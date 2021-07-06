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Две недели лояльности: до 16 июля в Киеве не будут штрафовать водителей, которые не оплатили парковку

Первые две недели с начала действия новых тарифов на парковку водителей не будут штрафовать за их неуплату.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя КГГА Константин Усов.

"До 16 июля включительно в киевских инспекторов по парковке особая миссия. Они не штрафуют водителей за задержку оплаты парковки, а вместо этого ведут открытую разъяснительную кампанию", - отметил Константин Усов.

По его словам, водителям нужно время на восприятие новых правил парковки, установки необходимых приложений и ориентирования в новой системе. Поэтому в Киеве объявлен двухнедельный период лояльности.

"Водители, которые не оплатили за парковку, вместо постановления о возбуждении получают информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Там указаны официальные тарифы на парковку в соответствии с зонами в городе, четко прописаны приложения и сайты, через которые можно осуществить оплату, а также QR-код, через который можно получить все необходимые подсказки", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Две недели лояльности: до 16 июля в Киеве не будут штрафовать водителей, которые не оплатили парковку 01

Он также отметил, что в справке в который раз напоминают водителям не давать наличные нелегальным парковщикам.

Напомним, что с 1 июля в Киеве начали действовать официальные тарифы на парковку. В I зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составляет 35 грн/час., во II зоне, на прилегающих к центру территориях - 25 грн/час. В спальных районах города стоимость осталась без изменений - 5 грн/час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 мая в Киеве начала работу система "автоштрафов" за неуплату парковки, - КГГА

В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.

Две недели лояльности: до 16 июля в Киеве не будут штрафовать водителей, которые не оплатили парковку 02
Две недели лояльности: до 16 июля в Киеве не будут штрафовать водителей, которые не оплатили парковку 03
Две недели лояльности: до 16 июля в Киеве не будут штрафовать водителей, которые не оплатили парковку 04
Фото: сайт КГГА

КГГА (2984) парковка (288) штраф (1285)


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ЗЕлики бюджет наполняют.

Парковки стройте, а не карманы набивайте!
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06.07.2021 09:23 Ответить
Подивіться випуск Зупини Лося біля Рівер Мол. В підземному паркінгу вільно близько 400 паркомісць, перші півтори години безкоштовно, наступна година 10 грн. Але люди все рівно паркуються на смузі або зупинці ГТ перед входом у ТЦ.
Які ще паркінги потрібно будувати? Такі щоб затягували неправильно припарковані авто як порохотяг?
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06.07.2021 09:43 Ответить
Або випуск про Нідерланди.
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06.07.2021 11:34 Ответить
Педалик уже потирает свои потные рученки Зачем заниматься таким геморроем как трубы и теплотрассы, дорогами, которые хуже чем в глухом селе.. Куда легче стричь бабло на парковках
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06.07.2021 09:26 Ответить
Ща они все доасфальтируют , потом начнут срывать асфальт и менять трубы
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06.07.2021 09:43 Ответить
Дарма, це генетичне сміття треба одразу карати.
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06.07.2021 09:50 Ответить
Корбан с Филатовым добрались и до Киева. Эта зараза похуже ковида.
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06.07.2021 11:03 Ответить
 
 