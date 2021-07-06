РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7025 посетителей онлайн
Новости Скандалы в Слуге народа
15 284 80

"Слуга народа" Кравчук о задержании Брагара: "На этот раз больше вопросов будет даже к Нацполиции"

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала скандал со своим коллегой по фракции Евгением Брагаром, которого полиция задержала по подозрению в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Мы пообщались с Брагаром в тот день, когда появилась информация, потому что мы всегда такие вопросы не умалчиваем, а разбираемся, что случилось. Евгений в тот же день уже дважды сдал анализы, они все отрицательные. Еще должны быть те анализы, которые были непосредственно ночью. Но мы понимаем, очевидно, что на этот раз больше вопросов будет даже к Нацполиции, почему они не включили body-камеру. Если посмотреть в информационном поле, то человека уже обвинили, что он был в наркотическом состоянии. Просто представьте, на его месте могли бы быть вы или ваши друзья - и такое прочитать в новостях. На видео, которое есть в полиции, видно, что он не находился... внешних признаков не было, что какие-то изменения во внешнем состоянии", - отметила нардеп.

По ее словам, "слуги народа" ждут результатов проверки, окончательных анализов.

"Надо отдать должное, что Брагар не говорил патрульным о своем статусе нардепа. Они об этом узнали, когда приехали в клинику на сдачу анализов. Он делал все, что говорили полицейские", - добавила Кравчук.

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

Также читайте: Лично встретился с Брагаром, выслушал его позицию. Назначено служебное расследование, - глава Нацполиции Клименко

Автор: 

