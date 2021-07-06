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Новости ДТП
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В центре Киева Mazda "вылетела" с дороги и врезалась в столб, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

Утром во вторник, 6 июля, в центре Киева произошло ДТП. На проспекте Победы Mazda по неустановленным причинам вылетела с дороги и врезалась в столб. В результате аварии пострадал человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram-канале сообщил "Киев Оперативный".

Инцидент, по словам очевидцев, произошел недалеко от парка КПИ, в сторону центра города по проспекту Победы. Автомобиль Mazda по неустановленным причинам слетел с дороги и "обнял" столб.

Доставать потерпевшего из машины спасателям ГСЧС помогала муниципальная варта.

В центре Киева Mazda вылетела с дороги и врезалась в столб, есть пострадавший 01

С достаточно серьезными травмами пострадавшего водителя госпитализировали. На месте работают правоохранители. Информация о причинах ДТП уточняется.

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В центре Киева Mazda вылетела с дороги и врезалась в столб, есть пострадавший 02
В центре Киева Mazda вылетела с дороги и врезалась в столб, есть пострадавший 03
В центре Киева Mazda вылетела с дороги и врезалась в столб, есть пострадавший 04
В центре Киева Mazda вылетела с дороги и врезалась в столб, есть пострадавший 05
В центре Киева Mazda вылетела с дороги и врезалась в столб, есть пострадавший 06
В центре Киева Mazda вылетела с дороги и врезалась в столб, есть пострадавший 07
Фото: сайт Киев Оперативный

ДТП (7676) Киев (25565)


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Топ комментарии
+7
Вместо игрушек воры покупают детям автомобили.
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06.07.2021 09:49
+5
машина хорошая. это столб превысил скорость и выскочил на встречку.
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06.07.2021 10:03
+2
Мозгов и так нет а тут еще такой удар по голове..... Одно из двух - либо на нескольких языках заговорит и третий глаз откроется, либо зеля форевер.
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06.07.2021 09:48
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Мозгов и так нет а тут еще такой удар по голове..... Одно из двух - либо на нескольких языках заговорит и третий глаз откроется, либо зеля форевер.
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06.07.2021 09:48 Ответить
Хотя третий глаз у него уже не слабо так открылся перед столкновением со столбом....
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06.07.2021 09:50 Ответить
Сделал день)))
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06.07.2021 12:34 Ответить
"Автомобиль Mazda по неустановленным причинам слетел с дороги и "обнял" столб". - эта причина - скорость и дурь !!
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06.07.2021 09:48 Ответить
Вместо игрушек воры покупают детям автомобили.
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06.07.2021 09:49 Ответить
А як летів, як летів... а тут бах і стовп...
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06.07.2021 09:51 Ответить
Понатикали всюди стовбів, пролетіти ніде.
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06.07.2021 09:55 Ответить
о тож...
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06.07.2021 09:59 Ответить
Хлипкая эта Мазда!
На скорости 50 км/час такие повреждения.
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06.07.2021 09:57 Ответить
машина хорошая. это столб превысил скорость и выскочил на встречку.
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06.07.2021 10:03 Ответить
таких ДОЛБОДЯТЕЛОВ нужно лишать прав П О Ж И З Н Е Н Н О !!!
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06.07.2021 10:04 Ответить
При проходженні медогляду особливу увагу потрібно приділяти психіатру і наркологу
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06.07.2021 10:29 Ответить
Добре що на траекторії молодого літуна трапився стовп, а не зупинка з людьми.
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06.07.2021 10:35 Ответить
реклама - ПОКУПАЙТЕ МАЗДУ И ВАШИ МОЗГИ ОСТАНУТСЯ В ВАШЕЙ БЕСТОЛКОВКЕ!
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06.07.2021 12:21 Ответить
Малолетний долбодятел возомнив себя Шумахером долетался.
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06.07.2021 12:36 Ответить
А резина случайно не зимняя стоит? Не могу разобрать.
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06.07.2021 13:22 Ответить
 
 