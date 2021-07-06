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17 человек госпитализированы с энтероколитом после употребления еды в ресторане под Винницей, - ГСЧС

17 человек госпитализированы с энтероколитом после употребления еды в ресторане под Винницей, - ГСЧС

17 человек попали в больницы после употребления еды в одном из ресторанов Винницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Пострадавшие попали в больницы в период с 3 по 5 июля. У них установили предварительный диагноз - острый энтероколит. Все они 3 июля употребляли еду в ресторане в селе Майдан Чапельский в Винницком районе Винницкой области.

В настоящее время проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

По данным СМИ, в заведении "На Майдане" праздновали выпускной восемь школьников с классным руководителем и родителями. А также в ресторане собрались еще две компании, которые праздновали годовщины с момента окончания школы.

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Автор: 

Винницкая область (1035) отравление (1584) ГСЧС (4977)


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А в ресторане, а в ресторане
А там гитары, а там цыгане
И что душа захочет - выбирай
И где-то здесь начинается рай
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06.07.2021 09:28 Ответить
харчуватись по ресторанах в жару 35 град, це потрібно бути дуже сміливим і мати шлунок з нержавійки
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06.07.2021 09:30 Ответить
Вопрос о выделении денег на ремонт "Ближних пещер" Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) будет вынесен на рассмотрение ближайшего заседания Кабмина. Основание - сохранение культурных ценностей. Паше - новые мерседесы, зебобикам - новые налоги. И ведь все справедливо)
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06.07.2021 09:32 Ответить
Ресторан выдал выпускникам путевку во взрослую жизнь.Ну как говорится-чем смог-тем помог.
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06.07.2021 09:39 Ответить
Мда уж, раньше считалось на вокзале чебуреки опасно кушать,а тут через день сообщения из ресторанов об отравлении.
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06.07.2021 09:53 Ответить
Спека, кабак ,пальона водка,
Шо б послє школи знять напругу.
В немитій кухні карась-рибка,
Враз перевтілився на фугу.
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06.07.2021 10:04 Ответить
 
 