Кравчук Евгения (367) Евгений Брагар (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+55
****.....на стільки ********** партії ще не було. Що не слуга, то лицемірна і нагла скотина. Я думав, що Партію Регіонів і Опозиційну платфоому нічого не переплюне по скотству, но прийшли слуги. Я б навіть сказав, що як би можна було вибрати, кого піздити першим, слуг чи опозиційних, я б з задоволенням вибрав цих моральних уродів. Всі поголовно просто нереальні ******. Чекаю того часу з нетерпінням, коли цю всю скотобазу на майдані будуть вішати разом з зебілом і єрмаком
показать весь комментарий
06.07.2021 09:29
+41
Після висловлювань Брагара про собаку і тд, я, швидше, повірю поліції...
показать весь комментарий
06.07.2021 09:26
+32
І головне, що ні одна курва не признається, що за них голосувала.
показать весь комментарий
06.07.2021 09:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Драгс - брагар, вопросы - к полиции. Ну не зебилы?
показать весь комментарий
06.07.2021 09:23 Ответить
Брагар ваш майбутній прізєдєнт! Він також наркоман як вава сцикунець!
показать весь комментарий
06.07.2021 09:23 Ответить
Та то він напевно повертався з президенського банкету де вони гуртом чергову корабельну сосну драли.
показать весь комментарий
06.07.2021 10:28 Ответить
не драли а приймали в партію (анал табу)
показать весь комментарий
06.07.2021 10:47 Ответить
Ну, єслі "пріймалі в партію", значіт просто под нари на которих корабєльних сосєн друт. Ну, ілі члєном по ліцу.
показать весь комментарий
07.07.2021 09:29 Ответить
Після висловлювань Брагара про собаку і тд, я, швидше, повірю поліції...
показать весь комментарий
06.07.2021 09:26 Ответить
Взагалі Брагар по життю має брагу пити, як його предки, а то на наркотики перейшов і попався. Предки не простять.
показать весь комментарий
06.07.2021 09:33 Ответить
****.....на стільки ********** партії ще не було. Що не слуга, то лицемірна і нагла скотина. Я думав, що Партію Регіонів і Опозиційну платфоому нічого не переплюне по скотству, но прийшли слуги. Я б навіть сказав, що як би можна було вибрати, кого піздити першим, слуг чи опозиційних, я б з задоволенням вибрав цих моральних уродів. Всі поголовно просто нереальні ******. Чекаю того часу з нетерпінням, коли цю всю скотобазу на майдані будуть вішати разом з зебілом і єрмаком
показать весь комментарий
06.07.2021 09:29 Ответить
І головне, що ні одна курва не признається, що за них голосувала.
показать весь комментарий
06.07.2021 09:34 Ответить
Я знав, що так буде. Але зебілів треба виводити на чисту воду. Треба заставити їх гордитись своїм вибором!
показать весь комментарий
06.07.2021 09:36 Ответить
Главное что бы на следующих выборах у 73% хватило мозгов понять что их еще нае... с подсчетом голосов.... Только вот что то мне подсказывает что 73% и мозги а тем более понять понятия не совместимы...
показать весь комментарий
06.07.2021 09:43 Ответить
Не вдасться, то невиліковно...
показать весь комментарий
06.07.2021 09:53 Ответить
ні, признаються: відводять очі і кажуть, що голосувати не було за кого.....коли питаю чого не проголосували за Безсмертного, наприклад, все ж представник корінного народу, кажуть так однаково за кого, всі однакові, зляться і в очі не дивляться
показать весь комментарий
06.07.2021 12:41 Ответить
Свята правда. Я навіть не уявляв, що можуть бути такі дегенерати на планеті
показать весь комментарий
06.07.2021 09:34 Ответить
Була. РСДРП (більшовиків) була такою самою лицемірною і наглою. До речі, її лідери також пропагандували себе людьми з народу і слугами народу. В цілому якщо бачиш десь твердження про "слуг народу" то це популісти намагаються отримати голоси розумово відсталих люмпенів.
показать весь комментарий
06.07.2021 10:31 Ответить
Вернулись времена чивокуни, когда тех кто при власти трогать нельзя...Зе стадо постаралось. P.S.: у меня к полиции претензий нет. Если бы хотели "порешать" никто бы его в клинику не вез!
показать весь комментарий
06.07.2021 09:30 Ответить
А к Рюкзакову у них вопросов не будет?Это ж его подчиненные обидели кристально честного продавца собак.Или зассат,наркократы занюханные?
показать весь комментарий
06.07.2021 09:31 Ответить
будут. эти слуги унюханные спят и видят как бы Авакяна слить,даже Шмыгаля под это дело не пожалеют. угадай кто вместо него. Татаров. радоваться будешь?
показать весь комментарий
06.07.2021 10:01 Ответить
мабуть кокс був не з "зеленої поставки", дешевий, на кізяках
показать весь комментарий
06.07.2021 09:32 Ответить
А какое задержание? В чем вообще вопрос? Полицаи ежедневно так подозревают миллионы украинцев и это считается нормой. Он сдал анализ как это делают все обычные украинцы. Какие вопросы к полицаям? Такая полиция....
показать весь комментарий
06.07.2021 09:33 Ответить
Пока не будет никаких вопросов к полиции то все превратятся в обычных терпил.И будет как при совке.
показать весь комментарий
06.07.2021 09:43 Ответить
В этом деле вся общественность должна поддержать копов, чтобы не позволить отмазать умственно отсталое существо, попавшее во власть.
показать весь комментарий
06.07.2021 09:33 Ответить
Отвечай в первую очередь за себя,а не за всю общественность.
показать весь комментарий
06.07.2021 09:44 Ответить
Ага, провластного лизуна забыл спросить
показать весь комментарий
06.07.2021 09:47 Ответить
Нажми ещё раз в спам.А если забыл спросить то спрашивай.Или незнаеш о чём !
показать весь комментарий
06.07.2021 10:10 Ответить
НЕ ЗНАЕШЬ!!! Ликбез -ваше!
показать весь комментарий
06.07.2021 12:35 Ответить
З якого хріна їх підтримувати? Ці пласмасові дегенерати щодня безпідставно за надуманим приводом, всупереч чинного законодавства, зупиняють тисячі машин впарюючи подібне лайно. І саме цей випадок може стати приводом і навіть повинен ним стати, щоб в законодавчому порядку в решті решт прикрутити хвости знахабнілим від безкарності мусорам.
