть мировым жандармом, они хотят быть котиками и чтобы их все любили.
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06.07.2021 09:36 Ответить
Их уже любят и первый - х****о. Я не удивлюсь если на торжественном открытии СП-2 красную ленточку будет перерезать сам Бидон. По правую руку, гадко улыбаясь, в пынеходах стоит х****о, а по левую - тупит взор свинка Меркель в розовом трикотажном костюмчике. Недалеко, то ли жуёт, то-ли курит солому Лавров, Письков паскудно ухмыляется в усы. Картина Репина - "Приплыли".
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06.07.2021 10:19 Ответить
От наххера зачем городить такую отсебятину ?
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06.07.2021 10:24 Ответить
У тебя есть другой сценарий? Ну, давай озвучи свою красивую сказку с хэппи ендом для Украины? Может тебе из своей Жмеринки виднее, чем мне, кто уже 6 президентов за 29 лет сменил? Ну, давай, эксперд, расскажи нам, какие вы вумные и, главное, НЕлохи.
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06.07.2021 10:41 Ответить
Тебе просто сказали не городить *****.
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06.07.2021 11:08 Ответить
Це вам наслідки того, що говорить на камери наш чудовий президент, різні Арестовичі, Єрмаки, наслідок призначення Татарова, Вітренка, дозвіл на в'їзд Кіркорову та інші подібні рішення. Якщо українська влада не захищає інтереси держави, то чого чекати від решти світу? До США і ЄС питань немає - вони бачать, що тут діється
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06.07.2021 09:51 Ответить
С чого ти взяла, шо в США все вертиться вокруг України? Санкції є на Ірані, Китаї, ще ряда країн
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06.07.2021 10:05 Ответить
Трамп, між іншим, поставив китаю ультиматум : заразили США ковідом - платіть компенсацію в 1 трлн (стільки китай має державних облігацій США). Так, а шо там Байден про це думає? А Байден замутив інфраструктурний дефіцит бюджету на 1 трлн. - вже пішла інфляція, вже обезцінились вклади в пенсійні фонди ... І хто ж буде поставляти метал та розходні матеріали на цей інфраструктурний 1 трлн ? Та знов же ж китай і буде поставляти.
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06.07.2021 09:52 Ответить
Бывший зам Абизяны измениться не может.
Украину снова на...бали.
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06.07.2021 10:06 Ответить
Тебе до образованности Обамы как раком до Китая.
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06.07.2021 10:27 Ответить
сАМ ТО ПОНЯЛ - ЧТО ЛЯПНУЛ?
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06.07.2021 13:58 Ответить
Ось вам і Байден животворящій, скоро з рашки санкції знімуть, при Трампу такого не було.
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06.07.2021 10:28 Ответить
Проход "Дефендера" - это как раз к снятию санкций
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06.07.2021 10:33 Ответить
А при чём здесь политика Англии и политика нынешней американской администрации в отношении санкций?
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06.07.2021 10:47 Ответить
При том, что это единое целое.
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06.07.2021 11:09 Ответить
Не пори *****! У Англии своя санкционная политика, у США -своя. Вот, когда американский эсминец повторит проход английского, тогда и будешь вякать, а пока помечтай в тряпочку, так как этого при Бидоне не произойдёт. И ещё, запомни раз и на всю жизнь, администрации Бидона, а это ОНА СЕЙЧАС ЗАХВАТИЛА ПОЛНУЮ ВЛАСТЬ В ОБОИХ ПАЛАТАХ глубоко настрать на Украину и её проблемы. Нам здесь виднее who is who.
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06.07.2021 12:25 Ответить
Ублюдок обайден доведёт таки мир до катастрофы.
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06.07.2021 13:45 Ответить
 
 