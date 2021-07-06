17 человек госпитализированы с энтероколитом после употребления еды в ресторане под Винницей, - ГСЧС

17 человек попали в больницы после употребления еды в одном из ресторанов Винницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Пострадавшие попали в больницы в период с 3 по 5 июля. У них установили предварительный диагноз - острый энтероколит. Все они 3 июля употребляли еду в ресторане в селе Майдан Чапельский в Винницком районе Винницкой области.

В настоящее время проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

По данным СМИ, в заведении "На Майдане" праздновали выпускной восемь школьников с классным руководителем и родителями. А также в ресторане собрались еще две компании, которые праздновали годовщины с момента окончания школы.

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