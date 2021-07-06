В центре Киева Mazda "вылетела" с дороги и врезалась в столб, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

Утром во вторник, 6 июля, в центре Киева произошло ДТП. На проспекте Победы Mazda по неустановленным причинам вылетела с дороги и врезалась в столб. В результате аварии пострадал человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram-канале сообщил "Киев Оперативный".

Инцидент, по словам очевидцев, произошел недалеко от парка КПИ, в сторону центра города по проспекту Победы. Автомобиль Mazda по неустановленным причинам слетел с дороги и "обнял" столб.

Доставать потерпевшего из машины спасателям ГСЧС помогала муниципальная варта.

С достаточно серьезными травмами пострадавшего водителя госпитализировали. На месте работают правоохранители. Информация о причинах ДТП уточняется.

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Фото: сайт Киев Оперативный