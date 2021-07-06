Сертификаты о вакцинации не вечны, у них один год срока годности, - Кузин

У сертификата вакцинации от COVID-19 есть свой "срок годности". Сейчас речь идет о том, что это год.

Об этом главный санврач Игорь Кузин рассказал в интервью "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

Так, у Кузина спросили о том, "вечны" ли сертификаты вакцинации.

"На срок действия. У каждого документа он есть. Если говорить о вакцине, сейчас речь идет о том, что это год. Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 - это полгода, ПЦР-тест - это 72 часа. Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще минимум на полтора года", - отметил главный санврач.

По его словам, необходимо сформировать не только адекватный уровень вакцинированных людей или коллективный иммунитет на уровне нашей страны.

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