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Куратора организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяева задержали из-за неявки по вызову следователя, - прокуратура

Куратора организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяева задержали из-за неявки по вызову следователя, - прокуратура

Руководителя всеукраинского движения Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь", экс-командира роты МВД "Восточный корпус", участника АТО Олега Ширяева задержали накануне в Харькове в связи с делом о рейдерском захвате элеватора в селе Занки на Харьковщине в 2018 году.

Об этом Укринформу сообщил представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в 2018 году ему было объявлено подозрение по ч.1 ст. 294, ч. 3 ст. 206-2, ч.2 ст. 347. Подозреваемый не являлся по вызову следователя для ознакомления с материалами уголовного производства и был объявлен в розыск и задержан по ходатайству о принудительном приводе для избрания меры пресечения. Он будет задержан до рассмотрения меры пресечения", - сообщил Чубенко.

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Он добавил, что прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Как сообщалось, 11 сентября 2018 года в селе Занки Змиевского района при попытке рейдерского захвата частного элеватора произошла массовая драка со стрельбой. Были ранены семь человек, включая заместителя начальника Змиевского райотдела милиции. На месте были задержаны до полсотни человек, 22-м из них предъявлено подозрение в совершении группового хулиганства с применением оружия.

На следующий день министр МВД Арсен Аваков заявил: полиция обоснованно подозревает, что группу злоумышленников возглавлял экс-командир роты МВД Олег Ширяев. Его задержали 12 сентября и отправили в изолятор временного содержания, а через день сообщили о подозрении.

13 ноября Ширяев вышел из СИЗО под залог в 1 млн 4340 грн. Все обвинения в свой адрес он отрицает.

В прошлом году Ширяев стал куратором всеукраинского движения Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь".

Задержали Ширяева вечером 5 июля 2021 года в центре Харькова на ул. Сумской.

Автор: 

задержание (6678) прокуратура (5017) Харьков (7507) Ширяев Олег (23)


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Такой же петух как и Кива.
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06.07.2021 10:03 Ответить
бабла у ЗАЖОПы немерено. хватает содержать частную армию, называя ее всеукраинским движением ильи кивы (как мерзко звучит это словосочетание) "патриоты - за жизнь".
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06.07.2021 10:38 Ответить
Ех, де б був зараз кива, якби був живий Сашко Білий…
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06.07.2021 10:52 Ответить
потому,что ширяется...
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06.07.2021 12:07 Ответить
 
 