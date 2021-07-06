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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 73 234 человека, всего - 2 100 540, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 73 234 человека, всего - 2 100 540, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 898 076 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"73 234 человека привиты против COVID-19 в сутки 5 июля 2021. Первую дозу получили 25 552 человека, полностью иммунизированы - 47 682 человека.

В течение суток работали: 481 мобильная бригада, 1 128 пунктов вакцинации, 7 центров вакцинации.

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По состоянию на 5 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 777 626 человек.

С начала прививочной кампании привиты 2 100 540 человек, из них получили 1 дозу - 2 100 538 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 898 076 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 998 614 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 73 234 человека, всего - 2 100 540, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 73 234 человека, всего - 2 100 540, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 73 234 человека, всего - 2 100 540, - Минздрав 03

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вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Для збільшення темпів вакцинації народу потрібно "слуг народу" пороти на конюшні батогами
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06.07.2021 09:14 Ответить
Для вакцинированных на выходе устроить аттракцион с потерпевшим вiслюком в центре композиции:

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 73 234 особи, загалом - 2 100 540, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9870
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06.07.2021 10:08 Ответить
 
 