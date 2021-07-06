За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 73 234 человека, всего - 2 100 540, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 898 076 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"73 234 человека привиты против COVID-19 в сутки 5 июля 2021. Первую дозу получили 25 552 человека, полностью иммунизированы - 47 682 человека.
В течение суток работали: 481 мобильная бригада, 1 128 пунктов вакцинации, 7 центров вакцинации.
По состоянию на 5 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 777 626 человек.
С начала прививочной кампании привиты 2 100 540 человек, из них получили 1 дозу - 2 100 538 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 898 076 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 998 614 прививок", - рассказали в Минздраве.
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