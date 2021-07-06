Администрация Байдена к концу лета может пересмотреть подход к применению санкций, - The Wall Street Journal
Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть подход к применению американских санкций против других стран и их граждан. Санкционное давление может быть ослаблено.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, которые принимают участие в процессе планирования.
Издание пишет, что Белый дом стремится к прекращению масштабных кампаний давления, с целью "минимизировать экономические убытки".
Отмечается, что Вашингтон будет отныне координировать свои санкции с союзниками.
По данным издания, команда Байдена завершит разработку нового политического курса США к концу лета. Отмечается, что санкционное давление будет ослаблено, в частности, в отношении Ирана.
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+12 Boris D #409668
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+10 Павло Проценко
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+9 Gozzalik salonu
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Послабления касаются Ирана.
Чтобы он мог интенсивнее замещать своими углеводородами Россию.
Тому й заспівали в унісон Анжелка з Макроном ...
Після візиту і консультацій з союзничком ...
Так де іконки з пАтретами поділися ?
Туліть, жаль вам, чи що ?
Як поклони вранці одіб*єте ідолу своєму.
Зе пришел на все готовое (организованное Порохом) и думал что оно все так и будет само по себе и дальше....
Фиг там.
Посольство в Иерусалиме - вот "достижение" Трампа - кому это было надо ?
наххеразачем городить такую
Украину снова на...бали.