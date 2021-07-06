Администрация Байдена к концу лета может пересмотреть подход к применению санкций, - The Wall Street Journal

Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть подход к применению американских санкций против других стран и их граждан. Санкционное давление может быть ослаблено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, которые принимают участие в процессе планирования.

Издание пишет, что Белый дом стремится к прекращению масштабных кампаний давления, с целью "минимизировать экономические убытки".

Отмечается, что Вашингтон будет отныне координировать свои санкции с союзниками.

По данным издания, команда Байдена завершит разработку нового политического курса США к концу лета. Отмечается, что санкционное давление будет ослаблено, в частности, в отношении Ирана.

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