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Новости Коронавирус и карантин
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Сертификаты о вакцинации не вечны, у них один год срока годности, - Кузин

Сертификаты о вакцинации не вечны, у них один год срока годности, - Кузин

У сертификата вакцинации от COVID-19 есть свой "срок годности". Сейчас речь идет о том, что это год.

Об этом главный санврач Игорь Кузин рассказал в интервью "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

Так, у Кузина спросили о том, "вечны" ли сертификаты вакцинации.

"На срок действия. У каждого документа он есть. Если говорить о вакцине, сейчас речь идет о том, что это год. Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 - это полгода, ПЦР-тест - это 72 часа. Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще минимум на полтора года", - отметил главный санврач.

По его словам, необходимо сформировать не только адекватный уровень вакцинированных людей или коллективный иммунитет на уровне нашей страны.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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зебобики тоже и их срок истек
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06.07.2021 09:49 Ответить
Кузя покаже вам кузькину мать.
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06.07.2021 09:58 Ответить
Прошла неделя с тех пор как ел немытую черешню - самочувствие норм!)
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06.07.2021 10:32 Ответить
А в Англии маски отмненили. Погуляли и хватит.
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06.07.2021 10:45 Ответить
А чому ця шкодлива тварина на ймення Кузін не розповідає про те, що якщо ви від великого розуму дали вколоти собі мРНК вакцину, то це вже не "лікується", - ви вже назавжди ГМО. Чому не розповідає про те, що спайковий (S) білок робить з вашим організмом? Це сученя, і всі йому подібні, мають відповісти за ці незаконні медичні експерименти на людях.
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06.07.2021 12:19 Ответить
 
 