показать весь комментарий
06.07.2021 09:47 Ответить
а знахабнілим від безкарності депутатам ти нічого прикрутить не хочеш ?
показать весь комментарий
06.07.2021 09:55 Ответить
Поставь вместо "знахабнілого депутата" хотя бы просто себя.Ооо,копы сразу превратились бы в мусоров..
показать весь комментарий
06.07.2021 10:17 Ответить
я видишь ли бухим не езжу . с наркотой тоже дел не имею . ксивы у меня нет соответственно махать ее не научен . поэтому мне себя поставить на его место будет сложно
показать весь комментарий
06.07.2021 10:21 Ответить
Ну он тоже ксивой не махал,но это не важно.А теперь представь,тебя останавливают,трезвого не укуренного и говорят-А по нам кажется,что ты под кайфом,ты виноват.Ну,и дальше твои действия? Депутата не привлекай сюда,пускай идёт боком,мне оно абсолютно не интересно.У меня уже несколько раз было,что останавливали как копы,а подходили уже как мусора.
показать весь комментарий
06.07.2021 10:28 Ответить
полицаи меня иногда останавливают . причины разные . полицаи разные . но ни одного разу . повторяю . ни одного разу не было подозрений по наркоте или алкоголю . еще вопросы есть ?
показать весь комментарий
06.07.2021 10:32 Ответить
І за які ж порушення іноді тебе зупиняють ??? Якщо це звісно не таємниця...
показать весь комментарий
06.07.2021 12:07 Ответить
иногда мне кажется что только для того что бы поглазеть на машину
показать весь комментарий
06.07.2021 12:31 Ответить
Ну теперь будут, раз только знахабнілі від безкарності депутати вас тревожат, а такие же полицаи нет.
показать весь комментарий
06.07.2021 12:30 Ответить
вы садитесь за руль пьяным ?
показать весь комментарий
06.07.2021 12:32 Ответить
Я нет, а вы садитесь за руль пьяным, или знаете кто это делает?
показать весь комментарий
06.07.2021 12:34 Ответить
а вы перед тем как написать комментарий читаете то что я писал выше или так не разобравшись решили об клаву пальцы вытереть ?
показать весь комментарий
06.07.2021 12:43 Ответить
А вы читали что вы же пишите? Или просто у вас все дело действительно в пальцах и клавиатуре, а в тему для вас и не обязательно попадать.
показать весь комментарий
06.07.2021 13:14 Ответить
Как всегда - х.з. кому верить. Как вот Ляшко - сам говорит шо любит коровок, а все - шо мущинок, и попробуй пойми как он это все совмещает?
Хотя с его везение(3 раза в лотерею выиграл) - не удивлюсь если он еще и страусов любит)
показать весь комментарий
06.07.2021 09:35 Ответить
В каком смысле страусов любит??? Как такое возможно??? А куда смотрят защитники животных?
показать весь комментарий
06.07.2021 09:38 Ответить
может страусы его?тогда все норм
показать весь комментарий
06.07.2021 10:03 Ответить
показать весь комментарий
06.07.2021 10:52 Ответить
сплю и вижу)
останавливают патрульные машину с депутатом ибо номера не подсвеченные и как вы думаете что обычно происходит? прально, депутат начнет быковать и рассказывать что он депутат ВР, тыкать удостоверением и далее по списку, но "бравые патрульные" все равно отправляют сдавать его тесты...почему они такие бессмертные? видимо причина в том что он таки действительно в своей неадекватности не вызывал сомнений иначе кто пойдет на шутки с депутатом правящей партии? нэ?
показать весь комментарий
06.07.2021 09:39 Ответить
О том,что копомусора остановили депутата оно узнали только тогда когда приехали задавать анализы.
показать весь комментарий
06.07.2021 09:47 Ответить
реали?) или щас просто патрульным так проще отмазываться от начальства, мол да не знали ж мы кто он) если тот брагар мог связать хоть 3 слова в кучу то первые два были бы "я депутат" или ты думаешь что он трезвый скромно гриву нагнул и поехал сдавать анализ как обычный гражданин?)
показать весь комментарий
06.07.2021 11:51 Ответить
Вот прицепились все к этому Брагеру.Но Основной вопрос как работает наша полиция,которая уже понемногу превращается с Копов в Мусоров.Ану сссспециалисты объясните непонимающему как можно утверждать, только взглянув на водителя,что он "под наркотиками"? На видео где этот Брагер разговаривает не видно,что с ним что-то не так.И ещё,если копомусор останавливает автомобиль то по подходу к водителю у него Уже Должна работать камера.Меня заинтересовало в первую очередь как повела себя полиция.
показать весь комментарий
06.07.2021 09:40 Ответить
Швидше за все повела себе як звичайно, а потім коли з'ясувалося кого зупинили, відео з бодікамер зникло. Зникло так само, як завжди зникає, коли починається оскарження їхніх протизаконних дій...
показать весь комментарий
06.07.2021 09:51 Ответить
Так в цьому і є сама суть питання.
показать весь комментарий
06.07.2021 10:32 Ответить
уже похоже обвинение вынесено полицейским..и уже даже не дожидаясь конца расследования.что касается отрицательных анализов,то украинцев этим не удивишь.А посомтрев.кто за этого брагару заступается и подавно возникают сомнения в честности.Мы были свидетелями видео с мест проишествия снятых на мобильные,на которых видно.что виновные в ДТП властоимцы еле говорят и двигаются,находясь в глубоком опьянении,а вот результаты анализов бодренько дают отрицательный результат.
показать весь комментарий
06.07.2021 09:40 Ответить
"Нова поліція" впевнено продовжує ментівсько-міліцейчькі традиції? Оце мєнтята влипли.
показать весь комментарий
06.07.2021 09:44 Ответить
сраному клоуну мона а сраколизам не бо то головний нарколига тьфу во понавибирали тому з ними і ніхто нге ххоче мати ні яких справ виздохли-би ви всі.
показать весь комментарий
06.07.2021 09:44 Ответить
Надоело зашквариватся?
Каждого мента в олигархи - будут избегать нардепов!
показать весь комментарий
06.07.2021 09:45 Ответить
Евгений в тот же день уже дважды сдал анализы, они все отрицательные.

