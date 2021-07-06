Две недели лояльности: до 16 июля в Киеве не будут штрафовать водителей, которые не оплатили парковку

Первые две недели с начала действия новых тарифов на парковку водителей не будут штрафовать за их неуплату.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя КГГА Константин Усов.

"До 16 июля включительно в киевских инспекторов по парковке особая миссия. Они не штрафуют водителей за задержку оплаты парковки, а вместо этого ведут открытую разъяснительную кампанию", - отметил Константин Усов.

По его словам, водителям нужно время на восприятие новых правил парковки, установки необходимых приложений и ориентирования в новой системе. Поэтому в Киеве объявлен двухнедельный период лояльности.

"Водители, которые не оплатили за парковку, вместо постановления о возбуждении получают информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Там указаны официальные тарифы на парковку в соответствии с зонами в городе, четко прописаны приложения и сайты, через которые можно осуществить оплату, а также QR-код, через который можно получить все необходимые подсказки", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Он также отметил, что в справке в который раз напоминают водителям не давать наличные нелегальным парковщикам.

Напомним, что с 1 июля в Киеве начали действовать официальные тарифы на парковку. В I зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составляет 35 грн/час., во II зоне, на прилегающих к центру территориях - 25 грн/час. В спальных районах города стоимость осталась без изменений - 5 грн/час.

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В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.







Фото: сайт КГГА