"Слуга народа" Кравчук о задержании Брагара: "На этот раз больше вопросов будет даже к Нацполиции"

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала скандал со своим коллегой по фракции Евгением Брагаром, которого полиция задержала по подозрению в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Мы пообщались с Брагаром в тот день, когда появилась информация, потому что мы всегда такие вопросы не умалчиваем, а разбираемся, что случилось. Евгений в тот же день уже дважды сдал анализы, они все отрицательные. Еще должны быть те анализы, которые были непосредственно ночью. Но мы понимаем, очевидно, что на этот раз больше вопросов будет даже к Нацполиции, почему они не включили body-камеру. Если посмотреть в информационном поле, то человека уже обвинили, что он был в наркотическом состоянии. Просто представьте, на его месте могли бы быть вы или ваши друзья - и такое прочитать в новостях. На видео, которое есть в полиции, видно, что он не находился... внешних признаков не было, что какие-то изменения во внешнем состоянии", - отметила нардеп.

По ее словам, "слуги народа" ждут результатов проверки, окончательных анализов.

"Надо отдать должное, что Брагар не говорил патрульным о своем статусе нардепа. Они об этом узнали, когда приехали в клинику на сдачу анализов. Он делал все, что говорили полицейские", - добавила Кравчук.

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

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