анализы в клинике Пальчевского сдавал?
показать весь комментарий
06.07.2021 09:48 Ответить
Люди, вы определитесь для начала. То полиция плохая потому что обдолбанных водителей плохо ловит, а когда поймали представителя власти в неадекватном состоянии, синхронно взвыли о "полицейском беспределе".
показать весь комментарий
06.07.2021 09:51 Ответить
кто бы сомневался
показать весь комментарий
06.07.2021 09:52 Ответить
Всё с вами ясно
показать весь комментарий
06.07.2021 09:58 Ответить
Судячи з того, як активно того наркошу захищає всяка шваль, і цій державі хоч на якийсь порядок надіятись вже не варто.
показать весь комментарий
06.07.2021 09:58 Ответить
Партию "Слуга народа" надо переименовать в - "Секта свидетелей наркоманов"
показать весь комментарий
06.07.2021 09:58 Ответить
Они там и партийные билеты через драг-дилера берут.
показать весь комментарий
06.07.2021 10:06 Ответить
Діти "ПР" рулять.
показать весь комментарий
06.07.2021 10:00 Ответить
"Мудрий" нарід вибирав собі "слуг", а обрав касту недоторканних тупорилих обдовбишів. Тому, не варто дивуватись знищеній економіці, політиці, захмарним тарифам та зростаючим податкам.
"Ви зробили це разом!" "Жрі.Те!"
показать весь комментарий
06.07.2021 10:00 Ответить
проблема только в том что этот нарид всех зробыв...
показать весь комментарий
06.07.2021 10:04 Ответить
Нас всіх, без винятку. І поліцію, в тому числі. Тепер кожен пліснявий обдовбаний, бухий, зЕпутат може підтерти собі дупу офіцерською честю кожного, без виключення, мЕНТА.
показать весь комментарий
06.07.2021 10:31 Ответить
понять и простить-полицию наказать, чего зебилы приуныли? скоро вас будут резать а вы будете в этом виноваты-такова политика зенелоха. лохи должны страдать....
показать весь комментарий
06.07.2021 10:03 Ответить
Петушинные бои.
показать весь комментарий
06.07.2021 10:05 Ответить
все ясно.
эти говноеды зеленые запустили процесс образования новой Врадиевки.
ну что ж
показать весь комментарий
06.07.2021 10:07 Ответить
Ой, стесняюсь спросить, - "А кто у нас полиция?" Есть один потужный министр, по совместительству мажоритарный партнер ЗАО" Президент Зеленский"... Кравчук, ты на кого гавкаешь?!
показать весь комментарий
06.07.2021 10:42 Ответить
И действительно: "Почему они не включили body-камеру?". Почему они НИКОГДА не включают body-камеру? Почему на всех полицейских включенная камера действует как красная тряпка на быка?
показать весь комментарий
06.07.2021 10:45 Ответить
Та вже пора ті камери відкривати!
показать весь комментарий
06.07.2021 10:51 Ответить
нет веры ни одним ни другим...
показать весь комментарий
06.07.2021 10:50 Ответить
полицаи скучали, собаководам было весело. Вот и встретились. И всей Украине стало весело.
Побольше таких веселых дней. даже Антон Геращенко на пару дней стал веселым клоуном. А в Белом Доме, куда стремится поц с павлинами, есть при входе наркотестер. Если есть, то как жилец квартиры на Банковой туда попадет. А ?
показать весь комментарий
06.07.2021 10:57 Ответить
ВАС **** пересадить ВСЕХ нужно...
показать весь комментарий
06.07.2021 11:08 Ответить
"Слуга народу" Кравчук про затримання Брагара: "Цього разу більше питань буде навіть до Нацполіції" - Цензор.НЕТ 5332
показать весь комментарий
06.07.2021 11:26 Ответить
"Слуга народу" Кравчук про затримання Брагара: "Цього разу більше питань буде навіть до Нацполіції" - Цензор.НЕТ 9488
показать весь комментарий
06.07.2021 11:33 Ответить
Пусть полицейские дадут показания на Авакова!
показать весь комментарий
06.07.2021 11:46 Ответить
Два рази воно аналізи робило ....Звісно , у Зельки свої прокурори, свої лікарі , своїх відмазують .Наче назад в минуле , в дев'яності повернулася Україна.. Совки вибрали совка ..(( Якесь жахіття.
показать весь комментарий
06.07.2021 12:54 Ответить
таке врахення що слуги всі в наркотичному спянінні бо як інакше сприймати іхні закони а гномик ще й мітить в королі брешуть ікрадуть крадуть і брешуть
показать весь комментарий
06.07.2021 17:42 Ответить
 
 